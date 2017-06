Sección > Lanzarote



La formación asamblearia cree que las deficiencias en los barrios se están incrementando. "El ruido de la Avenida está impidiendo que se pongan sobre la mesa los problemas de los barrios de la ciudad", expone la concejala Lidia Pla



Somos Lanzarote alerta de que "el conflicto de la Avenida está eclipsando los problemas reales de los barrios de Arrecife"

Crónicas · 16 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Somos Lanzarote, a través de su concejal en Arrecife, Lidia Pla, ha lamentado que el conflicto sobre el aspecto final de la Avenida de Arrecife esté "desviando la atención sobre deficiencias importantes en los barrios de la capital". Desde la formación asamblearia afirman este viernes en un comunicado de prensa remitido a este diario que la ausencia de servicios básicos, en educación, sanidad o espacios públicos, en buena parte del extrarradio capitalino debería ser una prioridad para el grupo de gobierno y objeto de debate y toma de decisiones urgentes. “El debate sobre el futuro de la ciudad tiene que partir por cubrir las necesidades más básicas de los barrios de la capital, sin una Arrecife con infraestructuras educativas, sanitarias, deportivas, y de ocio en condiciones no habrá proyecto de ciudad", aseveran desde Somos Lanzarote. "El ruido y el interés partidista en el aspecto final de la Avenida Marítima está haciendo que se desvíe la atención de la falta de recursos y la situación de desigualdad manifiesta de los barrios de la capital. Arrecife es mucho más que la Avenida: Argana, Valterra, San Francisco Javier, Titerroy, La Vega, Maneje y Altavista también existen.” afirma Lidia Pla. Centro de la Salud de Argana, instituto de Maneje, remodelación de la plaza en Valterra Somos Lanzarote lamenta que el grupo de gobierno no tenga entre sus prioridades que los barrios de Arrecife dispongan de servicios e infraestructuras básicas como un Centro de Salud en Argana y Maneje, la obra de la Cruz Blanca en Altavista, el instituto de Maneje o la modificación de la nefasta remodelación de la plaza Valterra. La organización añade que todas esas peticiones las ha llevado al Pleno municipal, donde el grupo de gobierno, en este caso sí, votando de forma unánime, las ha rechazado. “Es paradójico que el grupo de gobierno tenga tantos conflictos internos, y tantos ataques de principios sobre el tema de la Avenida Marítima, pero que en asuntos como los que hemos llevado al Pleno sobre los barrios de la capital voten unánimemente en contra. El Centro de Salud de Argana, el instituto de Maneje, los espacios públicos, la obra de la Cruz Blanca, el aumento de zonas verdes, un diagnóstico sobre el absentismo escolar en la capital, la mejora de los accesos por carretera a los barrios, la situación de suciedad de los solares, etc... todos estos asuntos que son fundamentales para el futuro de la ciudad, los hemos puesto sobre la mesa en la capital en los últimos meses, y, sin embargo, parecen no importarles a PSOE, CC, PIL y PP", concluye Lidia Pla. Versión imprimir



