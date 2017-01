Sección > Lanzarote



Los dirigentes de la oposición y del Gobierno del Ayuntamiento no sabían que la empresa adjudicataria tenía la encomienda de llenar de papeleras el tramo ahora peatonalizado que va desde el puerto deportivo hasta el puerto de Los Mármoles. Los encargados de la obra dicen que en realidad son parterres



Sorpresa tras aparecer la acera de la Escuela de Pesca plagada de papeleras que la empresa que hace la obra asegura que son jardineras

Crónicas · 25 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Normalmente la gente que transita por la ciudad de Arrecife se queja de que es complicado tirar desperdicios a las papeleras, principalmente porque no hay muchas. Eso parece que queda totalmente solucionado desde este martes, pero no en toda la capital, sino en un pequeño tramo de avenida que va desde el puerto deportivo Marina Lanzarote hasta el puerto de Los Mármoles.



La imagen en este caso vale por cientos y cientos de palabras. Especialmente en la puerta de entrada de la Escuela de Pesca, donde los sorprendidos alumnos salían este martes de sus clases y comprobaban que unos operarios de la adjudicataria de la obra de peatonalización, Castellana Ambiental y Promociones y Obras S.L. y PYG Estructuras Ambientales S.L., se afanaban al colocar una papelera con su correspondiente bolsa de basura negra cada dos metros.



El asunto es tan exagerado, que han sido numerosos los vecinos que se han puesto en contacto con este diario y que han mandado imágenes del desaguisado, que es como lo califica la mayoría. Porque no se entiende que en un municipio donde hay barrios en los que no se localiza una papelera ni con gps, aparezca de pronto un tramo de avenida de unos centenares de metros plagado de este tipo de receptáculo. Y receptáculo es, porque, según han explicado los encargados de la obra a esta redacción, en realidad, y aunque lo parecen, no son papeleras lo que están colocando, sino jardineras, donde más adelante se supone que colocarán plantas. Pero si curioso es el caso en sí, mientras se resuelve la duda de que lo que están colocando son papeleras o parterres, más curiosa ha sido la reacción política. Este diario se ha puesto en contacto con miembros del Gobierno municipal, que han expresado su perplejidad ante el asunto. De entrada, y como excusa, dicen que se trata de una obra del Cabildo, y que el proyecto estaba allí, pero que de todos modos lo revisarían para intentar que se solucione un asunto que no les ha gustado, bien sea por el afán de colocar papeleras cada dos metros o jardineras, que sea una cosa u otra parece igual de exagerado. Y si no sabían nada en el Gobierno, en la oposición, al menos con los partidos con los que ha hablado esta redacción, parecían saber menos. La portavoz del Partido Popular (PP), Dácil Garcías, mostró su estupor en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote, después de que le explicaran en directo cómo era el asunto. "Este tipo de imagen demuestra cómo se hacen las cosas en esta Isla", comentó. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :