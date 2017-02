Sección > Entrevistas



Carmen Arrocha, Presidenta de AFOL



“Señores, muévanse, porque el cáncer es la primera causa de muerte de Lanzarote”

“Entre las razones para no traer la radioterapia a la isla puede estar la privatización de la sanidad o que a los políticos les da lo mismo porque tienen dinero para ir a un hospital de la península o al extranjero” Crónicas · 3 de febrero de 2017

Después de 15 años solicitándolo, la asociación AFOL (Asociación de la Familias de Pacientes Oncohematológicas de Lanzarote) ha visto que no quedaba otra que reclamar de esta manera que se dé una solución a todos los pacientes con cáncer que tienen que acudir diariamente a Gran Canaria para recibir el tratamiento. Carmen Arrocha, presidenta de la asociación, pidió en el programa "La Mañana de Lanzarote" de la Cadena Cope que los políticos se unan de una vez para una reivindicación imprescindible para todos. - ¿No es desesperante llevar tantos años haciendo una solicitud tan lógica como la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote? Pues sí. Llevamos 15 años reivindicando que necesitamos un servicio de radioterapia en Lanzarote para que los pacientes tengan la calidad de vida necesaria y parece que no queda otra que salir a la calle. Espero que los ciudadanos salgan porque estamos saliendo por todos nosotros. - ¿Cree que no se ha hecho por una cuestión de desidia, desconocimiento o por otros intereses? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Nos gustaría saber por qué no se hace o qué es lo que pasa. No entendemos que en otras lugares con menor número de tarjetas sanitarias lo haya y aquí no. Nos dicen que deberíamos tener ese recurso en Lanzarote pero no quieren tenerlo. Hay que preguntarse quiénes son los que no quieren que tengamos el servicio de radioterapia en Lanzarote. Hay que preguntarse qué les pasa a nuestros políticos, que no se unen para luchar por una necesidad que tiene la isla. Llevamos 15 años luchando para que todos los pacientes tuviesen oncólogo, mejores condiciones en los centros de día y muchas otras cosas y les pedimos algo que necesitamos y tampoco quieren hacerlo. Ya está bien. - ¿Qué respuesta se le pasa por la cabeza a todas esas preguntas?, ¿que los políticos no necesitan este servicio porque pueden pagarse una clínica privada? Eso es. Entre muchas razones, puede estar la privatización de la sanidad o que a ellos les da lo mismo porque tienen dinero para ir a un hospital de la península o al extranjero, si hace falta. También puede pasar que el partido en el que se encuentran no les dejen hacerlo porque piensan que es más importante una carretera o irse a Fitur. Todo es importante pero para qué queremos todas esas cosas si no tenemos salud. - A todos o a alguien de nuestro entorno le va a tocar sufrir un cáncer. ¿Por qué entonces quienes toman esas decisiones no se sensibilizan con el tema? Claro que los políticos tienen familiares con cáncer pero a lo mejor, las normas que tienen sus partidos no les permiten acceder u opinar. Es cuestión de que la persona luche por la sanidad en Lanzarote, por nuestra vida y la de nuestras familias. Hay que dejar de lado diferencias absurdas, salir a la calle y no agarrarse al sillón. Yo los espero el próximo día. Espero que se unan como ciudadanos y que lleven esta referencia a sus partidos y que vean que estamos saliendo a la calle para reivindicar una necesidad. El 60% de los pacientes con cáncer necesita radioterapia y para 5 minutos que se tarda, tenemos que estar con todos los problemas que supone tanto traslado y no es forma de vida para que tenga que soportar el paciente. Todo el mundo tiene que concienciarse de la gravedad del cáncer, que es la primera causa de muerte de Lanzarote. - ¿No es económicamente más barato traer el servicio a Lanzarote que todos los gastos que conllevan los traslados a Gran Canaria? Ellos dicen que no es por una cuestión económica así que hay que preguntarse quién se beneficia de que no lo pongan, a quién se le está dando el dinero que nosotros gastamos porque ese dinero ya hubiese estado amortizado. Además, la salud no es un gasto; es una inversión. - ¿Qué justificación se les da? Ninguna. El nuevo consejero, Baltar, ha dicho que con 16 millones de euros acabaría con las listas de espera y con todos los problemas de la sanidad. Yo le digo que deje aunque sea 6 y ponga la radioterapia en Lanzarote. A la larga es económico. Es un tratamiento eficaz y a la larga sale más barato tenerlo aquí. - ¿Espera que en Lanzarote salga a la calle tanta gente como lo hizo en Fuerteventura? Espero porque si no van a decir que los conejeros tenemos lo que nos merecemos. Si no luchamos por nuestra vida, por qué vamos a luchar. Yo no he visto que los políticos haya corrido a luchar por nosotros; sólo muchas palabras que se lleva el viento. - En todas las galas que organizan siempre están los políticos que luego no hacen nada por sus reivindicaciones. ¿Cómo se encaja eso? En todas las cenas que hacemos, siempre en mi discurso les pido que luchen y se unan por la sanidad pero no termina de pasar.



