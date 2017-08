Sección > Deportes



Los lanzaroteños Curbelo-Arbelo penalizaron y perdieron el liderato a falta de dos tramos



Triunfo final para los vascos Jorge del Cid y Nerea Odriozola en el XX Rallye de tierra Isla de Los Volcanes

Crónicas · 27 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El XX Rallye de Tierra Isla de los Volcanes tuvo un final feliz para los actuales subcampeones nacionales Jorge el Cid-Nerea Odriozola, con Mitsubishi Lancer Evo del equipo MRT, porque lograban la victoria en una prueba que se inició mal para ellos y de la que se fueron recuperando a lo largo de la jornada, teniendo como máximo rivales a la pareja lanzaroteña Miguel Curbelo-Guacimara Arbelo con otro Evo, que les facilitaron el camino hacia la victoria al penalizar en los controles del parque de asistencias, a falta de los dos largos tramos que cerraban esta edición del rallye lanzaroteño con aspiraciones a entrar en el Campeonato 2018. Mientras el equipo local bajaba a la cuarta plaza y luego recuperaba para finalizar tercero en el podio, en estos dos últimos tramos se producía también el ascenso a la segunda plaza de los extremeños David Quijada-Daniel Canelo con otro Mitsubishi Lancer, pero a un minuto y 32 segundos de los ganadores. Curbelo lograba finalmente colarse en el tercera posición, a pesar de llevar problemas de frenos, a 23 segundos del anterior y con sabor agridulce, después de liderar el rallye durante siete de los nueve tramos cronometrados. Este último empujón no pudo ser frenado por Gustavo Sosa-Eduardo González, que entraron en cuarto lugar de la clasificación general después de casi todo el rallye siendo terceros, a sólo cinco segundos del otro equipo canario. La escuadra Mitsubishi o de vehículos de tracción total la completaba Paco Romero y Carlos Larrodé, con el quinto puesto final. Sexto absolutos fueron los ganadores de la Copa Skoda Fabia, Agoney - Rayco Santana, a sólo seis segundos del equipo precedente, en una gran actuación por su parte al ser los primeros con un vehículo de tracción simple, seguidos en séptimo lugar por otro tracción delantera, el Seat Ibiza Turbo de Esteban Feo y Jesús Alonso, mientras octavos absolutos fueron con un Toyota Yaris, Ayoze Marrero y Gabriel Espino, autores de un gran rallye para el nivel de su vehículo con respecto a los 15 coches 4x4 presentes en la salida. ASI EMPEZÓ EL RALLYE, CON CURBELO DE LÍDER Después de los primeros cuatro tramos, la lucha por las primeras plazas seguía casi tan abierta como en el arranque del rallye, con un sorprendente Miguel Curbelo que estaba de momento manteniendo el liderato. El lanzaroteño aventajaba en seis segundos al vasco Jorge del Cid, que tuvo un pinchazo en el tc1, al igual que el grancanario Juan Carlos Quintana. Gustavo Sosa, David Quijada, Daniel Guerra y Juan Carlos Quintana le seguían en la clasificación provisional. La segunda sección se presumía más dura por el aumento del calor y porque se realizaron tres tramos cronometrados sin asistencia intermedia. Y así fue,porque entre otros, en esta segunda parte del rallye dejaron la competición por problemas mecánicos Roberto Rozada, Daniel Guerra, Juan Carlos Quintana y Pedro Cuarental, logrando continuar despues algunos de ellos reenganchados pero sin clasificar. La joven dakariana Cristina Gutiérrez también sufría problemas en su Mitsubishi Lancer Evo, mejorando sus cronos sobre todo tras reengancharse al rallye.

Los scratchs en las especiales se los repartían Del Cid y Curbelo, salvo en la bajada de Famara, que fue para el único piloto Subaru, Daniel Guerra. Miguel Curbelo continuaba líder después del TC6, con solo 1,3 segundos de ventaja sobre Jorge del Cid, que seguía recortando diferencias. Pero Miguel Curbelo no se daba por vencido y en el TC7 lograba mantener el liderato e incluso aumentar su ventaja a los 5,7 segundos en la Machacadora-2. Su rival Jorge del Cid sufría un nuevo pinchazo aquí que le doblaba un trapecio de la suspensión trasera de su Lancer Evo, perdiendo otros segundos preciosos pero sin dejar la segunda plaza de la general. Gustavo Sosa se mantenía tercero del podio provisional, pero ya a 38 segundos del líder, seguido en cuarto lugar por David Quijada. JORGE DEL CID TOMA EL LIDERATO Del Cid tomó el liderato de la prueba en el parque de trabajo, tras sufrir Miguel Curbelo una penalización de 10 segundos por retraso y otros 60 por adelanto en los controles de la zona de asistencia, en total un minuto y diez segundos, bajando a la cuarta plaza. En declaraciones en directo a la radio Fórmula Motor, Curbelo asumía muy deportivamente ese lastre y la pérdida del liderato en el rallye, reconociendo que “Del Cid va muy rápido y que estos segundos no serán trascendentes para la clasificación final”. Curbelo tenía claro que su rival le ganaría sin necesidad de ellos en los dos largos tramos, “pues su ritmo es claramente superior al mío”, declaraba en la radio del rallye el modesto piloto lanzaroteño. Curbelo ha lideró el RTIV17 desde el primero al séptimo tramo y aunque se lo puso a Del Cid algo más fácil con las penalizaciones, lo cierto es que el rendimiento del vasco era igual o superior, si descontamos sus pérdidas de tiempo por la mala suerte de los dos pinchazos que tuvo. Gustavo Sosa y Daniel Quijada se situaban, en ese orden, en las plazas de podio. Llegó el tramo largo y Jorge del Cid confirmaba su gran nivel con otro scratch que le confirmaba en la primera plaza, progresando el extremeño David Quijada a la segunda plaza de la general y Gustavo Sosa regresaba al tercer lugar. Curbelo iba a por nota en el tramo, pero se quedaba sin frenos en los últimos kilómetros, marcando el tercer mejor tiempo. La clasificación final la formaron 19 de los 40 equipos que tomaron la salida el sábado por la mañana y que recibieron en la ceremonia de llegada en Teguise, el merecido reconocimiento de los aficionados, organización e instituciones, representadas principalmente por la consejera de Deportes del Cabildo Insular, Patricia Pérez, junto a varios concejales del ayuntamiento anfitrión, la Villa de Teguise. COPA SKODA FABIA LANZAROTE-FUERTEVENTURA Agoney Díaz y Rayco Santana han inscritos su nombre como uno de los nuevos ganadores de la competitiva Copa SKODA Fabia, en donde el Rally Isla de Los Volcanes ha dado un vuelco significativo a la clasificación general después de tres pruebas celebradas. La competitividad de los equipos que luchan con el SKODA Fabia 1.2 TSi para hacerlo lo mejor posible, ha quedado patente cuando en tres competiciones celebradas, ya se contabilizan tres ganadores diferentes. Además en esta ocasión, Agoney y Rayco han logrado la sexta posición de la general, primero de su clase y grupo, y escalar hasta la primera posición de la Copa SKODA Fabia. En Lanzarote se vieron hasta tres equipos diferentes en cabeza de la clasificación, en una lucha muy bonita que llego a tener a tres equipos en solo tres segundos, dejando finalmente en la segunda posición a Daniel Santana y Alexis Santana, que volvieron a sufrir con los duendes de la electrónica, pero como premio a su constancia se subieron al segundo puesto de la general de la Copa Monomarca. Versión imprimir



