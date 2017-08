Sección > Sucesos



La conductora del turismo ha resultado herida en el accidente registrado en la calle Tinache, en un cruce en el que los vecinos llevan meses denunciando que los semáforos no funcionan



Un camión colisiona contra un turismo y lo empotra en una vivienda de Arrecife

Crónicas · 24 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Un camión ha colisionado este jueves sobre las 9:14 horas contra un turismo en la capital de Lanzarote y lo ha terminado chicando contra un semáforo y empotrando en una vivienda de la calle Tinache de Arrecife, en el barrio de Titerroy. Según explican el 1-1-2 y el Consorcio insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, la conductora del turismo ha resultado herida en el accidente registrado justo en un cruce en el que los vecinos llevaban meses denunciando que los semáforos no funcionan. Al lugar han acudido los bomberos del Consorcio, la Policía Local de Arrecife y el personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que ha asistido en el lugar a la única herida, a la que han trasladado hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife. Según testigos presenciales del siniestro, el choque fronto-lateral se ha producido en el famoso cruce del supermercado Cruz Díaz. Al parecer, según estos testigos oculares, el camión circulaba con preferencia en este cruce, pero el turismo comenzó la marcha sin tener prioridad. Finalmente y fruto de dicha colisión, tras recibir la envestida del camión en su parte delantera izquierda, el turismo en cuestión ha quedado incrustado en una casa que al parecer está deshabitada por peligro de derrumbe y cuyos moradores habían sido trasladados a otros inmuebles cuyo alquiler abona el Ayuntamiento de Arrecife, que sigue teniendo pendientes la rehabilitación de las viviendas de Titerroy y Valterra. Respecto a los semáforos apagados con que sigue contando en diversos puntos la capital de Lanzarote, expertos en seguridad vial recuerdan que en caso de no haber semáforos, los conductores deben guiarse en las señales verticales y horizontales del lugar y, si tampoco existen estos, basarse en que el vehículo que circula por la derecha tiene siempre la prioridad. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :