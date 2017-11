Sección > Economia



Durante este fin de semana, 25 y 26 de noviembre, se celebra el VII Festival Enogastronómico ‘Saborea Lanzarote’



Teguise se convierte en el epicentro de la gastronomía más tradicional y de vanguardia

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, recalcó la importancia del Festival “un producto estrella en la promoción de la experiencia enogastronómica que ofrece la isla” Crónicas · 21 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Este año se ha editado la Guía de Expositores y la recaudación de la venta de bebidas irá destinada a Rotary Club Lanzarote para la construcción de un parque infantil y terraza en el Hospital Doctor José Molina Orosa El consejero de Promoción Económica del Cabildo insular, Antonio Morales y el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, invitaron a toda la ciudadanía a “vivir una experiencia culinaria única, disfrutando además de nuestro rico patrimonio cultural” La Villa de Teguise se convertirá este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de noviembre, en la capital gastronómica de toda Canarias, y que contará además con una destacada representación de la cocina nacional, gracias a la celebración de la séptima edición del Festival Enogastronómico ‘Saborea Lanzarote’, organizado por el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise y el Consejo Regulador de la DO Vinos de Lanzarote. Desde el Cabildo y el Ayuntamiento de Teguise explican que el Palacio Spínola de Teguise acogió este martes el acto de presentación de esta cita con la cocina más tradicional y de vanguardia, donde el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacó las excelencias de este festival, que después de siete ediciones, “se ha convertido es uno de los más importantes de todo el Archipiélago y un referente a nivel nacional”. San Ginés agradeció “la implicación de los restauradores y representantes del sector primario, como agricultores, ganaderos, bodegueros y queseros, así como las industrias de transformación alimentaria que también se han sumado al proyecto y que, en los últimos años, han experimentado un auge en nuestra isla, alcanzando las 200 empresas, un dato que se ha multiplicado por 15 desde el año 2008” Este año, el Festival Enogastronómico ‘Saborea Lanzarote’ coincide con la celebración de los 600 años de historia de la Villa de Teguise, “un atractivo más para nuestros visitantes”, señaló San Ginés, quien desveló que “quienes nos visitan valoran, cada vez más, la calidad de nuestros productos gastronómicos y nuestra extraordinaria cocina, un hecho que nos permite diferenciarnos de otros destinos competidores”. Por su parte, el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, afirmó que “nadie cuestiona hoy en día la calidad de este festival, que se ha consolidado como uno de los más destacados en el panorama regional y nacional con la participación de grandes chefs de toda Canarias y de España, entre ellos, los reconocidos cocineros y Estrellas Michelín, Ángel León y Pepe Solla”. Un festival con mucho gusto El VII Festival Enogastronómico ‘Saborea Lanzarote’ cuenta este año con más de 80 expositores que estarán distribuidos por el área denominada Gastro Market. Además, también se ha diseñado un completo y variado programa de actividades, como son las charlas magistrales que se impartirán por chefs de prestigio en el Aula del Gusto;los diversos talleres de cocina, charlas, degustaciones y showcookings que elaborarán los miembros del colectivo Lanzarote Cocina en el Aula Saborea Lanzarote, así como los stands de Islas Canarias y Saborea España, donde este año estarán representados los destinos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, A Coruña, Logroño, Segovia y Cambrils. Para el consejero de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, “la participación de otros destinos gastronómicos aportan un significativo plus de calidad a nuestro festival y, por ende, una promoción de nuestros productos locales y de la gastronomía insular a nivel nacional”. En este sentido, Morales destacó también la presencia de críticos de gastronomía y prensa especializada de todo el país que se desplazará este fin de semana hasta Lanzarote. Entre las novedades de este año, Morales señaló la edición de la Guía de Expositores con los datos de las empresas que participan en el festival y un exquisito recetario, así como el éxito de Chinijo Chef, un espacio que permite descubrir a los más pequeños los placeres de la cocina, y que este año contará con la presencia de Ana Oca, concursante del programa de televisión Master Chef Junior. Otro de los espacios de este festival es la Casa del Producto Canario, donde se podrán disfrutar de maridajes, degustaciones y explicaciones de expertos en talleres temáticos sobre vinos, quesos, gofio, langostino real o las cervezas artesanas. Apuesta por la solidaridad y el reciclaje Como cada año, el Festival Enogastronómico de Lanzarote destinará un espacio para la solidaridad. De este modo, Rotary Club Lanzarote- Costa Teguise gestionará los stands de venta de bebidas y los fondos que se recauden irán destinados íntegramente a la financiación del proyecto para construir un parque infantil y una terraza-mirador en el Hospital José Molina Orosa de Lanzarote, en colaboración con la Fundación Rotaria Humanitaria. Por otra parte, y concienciados con el respeto al medio ambiente, la organización del festival pondrá a la venta, por un euro, vasos reutilizables y bolsas de no tejido para los miles de visitantes que se esperan en esta cita gastronómica. Finalmente, la buena música también estará presente en el festival. Así, el sábado, a las 19.30 horas actuará El Golpito, mientras que el domingo a las 16.00 horas la banda de pop rock Tío Matt será la encargada de poner el broche final a estos dos intensos días. Versión imprimir



