Toque de corneta del PNC

1.- El Partido Nacionalista Canario (PNC) le ha dicho a Coalición Canaria (CC), de la que forma parte a efectos puramente electorales, que recupere el espíritu nacionalista y, sobre todo, que intente volver a editar su pacto con el PSOE, para que no abandone el progresismo y para que no haga el juego a la ambigüedad del PP, que amaga pero no da; y cuyo líder, Asier Antona, no dice sino mentiras que le convienen a él. Que diga la verdad: que tiene armado un cacao dentro de su propio grupo, donde no le apoyan ni los hermanos Hernández Bento, ni el senador Alarcó, ni la ex presidenta tinerfeña del partido Cristina Tavío, ni un montón de gente más. Antona va dejando atrás demasiados heridos y sólo el mago del Realejo, Manolo Domínguez, que aspira a presidir el Cabildo –sin categoría para ser presidente– es su subalterno más arrecho. Los demás, cero patatero. Asier Antona ha mentido cuando le ha dicho a algunos medios que en Madrid le han dado vía libre para presentar o apoyar una moción de censura contra Clavijo, que es un cínico y que se ríe de él en público y en privado. Estamos de acuerdo con que Clavijo ha sido el peor presidente de la historia de la autonomía. Y me parece muy bien lo que le ha dicho Román: que la intervención próxima de Fernando en el Parlamento sea transmitida en directo por la paupérrima TVC, cuya política de contratación es un desastre y que ha descendido a límites de audiencia inferiores a la de cualquier televisión local de ínfima categoría.

2.- El PNC ha venido a decirle a CC y al presidente del Gobierno y su mariachi, que reediten el pacto con los socialistas y que hagan algo por la unidad del nacionalismo, que incluye al partido de Román, Nueva Canarias, y probablemente a Casimiro y a su Aseregé. Y que se dejen de machangadas. Todo, en la misma línea del artículo de Juan-Manuel García Ramos, presidente del PNC, que publicamos desde hace días en nuestra sección Firma invitada. Ni más, ni menos. Y harían bien en hacer caso a sus palabras.

3.- Este ha sido el acontecimiento político del fin de semana, el toque de atención del PNC, cuyo Comité Federal se reunió para adoptar acuerdos y manifestar su postura. Justamente lo que han hecho. El PNC reconoce la extrema debilidad de CC y urge a un acuerdo con el PSOE, urgente, cuyas tesis coinciden en muchos aspectos con el programa de los nacionalistas, sobre todo en el aspecto social. Es un claro tirón de orejas a Clavijo del que el PNC es, o debería ser, referente moral. Román quiere reunir a todos los nacionalistas bajo las siglas del PNC, pero a una parte de CC no le interesa. Porque la golfada no cabría en el PNC y en CC, sí. Que se lo pregunten a los ilegales de Lanzarote y a los venezolanos que le bailaron la danza del vientre (o la de los siete velos, da igual) a Paulino Rivero. En fin, es lo que hay. Asier Antona tendría que pasar por el polígrafo de “Sálvame”, a ver cuántas mentiras lanza por minuto. Me aseguran que desde Madrid no le han dicho ni mu, ni para bien ni para mal, sobre la moción de censura contra CC. Nueva Canarias sí que tiene ganas de presentarla y el PSOE de apoyarla, pero el PP en esto es un mojón. Salvo que Asier Antona demuestre que todo lo que ha dicho es verdad, que me parece que no podrá hacerlo. Ni de coña.