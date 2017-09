Sección > Lanzarote



El sindicato dice que la Policía Nacional no puede cubrir el servicio porque no tiene personal suficiente. No entienden que los agentes se estén dedicando a labores administrativas cuando deberían estar velando por la seguridad de los ciudadanos. La delegada del Gobierno en Canarias les ha comunicado que es un asunto prioritario



UGT denuncia que el edificio de la Dirección Insular se encuentra sin agentes de seguridad desde agosto de 2015

Crónicas · 4 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La Sección Sindical de Fesp-UGT de la Administración General del Estado ha denunciado este lunes en nota de prensa la pasividad y la falta de interés del director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Juan Prat, y de la Delegación del Gobierno en Canarias ante la falta de seguridad de los trabajadores y usuarios del edificio de la Dirección Insular, que lleva desde agosto de 2015 sin la protección de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil.



"Dicho edificio se encuentra sin protección desde el mes de agosto de 2015, habiéndose denunciado varias veces tanto por escrito, como en el Comité de Seguridad y Salud, por parte del Delegado de Prevención", señalan en su escrito. El sindicato explica que tras los sucesos de Barcelona y Cambrils, un miembro de la Junta de Personal se puso en contacto telefónico con el secretario general de la Delegación del Gobierno de Las Palmas, que les comunicó que la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, se encontraba muy preocupada por la situación y que cuando regresara de vacaciones tenía el asunto como prioritario. "Puestos en contacto con medios de la Comisaría de Policía, organismo responsable de dotar de medios de seguridad al edificio de la Dirección Insular, nos informan que no tienen efectivos policiales para realizar dicha función, ya que hay varios policías realizando funciones administrativas, porque existen seis vacantes de trabajadores administrativos que los servicios de personal no cubren", relatan. Asimismo, cuentan que el 31 de agosto el delegado de Prevención se entrevistó con el director insular del Estado, exigiéndole que de manera urgente emita las órdenes oportunas para establecer un servicio de seguridad y control de accesos, respondiendo Prat que no podía hacer nada porque él está nombrado por la delegada del Gobierno, y les instaba a realizar acciones reivindicativas por parte de este sindicato para conseguir lo solicitado. "Por todo lo anterior, ante la pasividad de los responsables políticos, queremos denunciar la situación de desprotección en la que se encuentran tanto los trabajadores, como los ciudadanos que acuden a dicho edificio a realizar trámites. Asimismo, exigimos de los estamentos responsables que se convoquen con carácter de urgencia las seis plazas vacantes de trabajadores administrativos de la Comisaría de Lanzarote, para que los funcionarios policiales puedan realizar funciones propias de su cuerpo, máxime en la situación actual de alerta en que nos encontramos", argumentan. Versión imprimir



