El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio insular de Aguas, Pedro San Ginés, se muestra optimista pero al mismo tiempo expectante ante la posible solución que puede adquirir la nueva minoría de gobierno a la que el abandono del PSOE somete desde la semana pasada el Gobierno insular que aún siguen respaldando Coalición Canaria (CC), Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Nueva Canarias (NC). San Ginés asegura en la entrevista concedida este viernes al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no adelantará los pasos para celebrar el segundo pleno de los Centros Turísticos porque la convocatoria "encierra una moción de censura encubierta". Además, aunque deja las negociaciones con otras formaciones políticas para la dirección orgánica de su partido, CC, el presidente reconoce que los nacionalistas están tratando de sumar componentes al posible Gobierno alternativo que evite una moción de censura en su contra. San Ginés repasa también aspectos de la actualidad como el nuevo anuncio de huelga de los trabajadores de Canal Gestión o la última discrepancia entre Tinajo y Yaiza y el Cabildo de Lanzarote a cuenta de las fechas de la nueva Feria insular de Artesanía.

Comencemos si le parece por lo último que ha ocurrido en Lanzarote, al menos lo último sin aparentes líos políticos. ¿Qué tal fue este jueves el acto de inauguración de la nueva Feria de Artesanía?

Muy bien, fue muy bonito. Tenemos un país invitado, que es Cabo Verde, que le dio cierto colorido, y con un homenaje a Dorotea Armas, que yo creo que es probablemente la gran referencia artesana en Lanzarote cuando la artesanía era otra cosa, Y con cambio en la Consejería de Industria de última hora, que no es plato de buen gusto, pero hay que seguir trabajando. Por lo poco que vi ayer, ya tendré ocasión de verla con más detenimiento, pero la verdad es que me ha gustado mucho.

Y como siempre, con algo de polémica. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y también el Ayuntamiento de Yaiza se han quejado de las fechas. El consejero Óscar Pérez nos ha dicho que fue una decisión de los propios artesanos, ¿no?

Efectivamente, y así lo puso de manifiesto el representante del colectivo de artesanos que intervino por primera vez, por cierto, cosa que creo es una buena idea. Esa fue una decisión de los propios artesanos y entenderá Jesús Machín, al que le hubiera gustado otra cosa, que esa fue su decisión. No creo que sea una polémica, más bien una pena que él Ayuntamiento de Yaiza no esté en la Feria. Sus razones tendrá, pero las ferias se organizan con bastante tiempo de antelación. Tampoco se obliga a que haya un expositor ni una gran carga de trabajo. Sus razones habrán tenido, pero no creo que la protagonista deba ser en la Feria la ausencia de alguno de los municipios, aunque sea una pena.

Lo que pasa es que como las cosas están cómo están en el Cabildo, quizás esta polémica tiene algo que ver con la situación política.

No. Honestamente, no lo creo sinceramente. No creo que Gladys Acuña ni el Gobierno de Yaiza lo haya hecho por cuestiones políticas. Creo que es un poco enrevesado. Han sido cuestiones de operativa, falta de previsión o lo que sea, pero francamente me cuesta creer que obedezca a la situación política. Pero insisto, los protagonistas son los que están y no los que no están.

Bueno, la situación es delicada ahora mismo en el Cabildo de Lanzarote. Cuéntenos, ¿por qué ha tomado como primer movimiento la decisión de incorporar a Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno del Cabildo?

Bueno, yo creo que es fácil de entender. Porque hay un Gobierno en minoría, un consejero que tiene ganas de trabajar y hacer cosas por la isla, que es para lo que fue elegido, y porque descargar la enorme carga de trabajo que en estos momentos tenemos quienes permanecemos en el Gobierno es bueno para todos, bueno para Lanzarote y bueno para él. Sí hay algo que tengo que desmentir con rotundidad, lo digo por lo que he visto por las redes sociales estos días. A Juan Manuel Sosa se le podrá acusar de cualquier cosa, menos de haber aceptado esta responsabilidad por el sueldo o por dinero, entre otras cosas, porque Juan Manuel Sosa tiene garantizado su sueldo, dentro o fuera del Gobierno, dentro o fuera de su partido, desde que comenzó la legislatura. No es el Cabildo el que le paga ni el que le pagará, y eso deben saberlo todos los ciudadanos. Por lo tanto, los focos para otro lado, por favor. Creo que ya está bien. Esa es la realidad.

De hecho, parece ser que Sosa pierde dinero con la política, ¿no?

No cobrará del Cabildo, aunque fuera expulsado, como se dice, del partido al que pertenece, que por cierto gobierna y preside un Cabildo con dos tránsfugas, eso sí, ya expulsados, como es el de Gran Canaria. Se podrá aducir cualquier razón menos esa.

En cuanto a la actual situación todavía de minoría, imaginamos que se están produciendo conversaciones pero, ¿cómo van esos movimientos en la búsqueda de la mayoría para el Cabildo?

Bueno, usted me va a permitir, siento mucho que le defraude con la respuesta pero yo le ruego que se dirija a la dirección del partido, a Migdalia Machín, que es quien está en esta cuestión del partido. Mi trabajo es repartir las áreas y seguir trabajando, supervisando las muchísimas responsabilidades que tenemos. Estamos pendientes de si se produce o no esa reunión de la mesa del pacto para analizar la situación y conocer qué es lo que realmente pretende el Partido Socialista. Yo he sostenido que en su estrategia estaba aislar a Pedro San Ginés como malo, malísimo, ¿manteniendo el pacto en Arrecife y San Bartolomé? No lo creo. Creo que su estrategia, lo que esperaban, era que abandonáramos esos gobiernos para que fuera Coalición Canaria la causante de la desestabilización de las tres instituciones en realidad. Esto no ha tenido lugar. Ellos sostienen que el pacto se mantiene, pero no sabemos si ellos si pretenden mantener el pacto en global, en la medida en que es un pacto de las tres instituciones que está en vigor en Lanzarote y en Canarias, y donde las tres fuerzas como socios preferentes se comprometían a gobernar, a cogobernar o, en su caso, a no censurar. Ellos han asegurado que no van a censurar y que nos respaldarán en lo importante, pero honestamente no lo creo. No creo que nadie se crea en la isla que esa sea su intención, pero lo parece por lo que verbalizan. A mí me gustaría que sobre esa Mesa del Pacto se pusieran sobre la mesa las razones que dicen tener y que jamás trasladaron, jamás, ninguno de los consejeros del grupo de gobierno, ni tampoco la secretaria general a Migdalia Machín, a la que ha tenido esperando durante semanas, sin convocar la Mesa ni las reuniones que Migdalia le pedía, para avisarnos vía whatsapp un minuto antes de que se marcharan del pacto de gobierno. La única razón real que llegaron a aducir es mi situación procesal, incumpliendo su propio código ético, que habla de la apertura de juicio oral, juicio oral que no se ha abierto. En cualquier caso, ya hemos dicho muchas veces que Coalición Canaria abordará estas cuestiones según su propio código ético solo cuando se trate de casos de malversación, corrupción, de meter la mano en lo ajeno, para que nos entendamos -por cierto, tal y como está el ex secretario general del PSOE que ahora les asesora y dicen que dirige estos movimientos. Todo lo demás son excusas, inventos y deslealtades, como el caso de los Centros Turísticos.

Aunque no nos desvele nada de las negociaciones actuales, es usted optimista en estos momentos presidente, en cuanto a la posibilidad de que pueda mantenerse el Gobierno actual?

Bueno, estar en minoría no es plato de buen gusto, aunque medio país lo está, empezando por Rajoy, pasando por Susana Díaz y terminando por Clavijo. Esto no es fácil, aunque tampoco ha sido nunca fácil mi Presidencia. El PSOE ya ha abandonado y ha vuelto a abandonar a CC y al Gobierno por tercera vez y no parece en ese sentido un partido de fiar. Mantenemos un Gobierno con el grupo PIL y con Nueva Canarias. Creo que la postura del PIL es ese sentido es coherente. Ellos están en el Gobierno y se les habla de plazos, pero Manolo Cabrera me lo desmentía lo que parece lógico. El Gobierno tiene el mismo plazo que tiene la oposición para poner sobre la mesa nuevas mayorías si alguno es capaz de alcanzarla. Si no se produce, seguiremos trabajando, estoy convenido, aunque eso lo tendrán que decir ellos, con el PIL.. No nos queda otra. Lo que no vamos a hacer es abandonar el Gobierno y dejar la Isla a la deriva. Si la moción de censura llega, la aceptaré porque es un instrumento democrático y, además, tampoco me queda otra. Legítimo sería, otra cosa es que esté más o menos fundamentado, como legítimo es también la búsqueda de nuevas mayorías. Estoy convencido de que, si las cosas no se reconducen, cosa que parece bastante improbable, pues Migdalia Machín está en la obligación de buscarlas y estará teniendo las conversaciones a que haya lugar.

