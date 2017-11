Sección > Sociedad



Del 13 al 17 de noviembre de 9 a 13 horas, en las oficinas municipales



Teguise promueve el censo de animales en Costa Teguise

Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Área de Tenencia de Animales del Ayuntamiento de Teguise está promoviendo una nueva campaña para censar a los animales domésticos de los residentes en Costa Teguise, tras emprender hace unas semanas dicha campaña por el resto de pueblos del municipio, lanzando a la vez un mensaje a los propietarios ante el desconocimiento de la norma o su incumplimiento. El Gobierno local explica este lunes en nota informativa que, "con el objetivo de informar de la Ordenanza en cuanto a tenencia responsable, que supone identificar y registrar a los animales para prevenir y evitar futuros abandonos, esta campaña de carácter gratuito, recala ahora en la localidad de Costa Teguise, donde se concentra gran parte de la población. La responsable del área, Maripaz Cabrera, recuerda que “es obligatorio aportar los datos de cada animal y mantenerlos actualizados”. “De esta manera, se garantiza su seguridad y vuelta a casa en caso de desaparición o robo”, añade.

En las visitas domiciliarias que el Ayuntamiento lleva a cabo, se informa al ciudadano del contenido de la Ordenanza de Tenencia y Protección de Animales de Teguise y de sus obligaciones generales, como es el caso de que incorporen un microchip, así como de aportar la licencia obligatoria de perros potencialmente peligrosos (PPP) o de los cuidados necesarios de nuestros animales y de las instalaciones higiénico-sanitarias adecuadas que deben tener. Dependiendo de cada caso, se informa en cuanto al chip para perros y gatos, registrar en el Censo Municipal, proporcionar cuidados básicos de higiene, desparasitación y revisiones veterinarias, sobre la prohibición de tener animales en lugares donde no se pueda dar la atención y vigilancia adecuada sobre ellos, y también sobre las infracciones leves, graves y muy graves a las que se enfrentan los dueños si no cumplen estas y otras obligaciones. El número de trámites de censos hechos hasta ahora es de 197, de los cuales 53 están pendiente por falta de: chip, licencia PPP, vacuna actualizada, etc. Más información en el área de Protección de Animales del Ayuntamiento, en la calle José Betancort, número 2 de La Villa de Teguise. Teléfono: 928 84 53 17. Versión imprimir



