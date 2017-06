Sección > Sociedad



El concierto, con entrada libre, tendrá lugar el sábado, 17 de junio, a las 21:00 horas en la plaza de El Almacén



Taburiente presenta su nuevo trabajo “40 años y más” en Arrecife

Rafael Juan González: “Un concierto de Taburiente no deja indiferente a nadie. La voz espectacular de Luis Morera y los juegos vocales de Miguel Pérez y José Eduardo Martín, hacen que esta cita con todo un referente de la música popular canaria sea inolvidable” Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El grupo musical Taburiente presentará este sábado, 17 de junio, en Arrecife su nuevo trabajo, “40 años y más”; un concierto con entrada libre y gratuita, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento capitalino, que dirige Rafael Juan González, y que tendrá lugar a partir de las 21:00 horas en la plaza de El Almacén. Desde el Ayuntamiento de Arrecife explican en nota de prensa al respecto que el edil, que invita a la ciudadanía a no perderse el recital, ha señalado que “Un concierto de Taburiente no deja indiferente a nadie. La voz espectacular de Luis Morera y los juegos vocales de Miguel Pérez y José Eduardo Martín, hacen que esta cita con todo un referente de la música popular canaria sea inolvidable”. Por otra parte, Rafael Juan González ha destacado también el hecho de que el concierto se vaya a celebrar en la plaza de El Almacén. “Es importante la recuperación de los espacios públicos para la ciudadanía y afortunadamente, en Arrecife tenemos grandes escenarios al aire libre que nos permiten organizar este tipo de eventos, como es el caso de la plaza de El Almacén, la plaza de Las Palmas, el Parque Islas Canarias, la explanada del Castillo de San Gabriel o el propio Charco de San Ginés”. Taburiente nació en 1974 y su obra se ha basado siempre en textos que enardecen la naturaleza y la belleza paisajística de las islas, además de la cultura y la identidad isleña. Actualmente son considerados los padres de la música de raíz y la influencia más clara del resto de artistas que a lo largo de estos años han heredado estos sonidos canarios. En plena celebración del 40 aniversario de su creación, el grupo está realizando una gira que los lleva por toda la geografía de las islas, mostrando sus temas más característicos y celebrando que su música sigue estando de actualidad, a pesar de los años transcurridos. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :