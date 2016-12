Sección > Lanzarote



La secretaria general apoya también la posible candidatura de la actual presidenta, tal y como han hecho ya, entre otros, el concejal de Hacienda en Tías, Ramón Melián



Saray Rodríguez se suma a los representantes del PP que respaldan la posible reelección de Astrid Pérez como presidenta insular en Lanzarote

Sobre las candidaturas de Cristina Tavío y Asier Antona a la Presidencia del PP de Canarias, Saray Rodríguez destaca la pluralidad de opciones, pero no se define por ningún aspirante Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La secretaria general del Partido Popular (PP) en Lanzarote, Saray Rodríguez, se ha sumado este miércoles a los representantes populares que ya han respaldado públicamente la posible reelección de Astrid Pérez en el cargo nuevamente como presidenta insular del partido en Lanzarote. Rodríguez ha dicho en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que respalda la posible candidatura de la actual presidenta, tal y como han hecho ya, entre otros, el concejal de Hacienda en Tías, Ramón Melián. "Escuché al compañero Ramón haciendo esas declaraciones y yo refrendo su postura. Es claro y evidente que la presidenta del PP tiene todo mi apoyo", ha expuesto la secretaria insular en declaraciones al programa ’A buena hora’. La secretaria insular ha argumentado dicho respaldo a Astrid Pérez recordando que bajo su Presidencia "el PP nunca había contado con un nivel de representación como el actual", aunque ha admitido que "también algunas cosas siempre pueden mejorarse". "Pero si hay algo seguro es que [Ástrid Pérez] siempre ha estado defendiendo las siglas del Partido Popular, a pesar de los últimos tiempos tan difíciles", ha señalado. Saray Rodríguez ha explicado que Ástrid Pérez "todavía no ha manifestado oficialmente que tenga intención de reeditar su cargo como presidenta", pero ha insistido en que "le traslado continuamente que es necesario que opte a la reelección". Asier Antona y Cristina Tavío, candidatos a la Presidencia del PP canario Por otro lado, sobre las candidaturas de Cristina Tavío y Asier Antona a la Presidencia del PP de Canarias, Saray Rodríguez ha destacado la pluralidad de opciones de cara a la próxima cita congresual de los populares en las Islas, pero ha preferido no definirse por ninguno de estos dos aspirantes. "Creo que es bueno que haya más de un candidato cuando se quiere empezar un nuevo proyecto, aunque es algo que continúa bajo una base sólida en el PP", ha expresado. "Pienso que es bueno que los afiliados y militantes podamos optar entre más de una candidatura, y creo que tanto Asier Antona como Cristina Tavío -el primero actual presidente del PP de Canarias, la segunda, portavoz del PP en sede parlamentaria- han demostrado en este tiempo su capacidad de gestión y valía, ha apostillado. Versión imprimir



