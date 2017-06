Sección > Nacional



La Ejecutiva asciende a 49 personas. Aunque una Comisión Permanente de 21 integrantes pilotará el día a día del partido. Salvo Patxi López, todos los miembros de la dirección apoyaron al secretario general en las primarias



Sánchez diseña una Ejecutiva de autor con un 41% de mujeres y sin ningún susanista

abc.es · 18 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Pese a que Pedro Sánchez tenía las manos libres para confeccionar su Ejecutiva, la relación final de los integrantes no se conoció hasta cerca de las dos y media de la madrugada de este domingo. Como si de un homenaje se tratase a la vieja historia del partido y a las negociaciones hasta altas horas de la noche.



Pero no había nada que negociar. Al menos no con otras candidaturas ni con familias y corrientes. Sánchez ha apurado los plazos en una negociación consigo mismo, para dar encaje a todos sus fieles. Porque la Ejecutiva será como nunca antes una Ejecutiva de autor. Las principales características de la Ejecutiva son que aumentan claramente su dimensión respecto a la primera etapa de Pedro Sánchez en Ferraz. De los 38 integrantes que tenía la Ejecutiva de 2014 se pasa a los 49 que tendrá la de 2017. La dirección cumple por los pelos con la paridad: un 41% de sus integrantes son mujeres. 29 hombres y 20 mujeres. Otro rasgo característico de esta Ejecutiva es que no habrá vocalías. Todas las personas que la integran tendrán una responsabilidad. La dirección se estructurará de forma piramidal, con secretarios de áreas de los que luego dependerán secretarios ejecutivos. Las áreas más potentes serán Organización, Cohesión Social y Economía. Estos secretarios de área más la vicesecretaria general (Adriana Lastra), la presidenta (Cristina Narbona) y el propio Sánchez constituirán la llamada Comisión Permanente, la verdadera sala de máquinas que dirigirá el partido en el día a día. Serán 21 personas (13 hombres y 8 mujeres). Ejecutiva de Sánchez al completo Presidenta: Cristina Narbona Secretario general: Pedro Sánchez Vicesecretaria general: Adriana Lastra Secretario de área de Organización: José Luis Ábalos. Bajo su mando estarán los secretarios ejecutivos Santos Cerdán (Coordinación Territorial), Francisco Salazar (Acción electoral), José Antonio Rodríguez (Dinamización de Agrupaciones Locales) y Javier Izquierdo (Formación). Secretaria de área de Igualdad: Carmen Calvo, que tendrá por debajo a la secretaria ejecutiva para la violencia de género Susana Ros. Secretario de área de Política Federal: Patxi López. Portavoz: Óscar Puente. Secretaria de área de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas: Alfonso Gómez de Celis. Por debajo de él estará la secretaria ejecutiva de Función Pública, Isaura Leal. Secretario de área para la Transición Ecológica de la Economía: Hugo Morán. De él dependerán los secretarios ejecutivos Concepción Andreu (Mundo rural), Francisco Boya (Montaña) y Pedro Casares (Transportes e infraestructuras). Secretario de área de Agricultura, Ganadería y Pesca: Manuel González. De él dependerá la secretaria ejecutiva de Pesca, María Luisa Faneca. Secretaria de área de Políticas Migratorias y del Exterior: María Luisa Cancela. Trabajará con el secretario ejecutivo de política de refugiados: Luc André Difou. Secretaria de área de Ordenación Territorial y Políticas de Vivienda, Beatriz Corredor. Secretaria de área de Cohesión e Integración, Nuria Parlon. Bajo esta estructura estarán los secretarios ejecutivos Maria Luisa Carcedo (Sanidad y Consumo), Begoña García-Retegui (Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad), Iban García del Blanco (Cultura y Deportes) y María Luz Martínez Seijo (Educación y Universidades). Secretaria de área de Política Municipal: Susana Sumelzo. De su Secretaría dependerán las secretarías ejecutivas en manos de Alejandro Soler (adjunto de Política Municipal), José Vélez (Pequeños Municipios), Vicent Torres Guasch (Provincias, Cabildos y Consells). Secretario de área de Relaciones Internacionales: Héctor Gómez. En su área están Iratxe García (UE) y Belén Fernández (Cooperación al desarrollo). Secretaria de área de Movimientos Sociales y Diversidad: Mónica Silvana. Los secretarios ejecutivos de este área serán María Jesús Castro (Mayores) e Ignacio López (Movimientos Sociales). Secretaria de Política Económica y Empleo: Manuel Escudero. Bajo su coordinación trabajarán los secretarios ejecutivos Toni Ferrer (Empleo y Relaciones Laborales), Carlos Ruiz (Industria, Comercio y Turismo), Milagros Tolón (Economía de las Ciudades) y Magdalena Valerio (Seguridad Social y Pacto de Toledo). Secretario de área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación: Francisco Polo. Secretario de área de Estudios y Programas: José Félix Tezanos Secretario de área de Transparencia y Democracia Participativa: Odón Elorza •Secretario de área de Justicia y Nuevos Derechos: Andrés Perelló. De él dependerán los secretarios ejecutivos José Manuel Rodríguez Uribe (Laicidad) y Fernando Martínez (Memoria histórica). Versión imprimir



