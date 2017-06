Sección > Sociedad



3.000 personas colgaron el cartel de aforo completo en una jornada marcada por la buena música, el vino y la gastronomía



Sonidos Líquidos 2017 culmina con gran éxito en La Geria

Crónicas · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más No hay más entradas, ese fue el cartel que colgaba a media tarde el Malvasía Volcánica Weekend, que congregó este pasado sábado, 10 de junio, a 3.000 personas, completando el aforo previsto. Ni quedó una sola entrada por vender y ni un solo asiento libre en las guaguas que la organización dispuso para llegar al concierto desde diferentes puntos de la isla. La clausura de Sonidos Líquidos 2017, según los datos facilitados este lunes en nota informativa por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, empezó hacia las 16:30 horas, cuando abría sus puertas y durante nueve horas ofrecía la mejor música alternativa del momento a los asistentes al evento. Si ‘Juana la Cubana’ era el encargado de dar el pistoletazo de salida al festival, y llenar de música el tiempo entre los cambios de bandas sobre el escenario, los grancanarios Banadú se encargaron de ir dándole vida a la fiesta, mientras Cumbia Ebria y los londinenses Kitty, Daisy & Lewis caldearon del todo el ambiente. Cuando León Benavente subía al escenario hacia las 21:00 horas, los 3.000 asistentes al evento ya estaban del todo entregados y llegaban a la apoteosis de la mano de Love of Lesbian y su “El Poeta Halley”. La voz de Santi Balmes y el escenario iluminado y recortado en el cielo de La Geria volvieron a convertir el evento en una cita difícil de olvidar. Serial Killerz despidió una noche en la que no faltaron ni las tradicionales tapas y originales platos, un año más también para veganos y alérgicos al gluten, ni los vinos de la isla, de las bodegas La Geria, Reymar y Los Bermejos, ni los vinojitos, que recibieron una gran acogida por parte de los asistentes. Apuesta por el Medio Ambiente Papeleras para recoger las colillas, vasos reutilizables, papel reciclado para realizar el periódico que se repartió entre los asistentes al evento… una edición más, Sonidos Líquidos ha vuelto a apostar por la protección del medioambiente y la sostenibilidad en un entorno tan frágil como La Geria. La mejor prueba de ello es el hecho de que 2.500 personas optaran por utilizar las guaguas, tanto las de trayecto completo como las lanzaderas desde Uga. En esta edición de 2017, Sonidos Líquidos, festival coorganizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y Arenao C&M, ha contado, una vez más, con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través del área de Cultura, así como de PROMOTUR Turismo de Canarias y Turismo Lanzarote, además de la colaboración de Lancelot Medios, Movistar, Relaxia Hoteles, Ticketea, Turismo Arrecife, CICAR, Grupo Chacón, Suntelco, Centro Comercial Deiland y Grupo Juan Toledo. Versión imprimir



