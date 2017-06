Sección > Sociedad



Arrecife se vistió de canariedad este sábado al son de la música marcada por el grupo musical Taburiente que presentó su trabajo “40 años y más”



Un millar de personas disfrutó este sábado del concierto que Taburiente ofreció en la plaza de El Almacén

Crónicas · 19 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Arrecife se vistió de canariedad este pasado sábado al son de la música marcada por el grupo musical Taburiente que, en la presentación de su trabajo “40 años y más”, llenó la plaza de El Almacén con la asistencia de más de mil personas que no quisieron perderse la actuación de todo un referente de la música de raíz. Fue, según describe este lunes en nota de prensa el Ayuntamiento capitalino, un concierto con entrada libre y gratuita, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento capitalino, que dirige Rafael Juan González, donde la formación liderada por Luis Morera hizo repaso a sus más de 40 años de existencia, mostrando sus temas más característicos, y celebrando que sus mensajes continúan siendo igual de actuales y necesarios que en los años en que se publicaron. Junto Miguel Pérez y Eduardo Martín, Morera repasó la dilatada trayectoria musical de la banda con una actualización de sus composiciones más reconocidas, agradeciendo el haber vuelto a Arrecife donde hacía ya doce años que no tocaban. Para este aniversario tan especial, Taburiente ha recuperado sus dos primeros discos, Nuevo cauce y Ach-Guañac. El público, entusiasmado, aplaudió y coreó, entre otras letras. “Un mar azul que brille, /con siete estrellas verdes/el amarillo en tus trigales/ y el blanco en tus rompientes” de Ach-Guañac, una de las más célebres canciones de Taburiente. También interpretaron “Vivir en islas”, “Saltona”, “La raza vive”, “La lucha”, “Se me va”, “Mi país”, “La Palma es un punto”, “La quinta verde”, “Los indianos”, “Que la música te eleve”, “Escrito en el fuego”, “A la Caldera” y “La Alpispa”. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de la ciudadanía, subrayando que el objetivo del Área que dirige es “continuar programando eventos y actividades que cubran las necesidades y los gustos de toda la población”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :