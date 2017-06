Sección > Lanzarote



Eli Mesa, concejal de Empleo y Comercio y segunda edil del PIL en Arrecife, asegura que "CC y PSOE deben contar con el PIL para esas reuniones sobre el pacto de gobierno, sean informales o en la propia Mesa de Seguimiento del Pacto"



Tomás Fajardo advierte a CC y al PSOE de que "se les va a caer la mesa si no cuentan con la tercera pata" del pacto de gobierno en Arrecife

Crónicas · 13 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Limpieza de Arrecife, Tomás Fajardo, ha advertido este martes a los representantes de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) de que a nacionalistas y socialistas "se les va a caer la mesa si no cuentan con la tercera pata" del pacto de gobierno en Arrecife. De esta forma, Fajardo ha hecho público en declaraciones a Crónicas Radio-Cope Lanzarote el actual malestar existente en las filas insularistas por la falta de participación de su formación política después de que tanto CC como el PSOE hayan retomado unas conversaciones de manera informal para tratar de reconducir la situación actual del pacto de gobierno en la capital de Lanzarote. "Me parece bien que se reúnan dónde quieran. A ver si la cría les sale respondona", ha afirmado Fajardo en el programa ’A buena hora’. Para el edil del PIL en Arrecife, CC y PSOE "a veces confunden lo bueno con lo bobo, pero de eso nada". Por su parte, la segunda representante del Partido de Independientes de Lanzarote en el Consistorio capitalino, Isabel Mesa, se ha pronunciado en la misma línea que Fajardo. Tras recordar que el PIL "apuesta la estabilidad" y destacar que los insularistas están sustentando también los gobiernos del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé, junto a CC y PSOE -además del Gobierno de Yaiza, junto a Unidos por Yaiza- Mesa, concejal de Empleo y Comercio en Arrecife, ha expuesto en la tertulia del informativo Mediodía Lanzarote en Cadena Cope que "CC y PSOE deben contar con el PIL para esas reuniones sobre el pacto de gobierno, sean informales o en la propia Mesa de Seguimiento del Pacto". Versión imprimir



