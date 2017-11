Sección > Lanzarote



Andrés Ginés asegura que concejalías como la de Cultura registran un 80% de bajas entre su personal y augura que "nuevos decretos van a paralizar este mes aún más departamentos en el Ayuntamiento"



UGT denuncia que el departamento jurídico del Ayuntamiento de Arrecife tiene al 100% de sus trabajadores de baja

Llaman a la movilización el próximo 27 de noviembre. Acusan al actual Gobierno capitalino "de falta total de voluntad de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores". Critican la falta de RPT, la subida salarial para los asesores y la merma en el abono de varios complementos para el resto de trabajadores Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más "En todas las convocatorias que se han hecho de todas y cada una de las bolsas de empleo de este ayuntamiento, en ninguna se ha hecho caso de los requisitos que establece la última sentencia", denuncian desde UGT La Sección Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) denuncia que departamentos del Ayuntamiento de Arrecife como los servicios jurídicos concentran hasta un 100% de sus trabajadores en situación de baja laboral. Así lo ha manifestado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el secretario general de esta central sindical en la Isla, Andrés Ginés, que asegura además que concejalías como la de Cultura registran un 80% de bajas entre su personal. "El 29 de noviembre del año pasado estábamos a las puertas del Ayuntamiento protestando por los famosos traslados que hizo la señora alcaldesa a dedo. Eso trajo como consecuencia, entre otras cosas, que a día de hoy el Ayuntamiento de Arrecife tenga a todos sus empleados de baja y no funcione", ha explicado Ginés en declaraciones al programa ’A buena hora’. "No tenemos jefe de Recursos Humanos desde marzo pasado, simplemente porque a la señora alcaldesa y a la señora concejal de Recursos Humanos le permitieron al técnico, al antiguo jefe de Recursos Humanos, irse a la nueva red tributaria, sin tener cubierta la plaza ni a corto, medio o largo plazo", ha explicado. "Al mandar ahora a los trabajadores a sus puestos originales, han paralizado unas cuantas concejalías en el Ayuntamiento. Dentro de un mes van a seguir paralizadas muchas más concejalías. Corren tumores", ha advertido, "de que este mes habrá nuevos decretos ordenando a más trabajadores que hagan el trabajo inicial con el que entraron", ha indicado. "Es un caos", ha lamentado. 27N El sindicato UGT anuncia en su nota además que se suma a la movilización junto con la totalidad de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Arrecife que está convocada para el próximo día 27 de noviembre en defensa de los derechos y salario de los empleados municipales y adelanta la presencia de responsables sindicales y representantes de los trabajadores. Para la UGT el "constante incumplimiento del Convenio Laboral y el Acuerdo de Funcionarios, el retraso en el abono de la nómina, horas extras, sentencias, productividad, ayudas sociales y de estudio, la falta de procesos de promoción interna, la falta de una actualización- modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2008 y la desorganización y falta de planificación de los Recursos Humanos municipales, son motivos más que suficientes para la movilización y protesta. "Más de 50 trabajadores han ido ganando sentencias, una a una, relacionadas con su trabajo de superior categoría que no se abonan. Tampoco se nos abona el complemento de productividad, las ayudas sociales ni de estudios. Esto es un despropósito", ha descrito el representante de la UGT. Para el sindicato, la falta de voluntad negociadora del grupo de gobierno ha impedido profundizar en las propuestas realizadas por las centrales sindicales y que hubiesen supuesto una salida no traumática al actual conflicto y una solución para la situación a la se están viendo abocados los empleados del Ayuntamiento de Arrecife. Andrés Ginés ha acusado al actual Gobierno capitalino "de falta total de voluntad de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores". "Si nos sentaáamos más y habláramos, seguramente podríamos arreglar muchas cosas, pero no hay voluntad de diálogo", ha lamentado. Suben un 30% los sueldos de los asesores En fechas recientes la Sección Sindical de la Unión General de Trabajadores en el Ayuntamiento de Arrecife presentó una denuncia contencioso- administrativa al Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2017, basándose principalmente en las retribuciones a los 12 asesores con los que cuenta el grupo de gobierno municipal que aumentan en 103.080,14 euros el salario, lo que representa un 29.46% más que en 2016 sin que exista justificación alguna. De este modo, como ya venían avisando, los representantes de los trabajadores se han dirigido a los tribunales por lo que consideran un agravio comparativo con el personal de la institución. "La actitud de la alcaldesa y del grupo de gobierno vienen a condenar a muchos Empleados Municipales a recortes en el salario que pueden alcanzar hasta el 6% anual, que contrastan son las retribuciones desorbitadas (1.356.864,38 euros) que cobran anualmente los políticos y asesores del Consistorio de Arrecife", ha explicado Ginés. "En los Presupuestos de este año, la partida para los 12 asesores del Ayuntamiento designados a dedo se les sube el sueldo en 53.000 euros al año, lo que representa un 30% más de lo que cobraban el año pasado. A los trabajadores no se nos sube el sueldo, no se os paga, pero a los asesores se les sube el suelo.Es algo que no podemos permitir, por lo que hemos impugnado los Presupeustos del Ayuntamiento del año 2017". Según Ginés, la situación y la gestión del Consistorio capitalino es "kaffiana". "Ni siquiere les pagan a los procuradores que representan en los juzgados al Ayuntamiento, con lo que al final tienen que terminar denunciando también", ha denunciado. Desde la UGT en el Ayuntamiento de Arrecife como sindicato mayoritario se hace un llamamiento a sus afiliados y simpatizantes para que el 27N se produzca una gran movilización. Desde UGT insisten también en hacer un llamamiento a los responsables políticos del Consistorio para que retomen la vía de una negociación franca y sincera que permita superar un conflicto que amenaza las economías de muchas familias. Bolsa de empleo Desde UGT explican además que respecto a las bolsas de empleo del año 2015 con las categorías de subalterno, administrativo, auxiliar administrativo, animadores y oficial mecánico en las que se seguía el mismo procedimiento para todas, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Las Palmas ha dictado sentencia favorable a la denuncia interpuesta en el año 2015. "No puede haber en el primer ejercicio exámenes de eliminación. En todas las convocatorias que se han hecho de todas y cada una de las bolsas de empleo de este ayuntamiento, en ninguna se ha hecho caso de lo que dice esta sentencia", ha criticado Ginés.



