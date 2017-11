Sección >

Semana que empieza mal

1.- Lo del título es, primero, pero no principal, a cuenta del robo que le hicieron al Real Madrid el domingo. Un árbitro llamado Fernández Borbalán, parcial y ciego, ni expulsó al central atlético Savic por la patada alevosa y malintencionada a Kroos, ni pitó penalti cuando el defensa violento Lucas, del Atlético de Madrid, le partió la nariz a Sergio Ramos. Tampoco vio un penalti de libro de Godín. Pero da igual, el Madrid probablemente ganará la Liga aunque haya una confabulación arbuitral (o algo más arriba) en su contra. No sé de qué tendrá la sangre la directiva del Real Madrid, pero esto no puede quedar así. Lo de los árbitros con este equipo empieza a ser intolerable. No hay más que ver las imágenes de televisión para darse cuenta del robo y de la incompetencia de un árbitro, que no quiso saber nada. Ya verán que no lo meten en la nevera, dejarán que le vuelva a pitar al Madrid y que siga haciendo de las suyas. Ha superado al increíble Burgos Bengoechea, aquel colegiado que le costó cinco partidos de suspensión a Cristiano Ronaldo. Con relación a Ronaldo: lean las revistas del corazón. Tiene un lío en casa. Su novia se lleva mal con la madre de Cristiano; y ahora parece que quiere meterse en su casa (en la de Cristiano) su nueva suegra, la madre de Georgina, su novia, la que le ha dado el cuarto hijo, bueno, una niña. Con este lío en casa, ¿cómo va a rendir Cristiano? Si ha sido su madre la que ha dado su vida por él, y hasta el momento con buenos resultados, ¿para qué cambiar, Cristiano? Hay un refrán que dice: “El casado, casa quiere”. Los parientes de la consorte –o del consorte– del famoso, cuanto más lejos, mejor. Porque, si no, se montan los líos que tienes ahora en casa.

2.- Se complica el lío grúas a Fernando Clavijo y al alcalde de La Laguna. Lío gordo. Parece que judicialmente la cosa no tiene buena pinta para ambos. Yo le aconsejo a Clavijo –hoy va de consejo– que no desprecie a algún medio de comunicación porque tenga otros en el bolsillo. Lo del bolsillo tiene doble sentido, claro. Cuidadín, Clavijo, que lo que ha sacado a la luz el “Diario de Avisos” es extremadamente grave y puede serlo más a medida en que se conozcan algunos detallitos que el periódico se guarda, como traca final. Lo malo de Coalición Canaria es que se cree la reina del mambo. Y no es así. Nadie es la reina del mambo. A CC le hace falta una gran cura de humildad.

3.- Por las redes se disparan las teorías sobre la muerte en Buenos Aires del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Hay quien culpa hasta el Mossad. Supongo que tanto España como Argentina –el fiscal general murió en Buenos Aires, repito, mientras asistía a un congreso— estarán investigando si hubo algo raro en el fallecimiento de este hombre de la justicia, de quien todo el mundo hace elogios. Era diabético, sufrió una sepsis renal, ¿motivada por qué? Sería bueno que se investigara a fondo este suceso, que ha llenado de consternación a la justicia española y a cualquier español de bien. Porque este hombre representaba la honestidad que debe ser –y que en España es, en general– la divisa del sistema judicial. Principalmente por esto quería decir que la semana empieza muy mal, porque la noticia de la muerte de José Manuel Maza me llena de tristeza. Mi pésame a su familia.

