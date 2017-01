Sección > Lanzarote



El presidente del Cabildo de Lanzarote coincide con Echedey Eugenio en que al director insular de Industria y Energía, Erasmo García, no le quedó otro remedio que autorizar con su firma el proyecto pues, en caso contrario, "habría prevaricado"



San Ginés reconoce que ha habido varias administraciones que no han hecho bien su trabajo con el proyecto de las torretas

Confirma que ni el Cabildo ni el Ayuntamiento de Yaiza presentaron alegaciones ante la COTMAC, que también por su parte avaló el informe de impacto ambiental que apuntaba a que el soterramiento de la línea de alta tensión tendría mayor impacto visual que de forma aérea Crónicas · 20 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Cabildo insular de Lanzarote, Pedro San Ginés, atribuye el proyecto de las torretas eléctricas áreas previstas para el sur de la Isla a responsabilidades compartidas por distintas administraciones. Durante la entrevista concedida este viernes al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, San Ginés ha reconocido que varias instituciones locales, insulares y regionales no han hecho bien su trabajo con respecto a este proyecto de las torretas autorizado y encargado por el Gobierno de Canarias a Red Eléctrica de España (REE) y que ahora la totalidad de corporaciones, colectivos y la práctica totalidad de los ciudadanos ve con malos ojos y trata de paralizar o al menos modificar a través del soterramiento de las líneas de alta tensión. "No se entiende a qué vienen ahora estos reproches porque el Ayuntamiento de Yaiza no ha hecho nada distinto que no hubiese hecho el Cabildo de Lanzarote", ha esbozado San Ginés respecto a las críticas de la alcaldesa, Gladys Acuña, que ha acusado al Cabildo de no posicionarse de forma determinante en este asunto. "Asumo sin ningún pudor que en este proceso ni el Ayuntamiento de Yaiza ni el Cabildo recurrieron el acuerdo de la COTMAC ni tampoco la declaración de Interés General de este proyecto en su momento, cuando hubo ocasión de hacerlo por parte tanto del Ayuntamiento como del Cabildo, una realidad que ahora no resuelve nada sin embargo", ha admitido el presidente. Sin embargo, San Ginés ha dejado claro que desde el Gobierno insular de Lanzarote "queremos huir de la polémica institucional cuando en casos como éste debería imperar la unidad de acción y, sobre todo", ha destacado el presidente, "la búsqueda de soluciones, que es lo que está haciendo el Cabildo". El dirigente nacionalista ha insistido en que "la posición de la Corporación insular ya quedó clara en su momento en el año 2012". Cuestionado por la responsabilidad del director insular de Energía e Industria en Lanzarote del Gobierno de Canarias, el también nacionalista lanzaroteño Erasmo García, el presidente del Cabildo ha coincidido con el consejero de Turismo de la Corporación, Echedey Eugenio, al manifestar que García no tuvo otro remedio que autorizar con su firma el citado proyecto pues, en caso contrario, "habría prevaricado y habría ido en contra de los actos del Gobierno". "No quiero apuntar aquí a partidos, pero le puedo asegurar que en todo este proceso, que arranca en 2008 y en el que se piden informes al Cabildo en febrero del año 2009, habría que ver quiénes gobernaban", ha defendido el presidente, que ha recalcado que "tampoco entonces Erasmo García era el director insular de Industria y Energía. Desde luego que apuntar a la responsabilidad de Erasmo me parece un ejercicio de hipocresía y de injusticia política que no cabe. Esto no es responsabilidad, para nada, en absoluto, del actual director de Industria, que es al que le ha tocado resolverlo", ha expresado el máximo responsable del Cabildo. San Ginés ha desgranado que durante la reunión que él y el consejero responsable de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo mantuvieron en Madrid este miércoles con el presidente de Red Eléctrica de España se reiteró a la operadora eléctrica la solicitud de soterramiento de la red eléctrica del sur de la Isla. En el encuentro con José Folgado Blanco y el equipo técnico, entre los que se encontraba el jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de dicha entidad, Fernando Crespo, el Cabildo volvió a insistir en su petición de soterramiento de la red eléctrica del sur de la isla e interesarse por los detalles del proyecto recientemente autorizado por el Gobierno de Canarias y promovido por Red Eléctrica. "En la zona ya hay un tendido eléctrico y ellos sostienen que el estudio de impacto ambiental revela un mayor impacto ambiental si la línea va soterrada que aérea, y lo cierto es que ese estudio lo avaló la COTMAC, el órgano ambiental encargado de velar por que no se atente contra el territorio de la Comunidad Autónoma, y que tanto defienden partidos como Nueva Canarias", ha explicado el presidente. Versión imprimir



