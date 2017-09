Sección >

Si no fuera por el fútbol

1.- Los vascos del PNV le han dicho a Rajoy que no se pase con Cataluña porque, de lo contrario, les retirarán su apoyo. Es lo malo de no tener mayoría, que cualquiera se te sube a las barbas. Rajoy tiene la barba blanca; cuando entró en la Presidencia del Gobierno la lucía negra. El poder provoca canas, no hay más que ver a Zapatero, a pesar de haberlo ejercido como un batata. Los vascos advierten a Rajoy y los catalanes, que lo aprovechan todo, dicen que no harán caso sino al Parlament, o sea, a sí mismos, y que desobedecerán al TC, con lo cual, ¿a qué esperan para meter en la cárcel a quienes no acatan ni la Constitución ni las otras leyes? Si fuera un roba gallinas el que dice eso, ya estaría la Guardia Civil en la puerta de su casa para detenerlo. España arde por la parte de Cataluña. Los vascos, que son más listos, saben que ya la armó Ibarreche, para nada, y callan, mientras le entra el dinerito del Estado. En el País Vasco cada vez se vive mejor; en Cataluña, cada vez se vive peor. Y además los catalanes arrastran una deuda descomunal. Está Cataluña en manos del Estado y del Gobierno del Estado. De momento, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos que requisen supuestas urnas y papeletas. Y tendrán que hacerlo. Yo creo que, lo vistan como lo vistan, el 1-O, o como se llame la mascarada, va a ser un fracaso. Como lo fue la Diada, el hazmerreír de los que no saben contar. Allí no había ni 200.000 personas. Comparen con las que entran en el Nou Camp, que son 100.000. ¿Dos aforos del Nou Camp? Lo dudo mucho. Ellos, los independentistas, tan aficionados a exagerarlo todo, dicen que acudieron a las calles más de un millón de personas. Y una mierda.

2.- Si no fuera por el fútbol, este país no valdría la pena. Ayer jugó el Barcelona con la Juventus, pero yo escribo el artículo antes. En otro lugar de este número daremos el resultado, que ya ustedes conocen. Me he mudado otra vez, así que he batido el récord de Juan Ramón Jiménez. Y cada vez que me mudo se me rompe el ordenador, así que hoy he estado de reparaciones, que si el disco duro y demás. No hay nada como dejar de usar las cosas cuatro días para que se te rompan. La informática es un coñazo. Mi ordenador era nuevo, un regalo de Reyes de este año, pero creo que se le pasó la garantía, lo tengo que mirar, porque no está uno para muchos gastos extraordinarios.

3.- Los periódicos dicen todos más o menos lo mismo. Cataluña es el centro de todas las miradas. Tengo ganas de que pase el primero de octubre para que todo vuelva a la normalidad y nos dejen tranquilos al resto de España. El que lo debe estar pasando mal es el señor de la barba blanca, por muy gallego que sea. Hace unos días pasé por Pontevedra y me acordé de Rajoy. Fue el día de los atentados de Barcelona. Rajoy, este año, no ha tenido veraneo. Yo llevo muchos años sin veraneo y no me quejo. Rajoy y yo estamos acostumbrados a sufrir. Y no hay derecho.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com