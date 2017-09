Sección > Lanzarote



El portavoz del PP en el Cabildo, Ángel Vázquez, niega que se hayan producido contactos formales con CC u otras formaciones para conformar un Gobierno alternativo tras la ruptura del pacto



Todo por decidir en el Gobierno del Cabildo tras la salida del PSOE del pacto con CC

Respecto a la posible moción de censura contra Pedro San Ginés, formaciones políticas como Somos Lanzarote aseguran que tampoco han recibido llamadas ni han tenido contactos con el PSOE u otros partidos Crónicas · 11 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Todo está aún por definir y por decidir en el Gobierno insular del Cabildo de Lanzarote que lleva presidiendo ininterrumpidamente casi durante los últimos ocho años el nacionalista Pedro San Ginés, tras la salida del Partido Socialista (PSOE) del pacto que mantenía desde mediados de 2015 con Coalición Canaria (CC) y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Es lo que se desprende al menos por lo dicho este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote desde las portavocías de algunas de las formaciones políticas que componen el Plenario cabildicio. Por un lado, desde las filas del Partido Popular (PP), el portavoz de este grupo en el Cabildo, Ángel Vázquez, ha dejado claro que hasta ahora no se han producido contactos formales ni con CC ni con ninguna otra organización política para conformar un Gobierno alternativo tras la salida del PSOE. "Yo no he firmado nada. Yo, que soy el portavoz del PP en el Cabildo, no tengo conocimiento de nada, no sé nada ni nadie ha hablado conmigo, ni para hacer una ni para hacer otra", ha expuesto Vázquez en el tiempo de tertulia del programa ’A buena hora’. El consejero del PP no ha negado que la presidenta de su partido en la Isla, Ástrid Pérez, haya podido mantener contactos informales con los dirigentes orgánicos de otras formaciones políticas, pero ha insistido en que los contactos no han sido oficiales en absoluto. "Ella habla con mucha gente todos los días, pero oficialmente no ha habido nada", ha insistido Ángel Vázquez. Cabe destacar en este punto que al actual Gobierno de Pedro San Ginés, que la semana pasada sumó a sus ocho consejeros -siete de CC y uno del PIL- al actual portavoz de Nueva Canarias (NC), Juan Manuel Sosa, le bastaría con sumar tres consejeros para recuperar la mayoría de gobierno, cifrada en 12 en esta legislatura. Esos tres consejeros que necesitan CC, PIL y NC podrían ser los tres que ostenta precisamente el PP en el Cabildo, aunque por el momento el hermetismo en cuanto a las posibles negociaciones es máximo. Y si hasta hace nada, la capital dependía del pacto del Cabildo, a día de hoy, a sabiendas de que Arrecife es primordial en la posible salida a la actual minoría del Gobierno del Cabildo, CC y PP parecen haberse dado unos días de espera y reflexión respecto a la posibilidad de que se cierre un más que posible acuerdo entre ambos partidos. La otra opción, la censura contra San Ginés Respecto a la posible moción de censura contra Pedro San Ginés, formaciones políticas como Somos Lanzarote aseguran también este lunes que tampoco han recibido llamadas ni han tenido contactos con el PSOE ni con ninguna otra formación política. "Cerrado no hay nada en ningún sentido", ha explicado por su parte el portavoz de Somos Lanzarote en la Institución, Tomás López. Con las vistas puestas en la Asamblea que Somos celebrará a finales de esta semana para analizar la situación del Cabildo y las expectativas que hay en el nuevo curso político, López no ha negado que semanas atrás, antes incluso del abandono del PSOE del pacto, algunos dirigentes socialistas mantuvieran conversaciones informes con los asamblearios. El portavoz de Somos en el Cabildo entiende que con la actual minoría de gobierno de la Corporación "se abre una oportunidad para cambiar al menos algunas cosas". En versión del consejero de Somos Lanzarote, el actual escenario podría dar paso, tras la salida del PSOE del Gobierno insular, a determinados cambios en "cuestiones de formas, en las que el Cabildo está instalado en una excesiva prepotencia como si fuera el cortijo de alguien", ha dicho, "y también en el fondo, ya que las iniciativas sociales que continuamente llevamos al Pleno son rechazadas por el rodillo, la apisonadora del Gobierno, algo que quizás podría cambiar si no tuviéramos a un presidente en la situación jurídica en la que se encuentra". Para Tomás López, "problemas como la falta de vivienda, la diversificación económica u otros problemas que sí les preocupan a los ciudadanos podrían tratarse mucho más como cuestiones importantes, y no los líos jurídicos de algunos". Versión imprimir