Fernando Clavijo ha hecho declaraciones también esta semana en Cadena Cope y ha insistido en que todo esto responde a los congresos insulares y regionales del PSOE. ¿Se ha sentido respaldado por su partido fuera de Lanzarote o no ha sentido ese aliento de sus compañeros fuera de la Isla?

Muy respaldado. La verdad es que tengo que admitir que Fernando Clavijo, además de en mi presidente, se está convirtiendo en un buen amigo porque siempre está al otro lado del teléfono, muy pendiente de lo que pasa en esta isla de Lanzarote, siempre dando ánimos y consejos. Tengo que reconoce que me siento en ese sentido arropado por el presidente del Gobierno, también por Barragán, pero ninguna pega al respecto; más bien al contrario. Él es consciente de que la situación pudiera ser producto también de todo lo que ha pasado en Canarias. No digo que se sienta responsable, pero sí muy comprometido con toda Canarias y por supuesto también con Lanzarote.

En el nuevo reparto de áreas, la responsabilidad de Política Territorial recae sobre usted, ¿pero qué hay de cierto en la oferta que ha hecho al PSOE para que al menos en este Área trabajen juntos?

Ya lo he hecho y de hecho la próxima semana tengo una reunión con el consejero para coger el testigo con detalle, aunque él nos ha mantenido informados. Ahora que no va a seguir, parece ser, espero que nos informe con mayor lujo de detalles sobre todos los instrumentos del planeamiento que están en curso. Lo que he dicho y sostengo es que el planeamiento, que es la mayor asignatura pendiente que tiene Lanzarote, y fracaso si se quiere entender así, no como culpable pero sí como máximo responsable de la Institución, no saldrá adelante con un alto grado de consenso si no está en él el Partido Socialista. A mí me gustaría creer que serán consecuentes con este que dicen era uno de sus grandes objetivos. ¿Por qué no? Aunque resulte atípico o poco creíble, yo estaría dispuesto, en minoría e incluso con otro Gobierno, porque soy consciente de que hay un altísimo grado de consenso desde hace años en el fondo, en los contenidos, al menos en el Plan insular, a que el Partido Socialista, siguiera al frente de él si así lo considerase pues esa sería la mayor garantía de que el Pleno lo va a respaldar con una amplia mayoría. Si esto no es posible, que me temo que no y ojalá me equivoque, al menos sí contar con su concurso. En principio, esa reunión está fijada para la próxima semana con Marcos Bergaz, cosa que agradezco. Espero y aspiro a que el documento que se ha dejado prácticamente para su aprobación inicial sobre la mesa por parte del consejero, se apruebe en esta fase en el último trimestre del año.

Hablemos de los Centros Turísticos. ¿Qué conclusiones se han sacado? ¿Qué daños han encontrado dentro y cuánto perdido se ha perdido aproximadamente?

Bueno. Usted me preguntaba antes por las razones del Partido Socialista. Creo que a nadie se le esconde que en general todo obedece a su situación precongresual y a la necesidad de Loli Corujo de contentar a esos sectores que tanto me detestan. En cuanto a los Centros Turísticos y nos lo han confesado directamente, tanto los consejeros como la propia Loli Corujo a Migdalia Machín.- los trabajadores están movidos en este conflicto, entre otras cosas, por los muchos votantes que tienen en ese Congreso y que son trabajadores de los Centros Turísticos. He explicado en un artículo de opinión los múltiples indicios políticos de esta huelga, empezando por el mesías Barreto, ex concejal y político de Alternativa Ciudadana, los vínculos familiares que debieran inhabilitar a la esposa del presidente del Comité de Empresa, miembro también del Consejo de Administración, de un partido con presencia en el Pleno del Cabildo de Lanzarote, donde tampoco debería poder votar y debiera estar incursa en causa de abstención.

Hemos contado cómo todos los grupos, incluido el PSOE, respaldaron a la dirección de los Centros Turísticos en el Consejo de Administración para después arrepentirse y firmar una moción, alineándose no solo en contra de la dirección sino también de la propuesta del Tribunal laboral Canario que medió y, lo que es peor, retratándose de manera muy clara y aprovechando como pretexto la huelga para, en el pleno extraordinario, introducir una moción de censura encubierta a los Centros Turísticos, pretendiendo cambiar los estatutos incluso del Ente Público, para sustraer el control del Consejo de Administración de los Centros Turísticos al Gobierno y que quedase en manos de la oposición. Es realmente descarado el carácter político de la huelga, especialmente por esto último, pues lo anterior puede ser opinable, que deja retratado a cada uno con mucha claridad. Las pérdidas son más de imagen, de gestión, pues hemos hecho muchísimo por mantener los restaurantes en el ámbito de lo público. Quizás el que más ha hecho por la privatización haya sido precisamente Andrés Barreto, dando sobradas razones para que lo que da pérdidas, y cada vez más, si esto no cambiaba, se invirtiese en beneficios mediante la salida a concurso de los restaurantes, cosa que no pretendemos hacer ni hemos pretendido nunca. Llevo 14 años acusado de esto y ahora lo vuelve a hacer el PSOE, muy acostumbrado a otorgar al Comité de Huelga cuanto pidiese, especialmente en períodos electorales, por un puñado de votos. Los Centros dejaron de ingresar en torno a 100.000 euros, dejaron de ingresar, insisto, que no perder. Son como unos 2 millones de euros y honestamente no sé si están estimadas en estos momentos, pero insisto en que esto no es lo importante. Hay también muchos gastos que se han dejado de tener, claro que sí, entre otros las nóminas, por razones obvias. Hay restaurantes que han dejado de perder, como antes decía, pero las pérdidas son de imagen, son del conjunto del sector turístico que gravita en torno a los Centros Turísticos y, por supuesto, los trabajadores han perdido para nada 20 días de su sueldo, solo por no esperar dos o tres meses una sentencia y unos meses en los que se les estaban descontando 30 ó 35 euros al mes. Es realmente grotesco, son las principales víctimas, secuestradas de información por parte del Comité de Huelga, que estaba alineado seguramente por distintas razones, pero entre las que seguro confluían en ella abatir al Gobierno y a esta Presidencia.

La oposición sigue reclamando además que se convoque ya un segundo pleno extraordinario y urgente sobre los Centros Turísticos. ¿Qué piensa hacer usted con este tema?

Lo que se solicita en el pleno extraordinario es una moción de censura encubierta que, como comprenderán, no tengo ninguna prisa en ejecutar y, además, una propuesta de acuerdo que supondrá cambiar el sentido del voto de todos los grupos, incluido Somos Lanzarote, que se abstuvo en el Consejo de Administración, a diferencia del resto, que votó a favor de la propuesta de la empres. Los servicios jurídicos del Cabildo entienden que lo que se pretende es ilegal, una subida salarial imposible de acuerdo con la ley General de los Presupuestos del Estado. Terminarían ganando más de lo que ganaban antes de la firma del convenio y eso está muy claro que ni se puede hacer ni es lo que se pactó. La sentencia entendemos que está ejecutada y, además, les hemos ofrecido más de lo que dictaba la sentencia. Espero que a día de hoy los trabajadores ya conozcan este tema porque no nos han permitido explicárselo nunca. Es un pleno que no tenemos mayor interés en celebrar, entre otras cosas, porque antes se celebrará, si podemos, el pleno extraordinario que los grupos de la oposición impidieron debatir al rechazar la urgencia, y que fue convocado antes que este para abordar, ese sí, exclusivamente el problema de la huelga, en el que se pretendía exponer las razones y ratificar lo que todos ya habían votado. Éste tendrá lugar antes.

Ha dicho esta semana su compañero y alcalde de Haría, Macrci Acuña, que teme que la huelga de los Centros Turísticos vaya a afectar al pago del canon a los ayuntamientos de Haría, Tinajo y Yaiza. ¿Va a ser esto así de cara al próximo año?

Bueno, que disipe don Marciano Acuña sus temores porque esto son matemáticas puras y duras. El canon del próximo año no, el canon del mes de agosto, que es el mes que más facturan los Centros Turísticos, se llevarán el 5% de las entradas más una subida finalista que hubo de diez días de agosto. De los otros 20 días no se llevarán nada, porque nada se facturó. No son temores; es una certeza. Son los principales perjudicados, pues no dependen de resultados, de beneficios, sino que los ayuntamientos de Haría, Tinajo y Yaiza participan directamente de ingresos puros y duros en un porcentaje. Si no hay ingresos, el porcentaje de cero, por alto que sea, es cero.

Hablando de huelgas, antes del verano usted consiguió frenar la huelga de los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote, pero parece ser que de nuevo se anuncia un paro. ¿Qué sabe sobre este asunto y qué tienen previsto hacer?

