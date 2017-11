Sección > Lanzarote



El portavoz de Somos Lanzarote cree que no tendría sentido seguir consensuando estrategias entre la oposición frente al presidente del Cabildo en caso de que la mesa de partidos sólo sumara ocho consejeros por la salida de los tres componentes de Podemos



Tomás López no da por perdida la censura contra San Ginés pero la condiciona a que Podemos supere su veto a Cruz y al PSOE

Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Somos Lanzarote en el Cabildo insular, Tomás López, ha dejado claro este lunes que todavía no da por perdida la posibilidad de que los partidos de la oposición puedan terminar presentando una moción de censura contra el presidente, Pedro San Ginés, pero ha condicionado tal vía a que Podemos supere su veto al cabeza de lista del PSOE, José Juan Cruz, quien para la formación morada no encaja en el perfil de regeneración política como alternativa a la Presidencia del Cabildo. "Creo que quizás partimos de estrategias diferentes unos y otros. Obviamente, nuestro candidato a la Presidencia no es José Juan Cruz, que no va a ser el líder de la gran renovación que Lanzarote espera. Creemos que estamos en un momento muy especial. En julio todos dijimos que Pedro San Ginés debía dejar la Presidencia porque se le complicó su situación procesal estando a las puertas de juicio oral. Estamos a un año y pico de las próximas elecciones y quizás no se trate de formular la gran regeneración de la vida política, algo que posiblemente llegue a partir de 2019. Se trata de ponernos de acuerdo en una serie de puntos que nos parecen importantes para comenzar a cambiar el rumbo del Cabildo de Lanzarote y de hacer un Gobierno lo más colegiado posible. Habría habido distintos partidos con sensibilidad distinta y nosotros lo que pusimos por delante fue el programa", ha explicado Tomás López en el programa ’A buena hora’. El portavoz de Somos Lanzarote cree que no tendría sentido seguir consensuando estrategias entre la oposición frente al presidente del Cabildo en caso de que la mesa de partidos solo sumara ocho consejeros por la salida de Podemos. "Sería una oportunidad perdida ante Pedro San Ginés, que mueve tan bien el poder", ha señalado. "Pero cada uno tiene su estrategia y lo respetamos", ha añadido. "Estamos a la espera de la respuesta de una de las organizaciones. Entre los once consejeros que contamos, sí contábamos también con los tres consejeros de un partido que habló de vetos y que luego los negó. Ahora abre una consulta a sus bases, algo que me parece muy interesante, pero quizás hubiera sido mejor plantearlo desde un principio", ha dicho. "será después de que digan si al menos sumamos once, cuando podamos seguir dando pasos, pues son nueve los consejeros con que cuenta el presidente del Cabildo, y no se trata de enfrentar aquí a dos minorías, a dos debilidades. No tendría sentido", ha advertido. Respecto a la situación de Somos, Tomás López ha referido que "llevamos dos años en la Institución como Somos Lanzarote y somos el grupo que más propuestas y mociones hemos llevado al Cabildo. Creo que somos un grupo propositivo y nunca hemos perseguido sillones, sino hacer lo que creemos. Quizás ahora no dan los números, pues parece que están por la labor Ciudadanos y el PSOE, que parece que en su momento no lo calculó bien cuando salió del grupo de gobierno, además de la astucia del presidente, que lleva en política desde que tenía el pelo largo", ha manifestado. Versión imprimir



