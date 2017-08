Sección > Cartas al Director







Según mi parecer: “El origen del terrorismo islámico explicado en trazos rápidos y cortos”.

Bruno Perera · 26 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La religión judía comenzó a propagarse en AC 1850 por medio de las enseñanzas que inculcaba el Patriarca Abraham hijo de Taré. Y el primer acto de terrorismo conocido en la historia antigua tuvo lugar unos 1100 años AC cuando después de la muerte de Moisés en Bet Peor, comienza a adueñarse de Canaán el Rey de los judíos, Samuel que luego ungió a David y David a su hijo Salomón, quienes desde Samuel a Salomón fundaron al sur de Canaán Judá, y la muerte de Salomón por desavenencias políticas, religiosas y económicas, crearon una nueva nación en el norte a cual llamaron Israel. Entre AD 35-38 Cristo hace una reforma de la religión judía cual el apóstol Pablo y sus seguidores propagaron por Grecia convirtiendo la reforma en cristianismo ortodoxo y en Roma en cristianismo católico. (Nota. Jesús nació 7 u 8 años antes de 0AD. En el aproximado AD 622-23 año 0 Hégira, cuando el profeta Mohamed hizo su huida desde Mekka a la antigua ciudad Yatrib, hoy llamada Medina, nació el islam que es una religión que tiene su raíz en la Tora Judía = Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estas tres religiones son también llamadas religiones (abrahámicas porque se relacionan con las predicaciones de Abraham hijo de Taré, y en las de Moisés). Desde que estas tres religiones empezaron a propagarse, cada una en su tiempo, comienzan a nacer las guerras y el terrorismo religioso económico. A partir de la libertad religiosa que dio en Roma el Emperador Constantino en el año 313 AD, Grecia y Roma, unidas, conquistaron casi toda Europa por medio de la guerra y la religión, y los musulmanes después del 622-23AD con las mismas armas se embarcaron en la conquista de Asia Menor, India y parte del sur de Europa a través de Turquía. Postre la muerte del profeta Mohamed AD 632, en el año aproximado 668 la familia real Umayad de Siria que heredó el poder islámico, mientras continuaban la conquista de Europa a través de Turquía, asimismo emprendieron la conquista del norte de África llegando a Ceuta desde donde en el año 710-11AD pasan con el general Tarik ibn Ziyad a través de Gibraltar al sur de España, región que gobernaba por entonces el rey don Rodrigo, y en unos 800 años de dominación árabe y maura-bereber llegaron a conquistar la península ibérica hasta Toledo y algo más. Entre 1096 y 1291 tuvieron lugar en Oriente Medio las guerras promovidas por cristianos europeos contra los musulmanes y judíos, guerras que se llamaron (Cruzadas) donde los cristianos en Judea=Israel entre tanta gente que asesinaron hicieron ríos de sangre. Más adelante, otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunas no vieron su final hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos griegos ,rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdense, prusianos y contra enemigos políticos de los papas. Los cruzados tomaban votos y se les concedía indulgencia por los pecados del pasado. En el año 2000, el Papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, pidió públicamente perdón por los pecados cometidos en las cruzadas, asegurando además que no ocurrirán nunca más. Entre todas estas guerras que se han disputado entre cristianos y musulmanes, también se debe tomar en cuenta las que han ocurrido en la era moderna durante las etapas de colonización y descolonización de los países de Asia Menor en cuales las naciones europeas y América jugaban y jugaron un papel muy importante porque eran quienes habían colonizado y se habían repartido los territorios musulmanes dividiendo al mundo islámico según sus apetencias políticas, religiosas, económicas y militares; mientras mantuvieron en su yugo a las naciones islámicas colonizadas. Aunque hace más de cuatro mil años, según Heredoto y según confirma Diodoro Sículo, el asfalto se utilizaba en la construcción de los muros y torres de Babilonia, existían pozos de petróleo en Arderica (cerca de Babilonia) y una fuente de alquitrán en Zante (Islas Jónicas). Grandes cantidades se hallaban en las riberas del río Pinarus, uno de los afluentes del Éufrates. Tabletas del antiguo Imperio Persa indican el uso de petróleo con fines medicinales y de iluminación en las clases altas de la sociedad. No fue hasta hace unos 100 años que se comenzó a explotarse los pozos petrolíferos de una manera voraz. A partir del año 1902 los americanos comienzan a explotar los primeros pozos petrolíferos productivos en Arabia Saudita, y a seguir después de esta fecha se descubren otros yacimientos en varias naciones semi o independiente de Asia Menor, y de ello nace la avaricia islámica-americana-europea promovida falsamente por la política y la religión. Gobernado en los EUA el presidente Harry S.Truman, entre 1947-48 se funda el estado de Israel; y a partir de esta fecha se inicia el terrorismo islámico moderno por causa de que los árabes de naciones petrolíferas veían la fundación de un Estado Judío como una amenaza jefatura policial americana para controlar Oriente Medio y también porque los palestinos no estaban de acuerdo en que se formara una nación judía con gente que ocupaba territorios que no les pertenecía porque no eran nacidos en sitium sino venidos de fuera, y que por el solo hecho de ser judíos de religión y por el Holocausto Judío ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, etc., demandaban el derecho de formar una nación judía en tierras que alegaban ser de herencia de sus antepasados. Postre la aprobación de Naciones Unidas que aceptó a Israel convertirse en un Estado junto con Palestina, han ocurrido diferentes guerras y actos terroristas a nivel mundial, unos relacionados con el petróleo y otros con la Guerra Fría, como fue la contienda bélica en Afganistán, a cuales pecados humanos una vez desaparecida la Unión Soviética y la Guerra Fría, le han seguido muchos otros actos terroristas: el de Yemen, Nairobi, Las Torres Gemelas y otros en EUA, Nigeria, Pakistán, Afganistán, Irak, Túnez, Libia, Egipto, Siria, Turquía y en varias naciones europeas. Todos relacionados con la causa palestina y el negocio petrolífero y religioso islámico-mundial, y la Primavera Árabe que es parte de la misma lucha, pero enmascarada de democracia árabe europea. Llegado a este punto nos debemos preguntar: ¿El terrorismo islámico está basado en actos de rencillas del pasado, en religión, lucha económica y racismo? Respondo: Para mí el terrorismo islámico está basado en rencillas del pasado, racismo, economía y religión. Sobre todo la bandera que utilizan algunos musulmanes para obtener lo que ellos creen sus derechos, la promueven con racismo que inculcan a través de su religión, y que es la causa que fomenta el odio contra los nazaranes seguidores de Cristo. Pero también se debe tener en cuenta que los cristianos no son más santos que los musulmanes porque desde hace miles de años han fomentado campañas contra todo aquel que no fuera de su misma raza o no profesase su misma religión, y de ahí que cuando los musulmanes vienen como inmigrantes, estudiantes o comerciantes, etc. a alguna nación europea o americana, son detestados de alguna manera dando lugar a que los radicales imanes islámicos que trabajan para las naciones árabes productoras de petróleo o que poseen interese políticos en el meollo económico, encuentren en esos grupos que se consideran marginados gente fácil de lavar de cerebro para que cometan actos terroristas contra todo lo que les impida obtener ganancias económicas y religiosas. ¿Qué se podría hacer para acabar con el terrorismo islámico? Pienso que lo primero que hay que hacer es conseguir la paz y arreglar la situación entre Israel y Palestina, y a seguir terminar con la guerra habida en Seria y otros lugares de Oriente Medio y África, y asimismo respetar a todas las razas y credos pero poniéndoles bien claro a quienes profesen una religión distinta a la que se practica mayoritariamente donde radican y habitan en lugares europeos y americanos, etc., que allí donde radiquen y habiten deben cumplir las leyes del país y no seguir las que le inculca su religión. Y quién no las cumpla, debe ser repatriado a su país de origen. En los países musulmanes así se obliga, pues también en los no musulmanes se debe cumplir las mismas normas de sociedad. Posdatum:. (1). El islam no es una religión de paz como algunos quieren hacernos creer; tampoco lo es la Tora=Antiguo Testamento porque en ambos se lee cantidad de salvajadas que ningún dios aceptaría. Yahú, Ahla, Theos Deus, God, Goot o el Cosmo Poder, o como queramos llamar al Creador de la Creación, no puede ser por un lado castigador y por otro bondadoso porque quién fuera el Artificie del universo al crearlo con sus especies diversas sabría de antemano las respuestas de las acciones que cada cual cometería según su hechura en relación con su genoma. (Si el mundo anda equivocado, ese Poder Creador también se equivocó al crearlo, y por lo tanto no es perfecto). Y lo del libre albedrio no cuadra como disculpa en lo relacionado con los errores que cometió el Creador o la Creación, porque es poner una excusa que no solventa el problema de concordia entre humanos ni tampoco entre animales. Vivimos en un mundo cruel sin Dios, pero lleno de charlatanería religiosa que nos cuentan narraciones de cuna para que durmamos bien mientras los listillos intentan explotarnos económicamente y religiosamente. Pos datum:. (2). Si dios existiera y fuera bondadoso no tendríamos porque alimentarnos nosotros y los animales comiéndonos unos a otros, ni tampoco habría guerra, hambre ni enfermedades y otras desgracias que no deja que la gente viva feliz. Paz y suerte para toda la gente de buena voluntad. Versión imprimir



