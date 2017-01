Sección > Lanzarote



Los asamblearios se mantienen firmes en su idea inicial a pesar del desmentido de la empresa, asegurando que el informe de impacto medioambiental es "de parte" e "interesado"



Somos Lanzarote mantiene su denuncia sobre connivencia entre el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica para sacar adelante el proyecto de las torretas

Crónicas · 17 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Somos Lanzarote no sólo no ha querido rectificar la información que adelantaba este lunes sobre su posición respecto al proyecto por el que se pretenden instalar más de cincuenta torres de alta tensión entre Mácher y Playa Blanca sino que ha ido más lejos. Después de que Red Eléctrica de España enviara a este diario una nota de rectificación por la información difundida por la formación, éstos han reaccionado manteniendo su acusación más llamativa, la que tiene que ver con la connivencia entre el Gobierno de Canarias y la empresa, en un proyecto que está alcanzando un notable rechazo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas y de instituciones como Yaiza, que se ha reunido en pleno extraordinario para exigir su inmediata retirada. Nota de aclaración de Somos Ante la información remitida por el departamento de comunicación de Red Eléctrica de España a diversos medios respecto a la nota de prensa y documentación enviada ayer por Somos Lanzarote, desde nuestra organización queremos reiterar la veracidad de las siguientes informaciones, en las que se basó nuestra anterior nota, aportando adjunto el documento íntegro del acuerdo de la Cotmac: El acuerdo de la Comisión Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), del 22 de diciembre de 2014, en el que se aprueba el proyecto de línea eléctrica Playa Blanca – Mácher, solo cita como Estudio de Impacto Ambiental el encargado por Red Eléctrica de España a través de la consultora Biosfera XXI - Estudios Ambientales. El citado Estudio Impacto Ambiental fue dirigido por Amaya Ibarguren, apoderada de la empresa Red Eléctrica desde julio de 2014. El acta del acuerdo no refleja ningún otro estudio de impacto ambiental realizado por las administraciones públicas canarias, aunque sí cita los informes desfavorables tanto del ayuntamiento de Yaiza como del Cabildo de Lanzarote (páginas 2 y 3). En su aclaración a los medios del día de hoy, es Red Eléctrica de España quien reconoce que es esta empresa la que “elabora el estudio de impacto ambiental junto a una consultora externa” y que está firmado por una persona apoderada de Red Eléctrica “para hacerse responsable [la empresa] del citado documento”. El acuerdo de la Cotmac es el que especifica que “tras llevar a cabo la evaluación del proyecto, el promotor considera como la alternativa menos impactante la alternativa I” (página 2). Por todo ello, desde Somos Lanzarote reiteramos que: No hay constancia de otro Estudio de Impacto que no sea el encargado por Red Eléctrica, al que consideramos un informe de parte. Consideramos que la opinión de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno no puede estar fundada en informes ambientales encargados por una sociedad anónima como Red Eléctrica de España. Creemos que Red Eléctrica de España tiene derecho a defender los legítimos intereses empresariales de su accionariado, apostando por una opción más económica que una soterrada. Nadie ha dicho que se trate de una ilegalidad. Sin embargo, esos intereses no tienen que ser los de el medio ambiente y la isla de Lanzarote, por lo que exigimos a la administración publica competente, en este caso el Gobierno de Canarias, que no sea connivente y proceda a anular el acuerdo de la Cotmac que permite la construcción de las torretas sobre los Ajaches. Versión imprimir



