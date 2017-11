Sección > Lanzarote



El primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta, insiste en que la relación con CC es "inmejorable" pero no ve claro el ofrecimiento del alcalde, Marci Acuña, de integrar a miembros de la oposición norteña en el Gobierno local recuerda que cualquier propuesta formal "debe ser llevada a los órganos de ambos partidos"



Somos Lanzarote pide a CC que se reúna la Mesa de Seguimiento del Pacto también en Haría

El alcalde, Marci Acuña, asegura que la petición de Somos Lanzarote "no está motivada por el ofrecimiento al concejal del PIL" para que se sume al Gobierno norteño, "sino por cuestiones relacionadas con la gestión municipal". "Con Somos Lanzarote tenemos un pacto estable y duradero y la vocación es mantenerlo hasta el final de la legislatura", insiste Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Somos Lanzarote ha reclamado a su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Haría, Coalición Canaria, que se convoque y reúna la Mesa de Seguimiento del Pacto para analizar determinadas cuestiones relacionadas con el pacto entre nacionalistas y asamblearios en el norte de la Isla. Lo ha anunciado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta, que ha insistido en que la relación con CC es "inmejorable" en el pacto que ambos partidos mantienen en Haría, pero que ha advertido de que en Somos Lanzarote no ven clara la petición a la oposición reconocida la semana pasada por el alcalde, Marci Acuña, de integrar a miembros de la oposición norteña en el Gobierno local. Dorta ha confiado en que "no se estén produciendo conversaciones en paralelo" por parte de CC al actual pacto de gobierno en Haría. "Esa oferta la hicimos a principios de la legislatura y ahora sé que a nivel insular y a algunos de nosotros nos ha causado una sensación de que podría estarse gestando algo", ha explicado Dorta en declaraciones al programa ’A buena hora’. El primer teniente de alcalde ha apuntado también a las declaraciones de Marci Acuña la semana pasada, en las que el alcalde "dijo que habría que hablar también de Haría si había una moción de censura en el Cabildo, aunque luego lo rectificó". Para el edil de Somos Lanzarote, estos indicios y declaraciones "dan la sensación de que se estuviera pactando por detrás, pero no creo que esté pasando esto. Tengo directo con el alcalde y él me asegura que no". Cualquier incorporación debe analizarse en los órganos de ambos partidos Pérez Dorta ha indicado que "desde principios de legislatura acordamos que todo el que quisiera sumarse al Gobierno, sería bienvenido, pero también dejamos claro que cualquier incorporación al pacto debía hacerse con el visto bueno de los órganos de ambas formaciones". El primer teniente de Haría ha diferenciado entre una oferta oficial a algún miembro de la oposición para que se sume al Gobierno norteño y una conversación informal, que es al parecer el origen de las declaraciones de Marci Acuña. "Le he dicho a Alfredo Villalba o al componente del PIL que por qué, en lugar de estar diciendo disparates en los medios de comunicación, no se ponen a trabajar por Haría. Pero esto no deja de ser un comentario y no una propuesta oficial", ha explicado. El responsable municipal de áreas como Medio Ambiente ha insistido en que "cualquier propuesta de incorporación tendrá que llevarse a los órganos de las dos formaciones", CC y Somos Lanzarote, "donde analizaríamos el alcance de la misma" y ha abundado en que entiende "que no hay negociaciones en este sentido". Respuesta del alcalde El alcalde, Marci Acuña, ha sido cuestionado por la petición de Somos Lanzarote de convocar la mesa de seguimiento del pacto. El regidor norteño, presente en una rueda de prensa ofrecida este lunes al mediodía por el presidente del Cabildo y del Consorcio insular del Agua, Pedro San Ginés, ha restado importancia a la petición de Somos Lanzarote para que se convoque dicha mesa de seguimiento del pacto, que acoge "sin ningún tipo de problema". Acuña ha insistido, en la misma línea que Pérez Dorta, en que "el pacto en Haría goza de muy buena salud" y se ha mostrado seguro de que "el pacto se prolongará hasta el final del mandato". "Ha sido una conversación informan con ese concejal, pero en nada se parece en lo que planteó", ha referido Marci Acuña tras conocerse sus palabras con el portavoz del PIL, Iván Rodríguez. "Se la he hecho ya en dos ocasiones en esta legislatura. Es verdad que esa conversación se tuvo pero más bien la respuesta que he obtenido ha sido negativa y no lo receptiva que creo yo que debiera ser un ofrecimiento que solo se circunscribe al ámbito local", ha manifestado. El alcalde ha insistido en que "con Somos Lanzarote tenemos un pacto estable y duradero y la vocación es mantenerlo hasta el final de la legislatura. Lo que sí tenemos con cierta frecuencia", ha añadido Acuña, "son algunas reuniones de coordinación y en ese ámbito vamos a concretar algunas cuestiones, pero que tienen que ver más con las funciones del propio Ayuntamiento, con el ámbito de la gestión diaria". La petición para convocar la mesa de seguimiento del pacto de Somos Lanzarote, según el regidor norteño, "no está motivada por ese ofrecimiento al concejal del PIL" para que se sume al Gobierno norteño, "sino por cuestiones de gestión municipal". Versión imprimir



