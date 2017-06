Sección > Sociedad



Teguise emprende una nueva campaña de esterilización e identificación de animales

Crónicas · 5 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Área municipal de Tenencia de Animales del Ayuntamiento de Teguise inicia una nueva campaña de esterilización e identificación de animales para los residentes en el municipio. La responsable de esta Concejalía, Maripaz Cabrera, recuerda en nota de prensa remitida por Teguise a este diario que “la identificación es obligatoria, por lo que si el animal no está identificado deberá registrarse en el mismo momento de la cirugía”. Además, anunció que esta semana se iniciará un plan de actualización del censo de animales en el ámbito municipal. Todos los animales censados en el municipio podrán beneficiarse de precios especiales, ya que existen subvenciones del cien por cien destinadas a personas en situación de desempleo o bajos recursos económicos. Asimismo, si el perro pesa más de 10 kilos tendrá una subvención del 50 por ciento de descuento sobre esos precios.

La campaña, promovida por la Asociación Huella a Huella, cuenta con el apoyo del Cabildo de Lanzarote y la colaboración de My Vet Lanzarote, Qué Perro, Clínica Veterinaria Lanzarote, Consulta Veterinaria Los Charcos Costa Teguise, San Bartolomé Veterinaria, Smile Vet y Clínica Veterinaria Cazador. Desde Huella A Huella advierten de que para beneficiarse de la campaña hay que realizar la esterilización bajo todas las circunstancias, es decir, no será posible realizar solo la vacunación e identificación. Una vez confirmada la inscripción, se podrá escoger el veterinario que entre el listado de veterinarios colaboradores. La campaña finaliza el 15 de junio o cuando las plazas disponibles estén cubiertas. Más información en el área de Protección de Animales de Teguise (928 84 53 17) o en el mail huella.a.huella@hotmail.com. Versión imprimir



