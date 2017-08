Sección > Nacional



El párroco de Madrid Santiago Martín sostiene que la alcaldesa de Barcelona tiene “una parte de la culpa” del atentado perpetrado por yihadistas en su ciudad



Un cura carga contra Ana Colau por el atentado

Crónicas / Agencias · 22 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El párroco de Madrid Santiago Martín sostiene que la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, tiene “una parte de la culpa” del atentado perpetrado por yihadistas en su ciudad y ha dicho que tener “desprotegidos los sitios donde hay miles de personas paseando es colaborar con el crimen”. El párroco pronunció estas palabras durante su homilía en la eucaristía de este pasado domingo en su parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Madrid, según se puede comprobar en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y en el que dice que están muy bien "los agnósticos minutos de silencio" y rezar pero "hay que hacer algo más". Martín ha escrito numerosos libros, es fundador de los Franciscanos de María y colaborador de varios medios de comunicación. "Después del atentado de Niza (...) el Gobierno mandó cartas a los ayuntamientos poniendo que se pusieran medidas disuasorias, bolardos, maceteros en las zonas donde hubiera gente paseando, sobre todo calles peatonales. La respuesta de la alcaldesa fue que coarta la libertad. Efectivamente, coarta la libertad de los asesinos", dice en su sermón este sacerdote. Y añade: "Por tanto, una parte de culpa, y seguramente los abogados de las víctimas lo recordarán, es de la alcaldesa de Barcelona". El sacerdote dice también que "si un asesino hubiera querido hacer una matanza en la plaza Mayor la podría haber hecho exactamente igual" porque según está abarrotada de gente y tanto por allí como por la puerta del Sol transitan coches. "La alcaldesa de Madrid (Manuela Carmena), del mismo partido que la de Barcelona, extrema izquierda, comunistas radicales, piensa esto: ’No hay que coartar la libertad’. Claro, la libertad de los asesinos", añade el párroco, que anima a sus fieles a mandar cartas a los periódicos para "hacer algo" y evitar que haya víctimas. "Si yo fuera abogado de las víctimas estaría planteando una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona por cooperación", dice el párroco, que añade que si el alcalde hubiese sido de derechas estarían todos los periódicos pidiendo su dimisión. "Si son comunistas o no son comunistas y en su casa son libertinos es un asunto de ellos, pero la responsabilidad de que no mueran víctimas es también un asunto de ellos", dice el cura en referencia a las alcaldesas. Añade además que en la catedral de Madrid ha habido una misa presidida por el cardenal Carlos Osoro pero dice que no basta rezar. El arzobispo de Madrid, durante la eucaristía que presidió en la catedral de la Almudena por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), advirtió de que "el terrorismo busca dos efectos: el miedo y el odio". "Y ambos son directos y negativos", señaló el arzobispo. Versión imprimir



