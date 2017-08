Sección > Economia



Con la entrada de ambas entidades, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) suma un total de 44 patrocinadores privados que se han incorporado a la estrategia conjunta público-empresarial de promoción de la Isla



Sands Beach Resort y Go Karting, nuevos patrocinadores de Turismo Lanzarote

“El modelo mixto de gestión del Ente insular de Promoción es una fórmula que se está consolidando y está funcionando muy bien”, señala el consejero de Turismo, Echedey Eugenio Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El complejo alojativo ubicado en Costa Teguise líder en posicionamiento de turismo deportivo `Sands Beach Resort´ y la empresa de ocio situada en San Bartolomé `Go Karting’ son desde este 31 de agosto nuevos patrocinadores de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote). El consejero delegado del Ente insular de promoción, Héctor Fernández, suscribió este jueves por la mañana con el copropietario del complejo hotelero Sands Beach Resort, Juan Carlos Albuixech, por un lado, y con el administrador de Go Karting, John Andrew Spinks, por otro, los contratos que convierten a estas dos destacadas empresas lanzaroteñas en patrocinadores de Turismo Lanzarote. Mientras que Go Karting se ha incorporado como patrocinador generalista, en el caso del complejo Sands Beach Resort, su integración se lleva a cabo enmarcada dentro del producto European Sports Destination (ESD). Un total de 44 patrocinadores del sector turístico Con estos dos nuevos integrantes, destacan desde la Consejería de Turismo en una nota de prensa posterior a la firma del acuerdo, la SPEL suma un total de 44 patrocinadores pertenecientes al ámbito turístico empresarial, una cifra que muestra el buen funcionamiento y la paulativa consolidación que, año tras año, ha ido ganando el modelo de gestión público-privada que adoptó SPEL en el seno del Consejo de Administración de la Entidad de julio de 2013. En este sentido, tanto Echedey Eugenio como Héctor Fernández, destacan “una dinámica que sigue sumando esfuerzos en favor de la toma de decisiones colegiadas y la financiación conjunta para la promoción turística insular”. Señalan que “el modelo mixto de colaboración entre el sector público y privado evoluciona favorablemente y está funcionando muy bien”, resaltando que “la implicación del sector turístico en la promoción exterior de la isla, cuya aportación en todos sus ámbitos es muy valiosa, es cada vez mayor y aumenta cada año”, como lo demuestra el hecho que de los 44 patrocinadores con los que cuenta SPEL en la actualidad, más de la mitad se incorporaron en este año 2017. Versión imprimir



