El diputado nacional del PSOE por la provincia de Las Palmas desmiente a Ana Oramas y niega que su partido ofreciera al PP una censura contra Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias. "Lo habrá soñado", señala. "Solo se ha hablado del nuevo escenario en la situación política de Canarias, donde CC ya no puede pactar con quién le dé la gana y cuándo le dé la gana", esgrime

Sebastián Franquis no opina como Loli Corujo y asegura que el pacto entre CC y PSOE en Canarias es “casi irrecuperable”

El diputado nacional del Partido Socialista (PSOE) por la provincia de Las Palmas, Sebastián Franquis, considera que retomar el pacto recién roto entre Coalición Canaria y su formación política en Canarias es “irrecuperable”. Franquis ha valorado la actual situación del Gobierno en minoría de CC en las Islas y su futuro inmediato de forma distinta a la actual secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo, para la que el trabajo orgánico de nacionalistas y socialistas debería centrarse ahora mismo en tratar de reconducir las discrepancias entre ambos partidos para permitir la vuelta del PSOE al Ejecutivo regional.

"No es sencillo que se retome el diálogo con todo lo que ha pasado", ha esgrimido Fraquis este martes en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Según el diputado socialista, "para retomar la gobernabilidad con el PSOE en Canarias tendrían que cambiar muchas cosas, sobre todo el enfoque que tiene el señor Clavijo de Canarias, donde llevamos 30 años de autonomía que no nos han ido mal, pero donde también, a pesar de la vocación regional, Clavijo no puede entender su forma de entender Canarias al resto de las fuerzas políticas como una mancomunidad de cabildos insulares".

En versión de Franquis, "la necesidad de dialogar con el resto de partidos siempre está sobre la mesa, pero de eso a que la actual situación pueda desembocar finalmente en un acuerdo de gobernabilidad en Canarias, yo hoy por hoy", ha advertido, "lo veo ciertamente complicado".

Sobre las conversaciones que Franquis dice haber mantenido con la propia María Dolores Corujo, el diputado socialista ha expresado que coincide con la también alcaldesa de San Bartolomé en que "lógicamente, con la actual composición del Parlamento de Canarias, hay mucha necesidad de llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas".

Cambios en la política de Canarias

Por otro lado, Sebastián Franquis ha querido también desmentir a su homóloga por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la diputada nacionalista Ana Oramas, y ha negado que su partido ofreciera al PP censurar a Fernando Clavijo. “Solo se ha hablado de posibles cambios políticos en Canarias”, ha esgrimido el representante del PSOE en el Parlamento de Canarias. "Por lo que yo conozco", ha dicho, "no es así, y viniendo esto de la señora Ana Oramas, tampoco me ofrece mucha credibilidad".

Franquis ha alegado que "también Ana Oramas había anunciado que había un acuerdo de Estado entre el PSOE y el PP para presentar enmiendas conjuntas al Estatuto de Autonomía de Canarias, algo que", ha dicho, "habrá soñado porque no hay ningún acuerdo al menos con el Partido Socialista"

El diputado del PSOE por Las Palmas ha explicado en este sentido que "no se ha llegado a plantear formalmente al PP una moción de censura contra Clavijo. De lo que sí se ha llegado a hablar, sin duda alguna", ha añadido, "es de que el escenario político de Canarias no tiene ahora mismo nada que ver con lo que era escasamente unos ocho o nueve años atrás, que Coalición Canaria ya no es la fuerza política que puede pactar con quien le da la gana y cuando le da la gana", unos cambios que Franquis atribuye a la nueva visión de muchos ciudadanos, y "que empiezan a tener cierto hartazgo de la manera de entender Canarias que impone muchas veces Coalición Canaria".

Sobre estos puntos, ha garantizado Franquis, "sí qu se ha hablado entre PP y PSOE, y de que lo que nunca ha ocurrido en Canarias en toda su trayectoria política podría ocurrir ahora, a pesar de que Clavijo tenga la forma de gobernar que tiene y piense que a pesar de su actual minoría", ha sentenciado, "cuenta con un Gobierno de mayoría absoluta".