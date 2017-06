Sección > Canarias



El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ve obligado a suspender la última etapa en Miami debido a la cancelación de vuelos por problemas meteorológicos en Florida



Un centenar de multinacionales y empresas norteamericanas conocen las oportunidades que les ofrece Canarias

Crónicas · 8 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado estos días a un centenar de multinacionales y empresas norteamericanas, además de a responsables políticos e institucionales, las oportunidades que les ofrece el Archipiélago debido al papel que puede jugar como centro de referencia económica, política, social y cultural en su entorno geográfico.



El presidente, que ha tenido que suspender la última jornada de su viaje debido a la cancelación de vuelos por las fuertes tormentas que se registran en el sur de Florida, ha mantenido durante estos días un buen número de encuentros, sesiones de trabajo y mesas redondas con responsables políticos y empresariales estadounidenses, con el objetivo de promocionar a Canarias no solo como destino turístico sino, además, como espacio para la producción cinematográfica y de televisión, aliado para las empresas norteamericanas del sector de las renovables, y como plataforma de inversión para aquellas sociedades que tengan intereses en África Occidental. Este viaje forma parte de la estrategia de internacionalización que ha puesto en marcha el Gobierno y que tiene dos objetivos principales, según explicó Fernando Clavijo, fomentar la salida de nuestras empresas al exterior y dar a conocer las ventajas económicas, fiscales y de seguridad que ofrece el archipiélago para las empresas que quieran invertir en las Islas. “Podemos ofrecer enormes posibilidades a multinacionales y empresas estadounidenses y así se lo hemos trasladado”, explicó el jefe del Ejecutivo. “Las islas son un enclave único en su entorno para actuar como plataforma de servicios especializados en el Atlántico medio -renovables, servicios portuarios…-, además, el Archipiélago ofrece ventajas como centro de negocios internacional con las mismas garantías que territorio europeo”, añadió. Para el presidente del Gobierno, "Canarias debe aprovechar esta oportunidad para internacionalizar y diversificar su tejido económico, un aspecto que resultará de vital importancia para el desarrollo del archipiélago en los próximos años y, por lo tanto, para ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a quienes residen en las Islas”. Durante los encuentros mantenidos, los participantes han conocido los importantes activos que tiene el Archipiélago como lugar de inversión, entre los que se encuentran, la máxima seguridad jurídica por su pertenencia a la Unión Europea, el mejor sistema fiscal de Europa, infraestructuras adecuadas, buenas conexiones, personal cualificado y una gran calidad de vida. Así, Fernando Clavijo se reunió el martes en Washington con el embajador de España en EEUU, Pedro Morenés y, en la misma embajada, mantuvo un desayuno de trabajo con responsables de diez multinacionales y empresas de EEUU con inversiones e intereses en Europa y África. Además, Clavijo participó en una mesa redonda sobre Energías Renovables. Ayer miércoles, por su parte, el presidente canario participó en un gran encuentro con responsables de empresas americanas, organizado por la consultoría PWC, encargada de la estrategia de internacionalización de la economía de Canaria, y en el que tuvo la oportunidad de explicar el reto de “integrar a Canarias en la economía global, porque ya somos una superpotencia turística pero nuestro objetivo es convertirnos en un hub de negocios para el Atlántico Medio y África Occidental y ser el próximo Dubai o Singapur, no menos que eso”, dijo. “Estamos satisfechos con los encuentros porque muchas de las corporaciones norteamericanas que han participado tienen intereses en África que coinciden con sectores económicos en los que Canarias ya es competitiva, por lo que se pueden beneficiar de un importante know how en un territorio cercano ya explorado por algunas empresas isleñas”, remarcó el presidente del Gobierno. Las experiencias ya puestas en marcha desde el Gobierno de Canarias para atraer inversiones estadounidenses refrendan el creciente interés que los empresarios de este país están mostrando en el Archipiélago, de ahí que se seguirán realizando iniciativas de estas características. Tanto Fernando Clavijo como el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, confiaron en que la aprobación de los nuevos aspectos económicos del REF supondrá un impulso a la inversión extranjera. Versión imprimir