Bueno, sé lo que me ha trasladado el presidente del Comité de Empresa. Este es un buen ejemplo de cómo entiendo yo y los sindicatos responsables -que no ha sido el caso en los Centros Turísticos de Intersindical Canaria- de cómo se ejerce un derecho legítimo, con limitación, proporcionalidad, y no con una huelga indefinida, salvaje de 24 horas en la locomotora económica de Lanzarote. Realmente el daño que se ha hecho ha sido una irresponsabilidad tremenda por parte del Comité de Huelga, pero especialmente de quienes les han alentado y respaldado, que ha sido fundamentalmente mi socio de gobierno. Todavía de la oposición se puede entender, pero del PSOE, que es el responsable del desaguisado de los Centros y de la quiebra en dos ocasiones de los Centros Turísticos, ....

En el caso de los trabajadores de Canal Gestión, se plantean paros modulares e intermitentes y en esta ocasión, tengo que decir que cargados de verdaderos motivos de preocupación. Es que se pretende echar a 70 personas a la calle. Esta sí es razón para movilizarse. Por tanto, ahí me van a tener, tratando de mediar y hacer entender a la empresa que no compartimos sus razones; que estamos con los trabajadores, con el Comité de Empresa porque, una de dos, si los pusieron a trabajar -no son ex trabajadores de Inalsa y de Aguas Filtradas, sino puestos de trabajo de nueva creación de parte del Canal Gestión- se supone que es porque los necesitaban, y si los necesitaban, no hay ninguna razón para echarles a la calle. Ahí, insisto, el Comité de Empresa va a tener a la dirección política de su lado. Es verdad que no tenemos la misma capacidad de presión y de protección sobre los nuevos que sobre los antiguos frente al Canal, pero es que entendemos que jurídica y laboralmente tienen razón.

Hablando del agua, donde el PSOE también ha dicho que otro de los motivos es el acuerdo con Club Lanzarote, primero le pregunto si ha habido polémica con el alcalde de Teguise en algún momento.

En absoluto. Esas son las ganas de los mercenarios de El Reducto, que no paran de tratar de enfrentarme con Oswaldo Betancort, que es mi compañero, amigo, uno de los grandes activos políticos que tiene esta organización y uno de los pilares en los que yo, como presidente del Cabildo, me soporto. Desde aquí, decirles a todos los que pretendan eso, que pinchan en hueso. Oswaldo y yo, además de amigos, somos un tándem político, como hay otros valores activos en Coalición Canaria, pero él es uno de los grandes y ningún problema con Oswaldo Betancort. Es más, él y el resto de alcaldes, también de Coalición, sabían hacía días, a diferencia de lo que ha dicho Loli Corujo, lo que se iba a acordar. Es rotundamente falso que se cambiara el orden del día. Además no se puede en una Asamblea extraordinaria cambiar el orden del día, que decía ’Convenio con Montaña Roja y acuerdos que procedan’. Decidimos entre todos y hacía días, que lo que procedía, ante las dudas que tenemos todos y yo también, con mis reservas, sobre lo que se va a conveniar, limitarlo a remitirlo a sede judicial, y que sea aquí donde se despejen esas dudas. Si no, alguien tendrá que decirnos cómo se clausura la planta pero a la vez se garantiza el abasto al consumo sin que nos permitan hacer las obras que también nos paralizó el juzgado. Es que Loli Corujo y el Partido Socialista no han puesto ninguna propuesta de solución sobre la mesa. Sencillamente están muy preocupados por que el problema se solucione. Eso es lo que realmente preocupa al PSOE y a Loli Corujo, que han entendido que han encontrado en este tema mi tumba política y que no pueden permitir que el problema se arregle, aunque sea con previa validación en sede judicial. Lo que se ha propuesto lo han publicado absolutamente todos los medios porque lo sacamos en nota de prensa hace más de un año y algo, mucho antes de que se abriera el procedimiento abreviado, tendente al juicio oral que dicen es el detonante, el pretexto de que yo negociase. Es falso rotundamente. Lo puedo demostrar y lo he demostrado. Se ha publicado años antes el contenido de lo que se estaba negociando: Club Lanzarote estará facultado para producir y vender el agua a través del Consorcio. Lo he contado aquí en antena y en muchos sitios también, pero parece ser que para ellos todo fue una sorpresa de última hora, negociada con nocturnidad y alevosía. Rotundamente falso y ahí están las hemerotecas para demostrarlo.