Los productos de la tierra también estarán presentes en Roma con motivo de la celebración mañana jueves 15 de junio del Día Mundial de la Tapa



Turismo Lanzarote y Saborea Lanzarote despliegan en Dublín lo mejor de la cocina lanzaroteña

Lanzarote ha sido invitada como destino preferente por parte de la Oficina de Turespaña de Dublín en el marco del “Taste of Dublin”, el festival gourmet por excelencia del País del Trébol, que se celebrará entre el 15 y el 18 de junio en la capital de Irlanda Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La SPEL ha aprovechado estos días para acometer una doble estrategia promocional en el mercado irlandés, centrada en el producto gastronómico y en consolidar los acuerdos con la compañía Ryanair Una representación compuesta por miembros de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) y de Saborea Lanzarote, se desplazaron esta semana a Dublín, la capital irlandesa, para desplegar una activa campaña de acciones dirigida a promocionar en el mercado irlandés lo mejor de la gastronomía lanzaroteña, que se está convirtiendo en uno de nuestros productos turísticos más atractivos dejando cada vez más mejor sabor de boca, dentro y fuera de nuestras fronteras. Turismo Lanzarote destaca en este sentido, mediante nota de prensa remitida a este diario, que la Isla ha sido invitada como destino preferente por parte de la Oficina de Turespaña de Dublín, en el marco de la feria “Taste of Dublin”, el festival gourmet por excelencia del País del Trébol, que se celebrará desde mañana jueves, día 15, hasta el próximo domingo, día 18 de junio, en la capital irlandesa. La Oficina Española de Turismo en Dublín, Turismo Lanzarote y Saborea Lanzarote se encuentran ya trabajando estos días de forma conjunta para promocionar ante el público irlandés los exquisitos sabores de nuestros platos maridados con caldos D.O. Vinos de Lanzarote. Coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa, este jueves, día 15 de junio, los chefs lanzaroteños Manuel Jesús Liria Sánchez y Pedro Santana Camacho ofrecerán un show cooking para aproximadamente 150 personas, además de un maridaje con la temática “Travel to the Flavour of Spain”. Entre otras actividades, durante los cuatros días de duración del festival se realizarán asimismo dos veces al día degustaciones enogastronómicas elaboradas con productos de la isla. Hay que tener en cuenta que el Festival Taste of Dublin, no sólo goza de una gran popularidad en Irlanda- sólo el año pasado acudieron más de 30.000 asistentes- sino que además acude un público de alta capacidad adquisitiva. Esta acción se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas que comenzaron este mismo martes, día 13, con la preparación de una exquisita cena en el marco del espacio de eventos gastronómicos Medley, en el que un grupo de 35 comensales, entre agentes de viaje, touroperadores y medios de comunicación irlandeses, pudo degustar de las delicias de un menú compuesto por ‘Chips de batata, ensaladas de lentejas y arvejas de Lanzarote’, ‘Lomo de medregal con mojo de tomate’, ‘Prensado de cabrito con su demi-glace, verduritas y crujientes de millo’, además del postre consistente en ‘Sopa de tuno indio, con espuma de gofio, chocolate al caramelo y crujiente de naranja’ , todo ello maridado con vinos lanzaroteños. Durante el evento, el consejero delegado de la SPEL, Héctor Fernández, realizó asimismo una presentación detallada con las bondades y atractivos que ofrece en conjunto el destino Lanzarote, que sigue estando entre los preferidos del turismo irlandés. Tanto el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, como el consejero de Promoción Económica de la primera Corporación insular, Antonio Morales, coinciden en destacar que el producto enogastronómico es sin duda “uno de las principales apuestas de promoción que nos diferencia como destino, que persigue atraer un turismo de más calidad que deje más gasto en destino. Asimismo constituye una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural y supone la puesta en valor de los productos de la tierra y del mar de Lanzarote, así como de la labor tradicional de los campesinos lanzaroteños, contribuyendo además a impulsar y generar actividad económica de forma sostenible en el sector primario insular, así como a conservar y respetar nuestro entorno paisajístico y medioambiental”.

Reunión con Ryanair Por otra parte, también ayer martes por la mañana el consejero delegado de Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, aprovechó su estancia en tierras irlandesas para mantener un encuentro con directivos de las áreas de rutas y marketing de la compañía aérea Ryanair, a fin de a “de perfilar próximas campañas, supervisar el estado de los planes promocionales conjuntos así como analizar la situación actual del mercado y previsiones de futuro, con el objetivo de continuar la estrecha colaboración que venimos manteniendo con uno de los agentes más importantes en cuanto a conectividad aérea se refiere”. En el desarrollo de estas acciones promocionales, que se están llevando a cabo en estrecha colaboración entre el Ente insular de promoción y Saborea Lanzarote, además del propio consejero delegado de la SPEL, Héctor Fernández, participan asimismo la promotora de Turismo Lanzarote en Reino Unido e Irlanda, Arminda Delgado, así como el jefe de Servicio del Área de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, Juan Betancort. Como se recordará, el turismo irlandés ocupa el tercer lugar en el mercado internacional de Lanzarote, por detrás de Reino Unido y Alemania, y es uno de los más apreciados para la isla. En 2016 llegaron a la Isla de los Volcanes un total de 242.521 turistas irlandeses, según cifras del Promotur-Frontur. Saborea Lanzarote, en Roma Asimismo, con motivo de la celebración del ‘Día Mundial de la Tapa’, Saborea Lanzarote también estará presente mañana jueves en la residencia del embajador de España en Roma donde más de 250 invitados relacionados con el turismo, la gastronomía y los medios de comunicación disfrutarán de un recorrido gastronómico por las tapas más representativas de nueve destinos que forman parte de la red Saborea España. Entre ellos, Saborea Lanzarote, que estará representado por los chefs Rafa Parro, de El Olivo Restaurante, y Ernesto Palomar, del restaurante Puerta Verde, quienes elaborarán unas ‘Gambas de La Santa con sandía caramelizada, vinagreta de frambuesa y tierra volcánica’ y un ‘Carpaccio de cherne ahumadao en hoyo de parra’, exquisitas tapas que se servirán a modo de coctail-cena. Versión imprimir



