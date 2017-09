Sección > Lanzarote



El Ayuntamiento destina 175.500 euros para ofrecer asistencia a los mayores del municipio a partir del 11 de septiembre



Teguise adjudica el contrato de ayuda a domicilio

“Respondemos así a las familias en lista de espera que necesitan urgentemente de este servicio para conciliar su vida familiar y laboral”, destaca Oswaldo Betancort Crónicas · 4 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Teguise ha adjudicado el contrato de servicio de ayuda a domicilio por un importe de 175.500 euros a la empresa Clece S.A., por resultar la oferta más ventajosa conforma a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas. Tras la formalización del contrato, explica este lunes en nota de prensa el Gobierno local, desde el próximo 11 de septiembre y con un plazo de ejecución de un año, el Ayuntamiento de Teguise prestará servicios de bienestar social no prestados por instituciones residenciales, mediante lo que se pretende proporcionar, con carácter complementario y transitorio, una serie de atenciones o cuidados de carácter personal y/o doméstico a las personas y/o familias en su propio domicilio, que se encuentren en situaciones en las que no es posible la realización de sus actividades habituales. El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha reiterado que “Teguise no podía de dejar de prestar esta cobertura, por lo que se ha hecho un esfuerzo desde el área de Bienestar Social y de Atención al Mayor para atender a nuestras familias, ya que hay muchas en lista de espera que necesitan urgentemente de este servicio para conciliar su vida familiar y laboral”. El Servicio de Ayuda a Domicilio de Teguise ha sido cubierto por trabajadores municipales y personas del Plan de Empleo municipal y otras en régimen de prácticas, cedidas por la Fundación ICSE (Instituto Canario de Psicología y Educación), que han atendido una media de 50 personas a la semana, la gran parte de ellas mayores, “a los cuales dedican diferentes atenciones, como bañarlos, acompañarlos al médico, a hacer la compra, la comida, limpiar, o simplemente hacerles compañía, ante la imposibilidad de sus familiares, en el que caso de que los tengan”, ha explicado la concejal del área, Nori Machín. “Seguiremos atendiendo a nuestros mayores y ayudando a sus familiares con recursos propios, pero esta nueva contratación se hacía muy necesaria para atender la demanda que desde el Ayuntamiento era inviable cubrir”, recordó Machín, que asegura que el próximo lunes arrancarán con el servicio en La Graciosa. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :