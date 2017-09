Sección > Sociedad



El atleta tinerfeño Álvaro Pérez Armas se ha propuesto participar en más de una veintena de pruebas en 2018 y hacer más de mil kilómetros. En el calendario ha incluido también a la isla de Lanzarote



Un año y veinticinco maratones

David Fernández Rey · 6 de septiembre de 2017

Álvaro Pérez Armas es un atleta de Tenerife que se ha propuesto correr 25 maratones a lo largo del próximo 2018 por toda España. Un desafío que llevará a este constante buscador de incentivos a recorrer un total de 1.050 kilómetros.



El próximo 21 de enero el reto dará el pistoletazo de salida en la isla de Gran Canaria, donde también tiene previsto culminar el 21 de enero de 2019 el increíble y único periplo desde el interior de la prueba deportiva más dura de las que se conocen. 25 maratones de 42 kilómetros requieren sin duda una preparación física y mental única y muy estricta. Como algo así no se improvisa, desde este mes de agosto Álvaro Pérez ha intensificado sus entrenamientos. El maratoniano viene participando en maratones desde 2002, después de separarse de su esposa. Había probado con otras modalidades deportivas como el fútbol, pero lo que realmente le gusta es superarse cada día en largas distancias a pie. El atleta tinerfeño se estrenó en el año 2004 en su primera carrera, en Madrid, y desde entonces no ha parado año a año, como afirma. “Nunca es tarde si la dicha llega, aunque empecé a los 38 años, un poco tarde, aquí estoy dispuesto a hacer cosas que no son muy habituales”. La aventura le llevará no sólo a tener un enorme desgaste físico sino también a disfrutar de maravillosos paisajes de nuestra geografía española, al visitar Sevilla, Valencia, Cataluña, Madrid y otros lugares donde está convencido de que además de sufrir también podrá disfrutar. Como es lógico, Canarias es prioritaria en su reto. Así, correrá maratones en Gran Canaria, La Palma y en Lanzarote. En el caso de la prueba conejera será en el habitual reto en Famara, para lo que ya está buscando apoyos y patrocinadores. Y es que de momento apenas cuenta con apoyos institucionales, sólo con respaldo de pequeñas empresas que ponen su granito de arena para hacerse visibles y relacionarse con calidad de vida con la práctica de deporte. “Estaría bien que el apoyo de ayuntamientos y cabildos fuera más, porque el gasto en inscripciones y traslados está siendo muy costoso, y creo que merece la pena apoyar a la gente que como yo plantea retos de este tipo”, comenta. Este acontecimiento único va a poderse seguir en su canal y redes PhotoRunning y que demostrará que si se quiere, se puede, porque la edad no es motivo para recluirse en casa, la edad, como se suele decir, es un estado de ánimo, y las personas sólo son mayores cuando se sienten derrotadas. No es el caso de Álvaro Pérez. Versión imprimir



