Teguise insta a Canarias a modificar la Ley de Actividades Clasificadas

Crónicas · 13 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Teguise ha instado al Gobierno de Canarias a la modificación de la Ley 7/2011 y su reglamento de desarrollo 86/2013, en relación con la problemática de las actividades clasificadas existentes, carentes de título habilitante, según ha confirmado este miércoles en nota de prensa. En virtud de la situación de muchas actividades en el municipio, Teguise ha solicitado que se avale la posibilidad de que la normativa de actividades clasificadas vigente en Canarias arbitre alguna disposición que evite el cierre inmediato de todo tipo de actividades que vienen desarrollándose desde hace años de manera pública y notoria a pesar de que no tenga título habilitante, pero que de facto se pueda demostrar que cumple con la normativa y que en su desarrollo no se generen riesgos para las personas ni el entorno. En este sentido, el alcalde, Oswlado Betancort, considera “injusto que la única medida de restablecimiento prevista en la norma sea la orden de cierre, puesto que la norma no prevé diferenciaciones de ningún tipo ni soluciones que permitan restablecer sin tener que acudir a la medida más gravosa y que, en determinados supuestos, podríamos llegar a considerar desproporcionada”. “La intención de Teguise con esta propuesta remitida al Gobierno regional es que se actualicen o clarifiquen ciertos términos de la Ley para dotar de mayor seguridad jurídica a estos casos”, ha explicado Betancort, “y que se recoja así la posibilidad de que no proceda la clausura directa, siempre que las actividades vengan desarrollándose a partir de usos consolidados en la forma prevista por la Ley, estableciéndose, eso sí, las limitaciones y supuestos que se considerasen oportunos”, ha añadido Betancort. El Ayuntamiento de Teguise entiende que sería posible la introducción de ciertas modificaciones a la normativa de actividades clasificadas, tendentes a regular un procedimiento de restablecimiento genérico para las actuaciones irregulares, que incluya un procedimiento de restablecimiento especial para las actividades carentes de licencia municipal en las que se dieran determinadas circunstancias. Además, la responsable del área, Myriam Jorge, recuerda que “actualmente, la medida a adoptar a la vista de la normativa no se diferencia en nada de los supuestos de absoluta clandestinidad e incumplimiento total de la normativa”. Versión imprimir



