Solución para las torretas que van desde Mácher a Playa Blanca

Bruno Perera · 23 de enero de 2017

Las torretas eléctricas afectan a las vistas panorámicas del territorio, pero soterrar los cables perjudica al suelo y subsuelo porque después de soterrarlos dejan el territorio herido, dañado y diferente a como estaba en su estado original. Tampoco se debe olvidar que igualmente de una forma perjudicial los cables eléctricos soterrados corroen el suelo y subsuelo porque la corriente eléctrica con sus electrones positivos y negativos, por donde pase el cable, el mismo daña y convierte la franja de suelo y subsuelo en infértil. ¿Cuál de las dos opciones es la mejor? Creo que las torretas porque solo dañan las vistas panorámicas y no el territorio. Un ejemplo extra: Si soterras un cable en el mar volcánico de La Geria, destrozas parte del paraje volcánico, pero si pones torretas únicamente impides algo de las vistas panorámicas del lugar por donde pasen. Y si se trata de conservar el territorio porque Lanzarote es Reserva de la Biosfera, entonces la mejor opción es poner torretas. Se debe también pensar que si se aboga por las energías renovables y se aceptan los generadores eólicos que afectan a las aves y a las vistas panorámicas, y campos de placas solares que no afectan a las aves pero si a las vistas panorámicas, ambos montados sobre suelo, no se debe repudiar las torretas eléctricas porque cualquier sistema que pongamos sobre y saliente del suelo afecta a las vistas panorámicas y algunos a la biodiversidad; y teniendo en cuenta que las torretas no afectan al suelo y subsuelo ni a las aves pero si a las vistas panorámicas, cuando las comparamos con los generadores eólicos y con los campos de placas solares, deberían los ecologistas declarar a los generadores eólicos y a los campos de placas solares dañinos para la biodiversidad y para las vistas panorámicas, y no repudiar a las torretas eléctricas que solo impiden las vistas panorámicas. Asimismo les informo que Austria, Alemania y varias otras naciones europeas que conozco bien, cuidan su biodiversidad mucho, y son más ecológicas que Lanzarote, y sin lugar a dudas aceptan generadores eólicos, campos de placas solares y torretas eléctricas, por doquier, que llenan algunos espacios territoriales y atraviesan lugares habidos entre sus pueblos y ciudades. Además la CE acepta, promueve y subvenciona la instalación de generadores eólicos, campos de placas solares y torretas eléctricas. Pero claro, en Canarias y sobre todo en Lanzarote los ecolojetas que están enchufados e infiltrados en todos los entes políticos y sociales pretender mangonear la Isla con su manido cuento de la Ecolojetía que pregonan e imponen como religión yijadista que no acepta ningún otro credo. Y a ellos cuando les interesa se les une a su yijada Green (Piss) que es otro grupo que asimismo vive de las subvenciones, de donaciones y de supuestos chantajes. Post datum:. Para acabar con todo el disloque dialéctico que ponen como bandera los paladines que abogan por suprimir el montaje de las torretas, lean y vean las fotos habidas en este link acerca de cómo Islandia ha diseñado torres eléctricas asemejándolas a obras de arte que afectan menos al paisaje que un generador eólico o que campos de placas solares, y que si se hicieran y se montaran en Lanzarote sería un atractivo turístico que no dañaría el suelo, subsuelo ni las vistas panorámicas. Por aquí es por donde deberían los políticos y ecolojetas empezar antes de dedicarse a guerrear con sandeces que no deja que Canarias avance prósperamente por culpa de una oposición que a todo lo que signifique mejor vida para el conjunto ciudadano le ponen traspiés. Link de las torretas de Islandia: https://www.diariodelviajero.com/europa/islandia-y-sus-increibles-torres-electricas Versión imprimir



