Azores acogió el segundo seminario de intercambio de experiencias Eco-Tur, iniciativa que ha concedido al municipio 400.000 euros para ejecutar el proyecto Del Mar al Río

Teguise presenta su hoja de ruta para impulsar el turismo de naturaleza

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, presentó este fin de semana en las

Islas Azores la hoja de ruta que seguirá el municipio para llevar a cabo un proyecto que pondrá en valor el patrimonio natural y etnográfico del municipio, y para el cual ha recibido una financiación de 400.000 euros que irán destinados al proyecto “Del Mar al Río”, según ha informado posteriormente el Ayuntamiento en nota de prensa.



La institución recuerda que el pasado mes de febrero Teguise fue anfitrión y cabeza de lista de los municipios seleccionados por el programa MAC 2014-2020 (Interreg) impulsado por la Unión Europea, entre otros destintos procedentes del resto de Canarias, así como Azores, Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania.



Tras la celebración del primer encuentro en Teguise, que supuso una experiencia única para la cooperación transfronteriza y transnacional de todos los que conforman el espacio de cooperación territorial, se ha celebrado un nuevo seminario en Lajes do Pico (Azores), al que han asistido el resto de miembros para dar cuenta de cuáles son los proyectos que pondrán en marcha con la financiación recibida, un total de 2.546.852,75 euros, entre los 17 municipios que forman parte de Eco-Tur.



En esta ocasión, se presentaron los comités de acción local y los agentes implicados en cada uno de los proyectos, para analizar y asegurar la inversión y la implantación de los mismos. “La prioridad del proyecto de Teguise no es otra que poner en valor nuestro patrimonio natural y etnográfico de cara al turismo, y hacer atractivo nuestro modo natural de vida a los ojos de los que nos visitan, con especial hincapié en diferenciar lo más auténtico de la cultura, el paisaje y lo genuino de cada destino y de sus gentes”, declaró Oswaldo Betancort durante la presentación de este segundo seminario.



“Del Mar al Río” consiste en desarrollar el proyecto que tratará de unir físicamente ambas costas del municipio, a través de nodos intermedios que articulen este recorrido, favoreciendo la versatilidad del mismo para atraer al mayor número de usuarios, colectivos o actividades integrando aspectos como la accesibilidad universal, de perros, bicicletas, celebración de competiciones deportivas, etc.

Diciembre de 2018 será la fecha máxima para ejecutar cada una de las iniciativas enmarcadas en el proyecto Eco-Tur del Programa de Cooperación Transnacional de la Unión Europea, que entre sus objetivos contempla la conservación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico mediante la renovación y diversificación de la actividad turística, atendiendo a las tendencias turísticas emergentes; el ecoturismo y turismo activo. La próxima cita será en el mes de noviembre en Cabo Verde.