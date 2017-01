Sección > Lanzarote



El Gobierno de PP y CC asegura que el incumplimiento por parte de la empresa en el plazo de ejecución de esta obra ha motivado la decisión



Tías resuelve el contrato con Ingemont y sacará a licitación pública las obras pendientes de la calle Princesa Ico

El grupo de gobierno anuncia que se reunirá con los vecinos afectados y garantiza la continuidad de los trabajos en el menor tiempo posible Crónicas · 16 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La empresa adjudicataria de las obras de reforma de la calle Princesa Ico en Puerto del Carmen, Ingemont, no ha cumplido con los plazos de ejecución estipulados en el pliego de condiciones del proyecto para terminar los trabajos, por lo que el Ayuntamiento de Tías ha tomado la decisión de resolver el contrato con dicha empresa y sacar nuevamente a licitación pública las obras que aún quedan pendientes por concluir. Así lo asegura este lunes en un comunicado de prensa el Gobierno local de Tías que sustentan Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC). Desde el Ayuntamiento de Tías, a raíz también de la denuncia hecha pública la semana pasada por Nueva Canarias, explican que “ante el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria para culminar la obra, y después de recibir los perceptivos informes técnicos, el grupo de gobierno ha tomado la decisión más oportuna para garantizar así que esta importante obra de mejora se concluya en tiempo y forma". Asimismo, el Gobierno municipal confirma que mantendrá una reunión con los vecinos y afectados de estas obras de la calle Princesa Ico para explicarles la situación. Cabe recordar que estas obras de reforma se iniciaron el pasado mes de septiembre con un presupuesto de 454.107 euros y cuyo plazo de ejecución era de tres meses. Precisamente, la ejecución de esta obra se fraccionó en cinco fases diferentes para evitar que los vecinos se vieran afectados si ocurría una situación como la actual. "A día de hoy", destaca el grupo de gobierno en su escrito, "los trabajos no han culminado. La empresa adjudicataria no sólo no ha cumplido con los plazos", aseveran PP y CC, "sino que además solicitó una prórroga de un mes más que también está vencida". Tras estos cuatro meses y después de una reunión mantenida entre el grupo de Gobierno y los servicios técnicos y jurídicos de este Ayuntamiento, recuerda el grupo de gobierno, conjuntamente con el órgano de Contratación y atendiendo a la legislación vigente, se ha tomado la decisión de notificar a la empresa la paralización de dichas obras. El siguiente paso, advierten desde el Ayuntamiento de Tías, es iniciar un expediente de resolución de contrato y, posteriormente, comenzar con una nueva licitación para ejecutar las obras que aún quedan pendientes del proyecto original. Esta nueva obra se enmarca en el segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad turística de Puerto del Carmen, que está dotando a los espacios públicos de mejores y más modernas infraestructuras, después de muchos años de completo abandono. En concreto, la obra de la calle Princesa Ico consiste en la reforma de las aceras y el asfalto, la mejora de todos los servicios de saneamiento, pluviales y tendido eléctrico aéreo, que a partir de ahora quedará soterrado, la supresión de las barreras arquitectónicas, la mejora de la señalética, nuevo mobiliario urbano y jardineras. Versión imprimir



