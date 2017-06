Sección > Lanzarote



Crónicas · 7 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Somos Lanzarote, en el Ayuntamiento de Arrecife, Borja Rubio, ha asegurado este miércoles en el programa ’Entre Barrios’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que los asamblearios se mantienen a la expectativa de la decisión que adopte el Gobierno que preside la socialista Eva de Anta respecto a la disolución de su grupo político, después de que Andrés Medina, su ex concejal y actual representante de Vecinos Unidos en el Ayuntamiento de Arrecife planteara ante el Pleno este martes un informe del Defensor del Pueblo que sugiere la disolución del grupo municipal de los asamblearios. "Nosotros ahora mismo en esa cuestión estamos a la expectativa de ver cuál es la decisión que toma el grupo de gobierno, si eso entra dentro de la legalidad o no, y después ya actuaremos en consecuencia, como siempre hemos hecho", ha aseverado Borja Rubio. "En todo caso", ha dicho el edil de Somos Lanzarote, "nos mantenemos en una actitud pasiva porque somos un actor que está aquí participando, pero en realidad quien tiene la pelota en su tejado es el grupo de gobierno, que es el que tiene que analizar si hay marco legal para materializar esa decisión". El concejal de Somos Lanzarote ha afirmado que Andrés Medina, su ex concejal y actual representante de vecinos Unidos en el Ayuntamiento de Arrecife, no ha aportado al resto de grupos ni su moción de este martes ni el referido informe del Defensor del Pueblo. "Ayer también la propia secretaria confirmaba que el informe no obra en poder del Ayuntamiento y que todavía no ha sido registrado", ha explicado. Entre las recomendaciones que hace el citado informe, el defensor del pueblo recomienda que Andrés Medina pasa al Grupo Mixto, que el grupo políticos de Somos Lanzarote se tiene que disolver y sus dos concejales devolver las cantidades "indebidamente" cobradas. Versión imprimir



