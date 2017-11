Sección > Economia



Se prevé que el turismo alemán, que aumentó en los primeros nueve meses de este año casi un 6%, continúe su línea de ascenso, pues los operadores germanos ya han reservado para esta temporada un 9% más de slots que el año pasado



Turismo Lanzarote refuerza la incipiente recuperación del mercado alemán concentrando acciones específicas con dos de sus principales operadores

Crónicas · 21 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) participó en la DER Touristik CAMPUS Summer Opening 2018 y en el Congreso anual de la Cooperativa de Agencias de Viaje de Alemania (AER), dos destacados eventos para la promoción de la isla en el país teutón Echedey Eugenio: “El objetivo es convertir a los principales agentes del mercado turístico alemán en aliados estratégicos para posicionar Lanzarote como un destino no sólo de sol y playa, sino sostenible, deportivo y enogastronómico, que atraiga turismo de calidad” La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) está volcando en la recta final del año una gran parte de sus esfuerzos en diseñar y ejecutar estrategias promocionales que continúen impulsando la paulatina recuperación que viene experimentando el turismo alemán en las últimas temporadas, un mercado que es otro de los grandes pulmones turísticos de Europa, tanto en términos económicos como de población, y que, tras el británico, ocupa el segundo lugar dentro del conjunto de fuentes emisoras de turismo hacia la isla. Los dos últimos meses han resultado especialmente activos para el Ente insular de promoción, que ha concentrado su tarea en una acción múltiple donde ha desplegado varias iniciativas específicas participando en eventos protagonizados por algunos de los principales agentes germanos que lideran la industria del mercado turístico del país teutón. Desde Turismo Lanzarote destacan en este sentido en un comunicado de prensa la asistencia, desde el pasado día 9 al 12 de noviembre, del técnico promotor de Turismo Lanzarote para Alemania y Centroeuropa al DER Touristik CAMPUS Summer Opening 2018, una feria organizada por el que es el tercer touroperador más importante del Alemania en cuanto a volumen de facturación. El evento resultó especialmente relevante si tenemos en cuenta que DER Touristik celebraba 100 años de historia y que se desarrolló en París, la capital de otro de nuestros principales mercados emergentes, coincidiendo además con el 25 aniversario de Eurodisney. Reclamos que, según Turismo Lanzarote, propiciaron que al encuentro asistieran en torno a 1.500 agentes de viaje germanos, ya que no sólo estaban presentes los que trabajan con Der Touristik, sino de otros operadores como TUI, Alltours, SLR, además de algunos independientes. Turismo Lanzarote pudo mostrar los encantos de la isla con un stand propio, más amplio y funcional, acorde a la importancia del destino para el mercado alemán, junto al que le acompañaban como co-expositores los hoteles Costa Calero, VIK San Antonio y Princesa Yaiza. Se llevaron a cabo diversas actividades promocionales, entre ellas un concurso, que cosechó una gran participación logrando que se duplicaran el número de contactos por parte de los agentes de viaje alemanes interesados en conocer más detalladamente las características de la isla y la variedad de su oferta. Agencias de Viaje alemanas: un potente canal de venta A esta acción hay que sumar otra igualmente relevante que se llevó a cabo el pasado mes de octubre en Berlín, donde Turismo Lanzarote asistió al Congreso anual de la Cooperativa de Agencias de Viaje de Alemania (AER), una de las más importantes del país teutón, que aglutina a cerca de 1.000 socios. Hay que destacar que Lanzarote fue el único destino español que participó en el workshop (taller de trabajo) que se organizó con medio centenar de expositores, en el que estuvieron presentes touroperadores, compañías de cruceros y aseguradoras de viajes, entre otros muchos subsectores del ámbito turístico. Pero lo más reseñable fue que la mayoría de los agentes de viaje mostraron un recuerdo y una valoración de la isla muy positiva, ya que, como se recordará, el pasado año, este mismo congreso anual del grupo AER se celebró en Lanzarote, a iniciativa del Ente insular de promoción, en colaboración con Promotur y Turespaña en Alemania. SPEL llevó a cabo en Jameos del Agua una de la mayores y más relevantes acción promocionales realizadas hasta el momento con los principales operadores turísticos del mercado germano, una iniciativa sin precedentes que atrajo hasta Lanzarote por primera vez a casi 400 agentes de viaje para conocer in situ, en el propio destino, las características e inigualables atractivos turísticos, culturales y naturales de Lanzarote. Según pudo comprobar el promotor de Turismo Lanzarote en Berlín, el evento resultó todo un éxito, a juzgar por las impresiones de los socios de AER. A este respecto, el consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández, manifiesta que “este tipo de acciones son muy importantes pues hay que tener en cuenta que en Alemania hay alrededor de 10.000 agencias de viaje y que el turismo germano realiza el 80% de las reservas a través de agencia, un porcentaje que se mantiene constante y supone un dato fundamental que debemos contemplar en nuestras acciones promocionales”. Turismo de calidad En este sentido, hay que resaltar que entre los principales factores que más valoran los agentes integrados en el grupo AER es el cuidado al medio ambiente y la sostenibilidad, “que son demandas que responden a una de nuestras principales apuestas de promoción para mostrar a nuestros mercados la singularidad que tiene Lanzarote, y posicionarnos en el mercado turístico como un destino sostenible líder y turísticamente responsable”, apunta el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio. Eugenio, quien señala que “el alemán es un mercado con un vínculo muy estrecho con Lanzarote”, incide en que “es momento de reforzar el trabajo dirigido a priorizar la calidad del turismo que viene a la isla, por encima de la cantidad”. “El objetivo – añade - es que tanto Der Touristik como el Grupo AER se conviertan en aliados estratégicos, no sólo para convertirnos en un destino más demandado en Alemania, que es el gran pulmón económico de Europa, sino también llevar a cabo un reposicionamiento muy definido, que más allá del tradicional reclamo de sol y playa, contemple valores añadidos de productos de primer nivel, como son el deportivo, gastronómico o el sostenible, que atraen un turismo de calidad y deja más gasto en la isla”. Segundo mercado en Lanzarote Como ya se ha informado, los operadores germanos han reservado para esta temporada de invierno 2017/2018 un 9% más de slots (derechos de aterrizaje y despegue) que el pasado año. A tenor de estas previsiones, todo indica que el mercado alemán continuará en la senda de la incipiente recuperación que lleva mostrando en 2017. Según datos de Frontur, entre los meses de enero y septiembre de este año, Lanzarote recibió un total de 244.559 turistas alemanes, en torno a 13.500 más que el año pasado por las mismas fechas, lo que supone un aumento de un 5,9%, respecto al mismo periodo de 2016. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :