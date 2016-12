Sección > Lanzarote



El Ayuntamiento cerrará este ejercicio pagando más de 12 millones de euros a proveedores y subvenciones



Teguise resalta la gestión económica de este año, que ha permitido incrementar un 12% los presupuestos de 2017

Oswaldo Betancort destaca la labor del área de Economía y Hacienda que “ha cumplido con creces con los objetivos de gestión recaudatoria, esfuerzo fiscal y reducción de deuda bancaria” Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más A unos días de finalizar el año, el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, hace balance positivo de la gestión realizada por el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Teguise, que salda el presente ejercicio con más de 12 millones pagados a proveedores y subvenciones a colectivos, y sobre todo, que “ha cumplido con creces los objetivos de gestión recaudatoria, esfuerzo fiscal y reducción de deuda bancaria marcados por el Gobierno de Canarias y el estatal”, ha apuntado Oswaldo Betancort. “Si no hubiéramos cumplido con los condicionantes marcados por ley, no habría sido posible incrementar en un 12% el presupuesto para el siguiente ejercicio, presupuesto marcado por el aumento del gasto en servicios sociales, y que en total alcanzará por primera vez los 31 millones de euros”, ha señalado por su parte, en un comunicado de prensa trasladado por Teguise a este diario, el responsable de Economía, Miguel Ángel Jiménez. El alcalde de Teguise ha querido felicitar al equipo de Economía y Hacienda “por su exquisito trabajo al frente de las cuentas públicas, puesto que el aumento del 12% en los presupuestos de Teguise para 2017 ha sido posible gracias al esfuerzo por cumplir con los indicadores económicos financieros exigidos, sin tener que incrementar la carga impositiva a los vecinos, y cumpliendo además con la regularidad en el pago a proveedores”. Oswaldo Betancort ha reiterado que uno de los logros más importantes ha sido el “duplicar la partida del área de Bienestar Social para poner en marcha el servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Teguise”, además de destinar más de 4 millones de euros para mejorar las infraestructuras municipales. “En 2017 se hará realidad un proyecto que habíamos prometido a los vecinos de Costa Teguise, y que gracias a la cofinanciación del Cabildo de Lanzarote, contaremos con 1,7 millones de euros para poder construir el campo de fútbol de Costa Teguise, cuyos detalles conocerán en unos días”, apuntó Betancort. Más empleo y menos deuda Consolidar el impulso económico, a través de fomentar creación de empleo, cumplir con los planes de pago, así como atender especialmente a los jóvenes y mayores, han sido las principales premisas del Ayuntamiento de Teguise en materia económica. En esta línea, el responsable de Economía, Miguel Ángel Jiménez, recalca que las cuentas “reflejan el empecinamiento del área por cumplir con los ciudadanos a nivel social pero también a nivel económico siendo responsables y puntuales en el pago a proveedores de servicios al Ayuntamiento, y sobre todo, cumplir e incluso superar los indicadores financieros impuestos, entre los que cabe destacar el haber conseguido reducir la deuda bancaria en un 23 por cierto, así como situar el nivel de endeudamiento municipal en un 57 por cierto, cuando el límite es del 75”. “Como concejal del Área me gustaría transmitir a la población de Teguise, que no ha sido fácil cambiar el rumbo en estos años, y que es nuestro deseo y nuestra firme intención que siga imperando la coherencia y la responsabilidad en materia económica, y por consiguiente, en todos aquellos asuntos municipales que le atañen”, aclaró Jiménez. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :