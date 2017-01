Sección > Entrevistas



David García, ganador del Cartel de Carnaval de Arrecife 2017



“Se puede hacer algo muy gráfico con algo tan primitivo como el lápiz y el rotulador”

“El cartel invita a jugar y a encontrar los elementos ocultos en el dibujo” Crónicas · 24 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Ha conseguido unir su infancia en la Parranda Marinera Los Buches con las tribus del mundo y que de ahí salga el cartel anunciador del Carnaval de Arrecife 2017. David García explicó en el programa “La Mañana de Lanzarote” de la Cadena Cope de este lunes que se divirtió mucho con este cartel y que está sumamente agradecido de que el jurado haya valorado que está hecho a mano, con un lápiz y un rotulador y no por ordenador. Aseguró que esta “Piñata Tribal” invita a jugar al espectador y a buscar los elementos etnográficos de Arrecife debajo de las alegorías tribales. - ¿De dónde surge la idea para este cartel? Tuve que viajar a mi niñez, cuando pertenecía a la Parranda Marinera Los Buches y se celebraban los domingos de piñata. A partid de ahí, empecé a desarrollar la creatividad con la explosión de color que tenían las piñatas de antaño. Es lo que yo disfrutaba de pequeño. - ¿Tuvo que hacer varios bocetos o desde el principio supo qué quería destacar? Es un dibujo a rotulador con dos gamas cromáticas muy diferenciadas. La parte superior es de mucho color y la inferior más negra para representar el entierro de la sardina. A partir del boceto inicial se le va dando forma. Es un dibujo abstracto pero con muchas sugerencias reales porque en ese cartel están los elementos arquitectónicos más emblemáticos de nuestra ciudad. Lo que pasa, y eso es lo bueno, es que se disfrazan y se invita a descubrir qué elementos están ocultos. Todos están disfrazados con motivos alegóricos a las tribus del mundo. - Da la impresión de que se divirtió mucho haciéndolo… Sí. Es verdad que empiezas a pensar qué poner y ves que tiene que estar el Castillo de San Gabriel y lo disfrazas en la parte superior con la etnia africana. Más abajo está el Puente de las Bolas, con una máscara azteca, que me recuerda a las máscaras de Los Buches. También están los trazos incas y mayas y abajo está la zona nueva del Charco de San Ginés, con figuras de trazos bereberes. El boceto está diseñado tras muchos días de investigación para ver qué tribus podía incluir. - ¿No fue complicado unir esas tribus con su infancia en Los Buches? Sí. Es cierto que como el carnaval es alegría y piñata, lo que hice fue diseñarlo con la idea de lo que yo viví de pequeño. Además de ser una piñata tribal, también es una careta, que es el emblema del carnaval. - Ha destacado que el dibujo está hecho a mano con rotulador. ¿Ha sido difícil sucumbir al diseño por ordenador? Yo agradecí enormemente que el jurado tuviera en cuenta que el cartel fuera un dibujo hecho a mano porque si buscamos lo más primitivo, el trazo del artista tiene que estar ahí. Es cierto que con el diseño gráfico se consiguen recursos muy potentes pero la mano del artista y sus trazos, tienen que valorarse. Yo disfruto muchísimo cuando pinto y se puede hacer algo muy gráfico con algo tan primitivo como el lápiz y el rotulador. - ¿Cree que el jurado fue consciente de todo esto? Es cierto que cuando lees un acta y ves las motivaciones y que el jurado justificaba la calidad del dibujo y que integraba los valores etnográficos, sociales y culturales de Arrecife en el cartel, te quedas con la sensación de que se dieron cuenta de todas esas cosas que quería plasmar. - Cuando se entrega un cartel tan complejo, ¿no dan ganas de incluir un folio para indicar todos estos aspectos? Lo que pasa es que sólo puedes poner un lema y tus datos en un sobre cerrado. El cartel invita a jugar como en Dónde está Wally y buscar esos elementos escondidos. - ¿Le ha pasado que la gente ha visto cosas donde no había? Sí. Me preguntaron si unos puntitos eran los callaos de las aceras del Parque Islas Canarias y pensé que podían ser pero en realidad, eran elementos de la cultura azteca. - ¿Era la primera vez que se presentaba? Sí. Yo soy profesor de música y ahora que está globalizada la educación artística y la plástica, trabajo muchos bocetos con los alumnos. Lo cierto es que tuve mucho tiempo libre en Navidad y aproveché para pintar y darle vueltas al coco. - ¿Se esperaba ganar? Ahora parece que prima el diseño gráfico y tenía la esperanza de que por lo menos, supieran valorar lo que quería contar, ese jeroglífico tribal de nuestra ciudad. La Parranda Los Buches es lo más etnográfico y tribal de nuestra ciudad. Parece que sí dio resultado y el jurado lo vio. - ¿Cree que la fórmula de concurso abierto y no por encargo es la mejor? Sí. Creo que debe hacerse un concurso abierto. Además, en la isla hay mucha gente creativa y es contemporáneo y moderno abrir los concursos. - Al margen de los 1.100 euros, ¿qué más le va a aportar haber ganado este concurso? De momento, con esto estoy viviendo la experiencia y quiero disfrutar de este cartel. Habrá que ver si busco las ganas o la inspiración para volver a presentarme porque a lo mejor, esto ha servido para sacar cosas de mí que tenía metidas en un cajón olvidadas. - ¿Qué le han dicho sus alumnos? El otro día me pedían que les diera el boceto en blanco y negro para que ellos pudieran pintarlo. Ahora haré la copia y les daré el gusto. - Y ¿si hacen un trabajo mejor que el suyo? Bueno, se trata de favorecer la creatividad.



