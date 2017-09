Sección > Lanzarote



El nuevo consejero de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo desvela que "hay un abismo" entre las críticas de Armando Santana y las conversaciones que ha mantenido con el responsable orgánico de NC, Carmelo Ramírez. "Ha habido una indisciplina en principio, pero ha estado justificada y no soy ningún tránsfuga", expone



Sosa confía en que finalmente no se produzca su expulsión de Nueva Canarias

"Las personas mayores de Lanzarote van a tener a partir de ahora a una persona que va a trabajar por ellos. Si Nueva Canarias lo quiere compartir, ahí estoy. Si no, yo no puedo impedirlo", explica Crónicas · 8 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El actual portavoz de Nueva Canarias (NC) y nuevo consejero de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo desde esta semana, Juan Manuel Sosa, asegura que no ve tan claro que pueda producirse finalmente su expulsión de las filas nacionalistas progresistas tras haber mantenido esta misma semana varios contactos telefónicos con el secretario de Organización de su partido en el ámbito nacional, Carmelo Ramírez. Según ha avanzado este viernes Sosa en la tertulia del programa ’A buena hora’, espacio en el que participa desde años cada semana como invitado de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, parece que no está tan claro que se debata el contenido del expediente informativo este sábado durante la Asamblea insular de NC prevista en Lanzarote, tal y como han anunciado esta semana tanto Armando Santana como Luis Campos, responsable orgánico el primero del partido en Lanzarote, y responsable territorial de NC el segundo. Y es que el nuevo consejero de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo ha desvelado que "hay un abismo" entre las críticas de Armando Santana y las conversaciones con el responsable orgánico de NC, Carmelo Ramírez. "Yo tuve con Carmelo Ramírez una charla el lunes por la noche, pero desde luego que de esa conversación a lo que dice Armando Santana hay un gran abismo", ha señalado Sosa. Eso sí, el que fuera director del Área de Salud de Lanzarote tampoco ha escondido que entiende que su partido haya interpretado su incorporación al Gobierno insular que preside Pedro San GInés en minoría desde la semana pasada por la salida del PSOE, como una deslealtad. "La verdad es que ha habido una indisciplina en principio, pero ha estado justificada. Las cosas podrían encontrar vías de solución si nos llaman a las dos partes para escucharnos", ha indicado. "Algo de indisciplina sí que ha habido", ha abundado Sosa en Cope Lanzarote. "Pero no soy ningún tránsfuga", ha expuesto Sosa, que ha dejado claro que su intención es no abandonar las filas del partido con el que ha dado el salto a la actividad política en la Isla. Respecto a las razones que le han llevado a ocupar labores de gobierno en el Gobierno en minoría de Pedro San Ginés desde esta semana, Sosa ha insistido en que "las personas mayores de Lanzarote van a tener a partir de ahora a una persona que va a trabajar por ellos. Si Nueva Canarias lo quiere compartir, ahí estoy. Si no, yo no puedo impedirlo", ha explicado, tras conocer que el Comité de Garantías de Nueva Canarias tiene previsto reunirse para abordar su caso. Versión imprimir



