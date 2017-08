Sección > Sociedad



La propuesta de Rubén José Almeida, Geosmina Systems, rocía con agua al detectar de forma automática la presencia de orina. También puede emitir sonidos de alarma o avisos ópticos y discrimina los líquidos con los que entra en contacto para inhibir su funcionamiento si fuera necesario



Un joven lanzaroteño inventa un dispositivo para evitar los orines en la vía pública

Crónicas · 22 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Orinar en espacios urbanos es un problema de higiene muy extendido que no sólo constituye un riesgo para la salud sino también un considerable gasto en limpieza para las arcas públicas. Con el fin de contribuir a solucionar este problema tan generalizado en ciudades y pueblos, un joven de Lanzarote ha creado un novedoso dispositivo de detección automática de orina. Geosmina Systems, explica este joven en un escrito dirigido este martes a este diario, detecta a tiempo real la presencia de la orina y rocía con agua al infractor, ya sea persona o animal, para hacerle retroceder. Y también puede emitir sonidos de alarma o avisos ópticos. A diferencia de otros dispositivos con la misma finalidad que hay en el mercado compuestos por coberturas hidrofóbicas que, tras su aplicación, se disuelven transcurridos unos días, Geosmina Systems, asegura su creador, genera una acción concreta y directa que ahuyenta a quien activa el sistema. Además, esta solución tecnológica "discrimina los líquidos con los que entra en contacto para inhibir su funcionamiento, diferenciando perfectamente el agua de lluvia de otros líquidos". Según explica su inventor, Rubén José Almeida, “el nuevo dispositivo puede reducir la necesidad de vigilancia, tanto pública como privada, para evitar las micciones en la vía pública y generar un considerable ahorro en gastos de limpieza de paredes y suelos”. “Al diseñar Geosmina Systems he tratado de proporcionar una solución óptica y tecnológica de fácil aplicación”, añade. Por otra parte, Almeida ha manifestado, al dar a conocer la patente, su interés en contactar con inversores nacionales o internacionales para la comercialización del invento. El sistema está compuesto, principalmente, por una unidad detectora con dos electrodos que, integrados en el suelo, forman un condensador cuya capacidad varía de forma sensible en presencia de orina. Junto al condensador incluye diversos detectores de lluvia. Puede instalarse en localizaciones puntuales o en grandes configuraciones, donde el condensador controle múltiples puntos de la misma población. En la celebración de fiestas populares, donde se consume abundante alcohol durante prolongados períodos de tiempo y se congregan grandes multitudes, se multiplica el número de micciones en calles y paredes de establecimientos comerciales y edificios públicos, recuerda Almeida. "La lucha contra esta práctica incívica se da en todo el mundo pero la imposición de multas ha demostrado ser poco eficaz", expone este joven de Lanzarote. Versión imprimir



