El diputado nacional de Ciudadanos por Las Palmas, que reclama a Fomento que revise los costes del transporte para los residentes canarios, advierte de que el nuevo Estatuto de Autonomía respaldado por CC, PP, PSOE y NC "incumple la normativa nacional, la europea, y no da solución a los problemas de los ciudadanos"



Saúl Ramírez denuncia que el sistema electoral canario ha permitido a CC "estar en el poder los últimos 30 años y provocar una Canarias de dos velocidades"

Crónicas · 19 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El diputado nacional de Ciudadanos (C,s) por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, ha criticado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la complacencia de Coalición Canaria (CC) con el actual sistema electoral canario. El diputado de la formación naranja ha acusado a los nacionalistas de no introducir la reforma electoral en el inicio de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que arrancó la semana pasada en la Cámara Baja, por puro interés en quedarse en el poder. "No se va a acelerar ni se va a acometer la reforma electoral pues el actual sistema electoral de Canarias es el que permite que la tercera fuerza en votos gobierne en esta Comunidad", ha indicado Ramírez en el programa ’A buena hora’. El parlamentario de Ciudadanos ha manifestado que tiene "muy claro que la voluntad política de Coalición Canaria es mantener este sistema electoral pues es lo que les ha permitido estar en el poder los últimos 30 años y que, por desgracia, se siga teniendo una Canarias de dos velocidades". "Entiendo que se hable de la triple paridad como un elemento para eliminar la problemática entre las islas", ha señalado, "pero no es cierto pues no se ha producido esa solución y las diferencias económicas entre las islas capitalinas y el resto no se ha aminorado, sino que ha aumentado". En versión del diputado nacional de C,s, "el Estatuto de Autonomía ya adolece de ciertos fallos, de ciertos vicios de base. Nosotros ya hemos dejado claro que es un Estatuto que incumple la normativa europea, que incumple la normativa nacional, y que además no da solución a los problemas de los ciudadanos, Sanidad, Educación, etcétera, y además es un Estatuto que mantiene todavía un sistema electoral que está considerado como el menos progresista y menos justo de toda Europa, hasta el punto de que se nos compara con la representatividad del sistema de Tanzania". De ahí que Ramírez haya justificado el voto en contra de Ciudadanos en la aprobación, la semana pasada, de la reforma del Estatuto de Autonomía canario, junto a Podemos. "Hay otros partidos que han optado por tomarlo en consideración y, a partir de ahí, enmendarlo, pero cuando una cosa nace mal, ... Entendemos que enmendar 221 artículos es complejo, y que es mucho más sencillo trabajar en un Estatuto que realmente dé soluciones y, a partir de ese documento, poder enmendarlo", ha argumentado el diputado de Ciudadanos. Pacto en Canarias Por otro lado, cuestionado sobre las constantes discrepancias públicas de los dos socios de gobierno que sustentan el pacto en Canarias, CC y PSOE, el diputado de Ciudadanos ha hecho también su particular vaticinio. "Me decanto por un Gobierno en minoría de Coalición Canaria, de momento por lo menos", ha relatado, después de lamentar que lo que está ocurriendo con ese acuerdo regional "es una pena, y desde el principio lo hemos dicho, porque creemos que los en cascada tienen esta problemática". A juicio de Saúl Ramírez, CC y PSOE "se podrían centrar más en poner soluciones a los problemas de nuestra Sanidad, de nuestra Educación, de Políticas Sociales y de Dependencia, pero sin embargo están hablando de si le hacen una moción de censura, una moción de confianza o de cómo queda el pacto". Ramírez ha dicho además sobre el posible pacto alternativo entre PP y PSOE, con el apoyo de Nueva Canarias, que "ya tenía claro que no se daría, más que nada", ha señalado, "porque ya había habido una prohibición expresa de Ferraz, de la gestora del PSOE, a pactar con el PP, con lo que colo cabría una moción de censura con una candidata que sería Patricia Hernández, y tengo claro que el PP no iba a entrar en esas lides". El transporte en Canarias y los descuentos para residentes Además, el diputado de Ciudadanos por la provincia oriental del Archipiélago ha vuelto a criticar la carestía de los transportes de personas y mercancías en Canarias, después de que el nuevo ministro de Fomento haya anunciado que se van a revisar los precios "Lo hemos denunciado en el Congreso. Uno puede calcular el coste medio de kilómetros de aviación, es decir, lo que les cuesta a las compañías ese kilometraje, y aplicarlo a la distancia que hay por ejemplo entre Madrid y Lanzarote; ese debería ser el coste máximo del billete de avión", ha dicho. En caso contrario, según el parlamentario de C,s, "si tengo un descuento del 50 por ciento para viajar pero la compañía multiplica los precios por 4 porque tiene libertad, al final no solo pago no mago menos sino que pago más como residente." "Son los listos de la clase", ha referido Ramírez en alusión a compañías como "Globalia, que ha dejado claro y ha reconocido que se estableció un sistema de fraude para engañar a todos, un uso del dinero público para engrosar sus arcas y en perjuicio lógicamente de los ciudadanos canarios". En cuanto al descuento de residentes por grupos, Ramírez ha indicado que "normalmente son grupos de estudiantes y deportivos y tampoco se pueden quedar fuera las familias numerosas, que son las que más necesitan este tipo de desplazamientos". "No puede ser que esta sea la gente que pague como siempre", ha añadido. Sobre el reparto de las ayudas del POSEI para el sector primario, el diputado de Ciudadanos ha apostado por una "distribución más equitativa". "La ayuda al plátano prácticamente engloba el grueso del POSEI, cuando debería corresponderle más dinero al resto de cultivos y que no solo se centre en las ayudas al plátano". Congreso Nacional de Ciudadanos De otra parte, Ramírez ha confirmado que su partido, Ciudadanos, celebrará Congreso Nacional los días 3 y 4 de febrero "en el que se establecerán las principales líneas directrices de los próximos cuatro años". El diputado ha recalcado que Ciudadanos "se ha definido como un partido liberal en lo económico y progresista en lo social" y ha puesto de relieve que "cualquiera de los 30.000 afiliados podrá enmendar cualquier ponencia política del Congreso". En Lanzarote, ha apostillado Saúl Ramírez, la implantación de Ciudadanos comenzará a crecer a partir de la actual presencia en Arrecife. Versión imprimir



