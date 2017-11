Sección >

El presidente del Cabildo de Lanzarote explica sin embargo que sigue prefiriendo y confiando en que el PP se incorpore al Gobierno insular en minoría

San Ginés no descarta que el PSOE termine apoyando a CC en el Cabildo a tenor de la situación de los gobiernos de Arrecife y San Bartolomé

El PSOE acusa a San Ginés de perseguir un "cambio de cromos" para blindar su Presidencia en el Cabildo. "El apoyo de CC en Arrecife deja mucho que desear. Me sigo preguntando cuándo se van a ir del Gobierno y si van a tener dignidad en lo que queda de mandato", traslada Ariagona González a los nacionalistas

"Al PSOE no le queda otra si quiere que Coalición Canaria respalde al PSOE donde seguimos haciéndolo. Coalición Canaria levantando la mano en San Bartolomé para hacer alcalde a un socialista y el Partido Socialista pretendiendo levantar la mano en el Cabildo para censurar a Coalición Canaria. ¿A ustedes les parece esto razonable?", plantea el presidente

San Ginés está convencido de que no se retomará la huelga en los Centros Turísticos y afirma que "ya hay acuerdo, el que han establecido los informes de Intervención y de Recursos Humanos, que dicen que quien haga lo que se aprobó en el Pleno estaría cometiendo una ilegalidad". "Esperar a las sentencias tras el engaño a los trabajadores es el único acuerdo plausible, como marca la Ley", afirma

La rueda de prensa en la que el PSOE volvió a retirar esta legislatura su confianza al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha adelantado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no descarta que el Partido Socialista (PSOE), socio de gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en la institución hasta hace dos meses y medio, termine apoyando al actual Gobierno en minoría que actualmente sustentan los nacionalistas y los insularistas con el apoyo de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo, a tenor de la actual situación de los gobiernos de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, donde continúa por el momento el mismo pacto de gobierno suscrito entre PSOE, CC y PIL al principio del presente mandato.

“Si no llega el apoyo del PP, seguiremos trabajando como hasta ahora, ojalá que con el apoyo de otras formaciones políticas, y pudiera ser que también con el apoyo del Partido Socialista, pero es que el PSOE tenía un pacto en tres instituciones, lo ha roto en una de ellas, se ha ido a la oposición y ahora pretende censurar, al tiempo que, en paralelo, pretende, amenazando de censura a la principal institución en la que tenía ese pacto, que no solo les respaldemos, sino que los reelijamos como alcalde en San Bartolomé", ha manifestado San Ginés en el programa ’A buena hora.

"Pero bueno", ha advertido el presidente, "hay una máxima en política que dice que el enemigo también piensa. Digo yo que desde mi organización política, Coalición Canaria, para reelegir al alcalde -porque a los alcaldes los eligen los concejales, no como al presidente del Cabildo, al que lo elige el pueblo- o para apoyar los presupuestos y otros temas importantes, algo pediremos".

"Ojalá se incorpore o apoye desde fuera", ha añadido San Ginés. "No es que no lo descarte. Es que al PSOE no le queda otra si quiere que Coalición Canaria respalde al PSOE donde seguimos haciéndolo, y máxime cuando la secretaria general del PSOE, multiempleada políticamente hablando, quiere abandonar el Ayuntamiento de San Bartolomé para que CC vuelva a levantar la mano y la apoye. Osea", ha advertido, "Coalición Canaria levantando la mano en San Bartolomé para hacer alcalde a un socialista y el Partido Socialista pretendiendo levantar la mano en el Cabildo para censurar a Coalición Canaria. ¿A ustedes les parece esto razonable?", ha planteado el presidente, que ha dejado claro que "estaremos dispuestos a levantar la mano" en San Bartolomé siempre y cuando ellos apoyen un acuerdo de mínimos", algo que, señala, ya ha planteado en el seno de la Ejecutiva insular de CC y en el Consejo Político.

Espino y la estrategias del PSOE

"Entiendo que comparten este planteamiento, pero no ha llegado ese momento pues no hay fecha" para la salida de María Dolores Corujo de la Alcaldía de San Bartolomé. "No sé quiénes son los estrategas del PSOE porque hay cosas que no se entienden, a menos que quieran que vuelva al poder quien siempre lo tuvo, Carlos Espino, que está manejando los hilos de esa organización, igual que Loli Corujo quiere que vuelva al partido el ex presidente del Cabildo, no investigado, sino condenado e inhabilitado [Enrique Pérez Parrilla] exactamente por lo mismo que yo estoy siendo investigado ahora mismo, prevaricación administrativa", ha destacado San Ginés, que ha asegurado que no duda "de la honorabilidad de Pérez Parrilla", pero que ha criticado la "profunda hipocresía y mediocridad en que está instaurada la actual dirección del Partido Socialista".

CC aspira y prefiere el respaldo del PP

El presidente del Cabildo de Lanzarote ha explicado, sin embargo, que sigue prefiriendo y confiando en que el PP se incorpore finalmente al Gobierno insular en minoría, a pesar de que los populares dieron por zanjadas hace dos semanas las opciones de cogobernar con CC en el Cabildo, tras unas conversaciones que sin embargo podrían estar ya retomándose.

"Aunque yo preferiría en estos momentos", ha añadido el presidente, "y lo he dicho en muchas ocasiones, el respaldo del Partido Popular y su incorporación al Gobierno. Ojalá se den las circunstancias para que Migdalia Machín logre cerrar ese acuerdo con la presidenta del Partido Popular en la Isla. En estos momentos nada nos gustaría más", ha abundado San Ginés.

El presidente advierte, en cualquier caso, de que "si no es así, seguiremos gobernando desde el Consejo de Gobierno, donde están prácticamente todas las competencias, como ellos saben, aunque los medios creo que no tanto, y la población menos. El estar en minoría", ha aclarado San Ginés, "no impide gobernar. Lo que obliga es a un doble esfuerzo, el que hicimos durante nueve meses -al principio del mandato- Manuel Cabrera y los consejeros de Coalición Canaria, y el que vamos a seguir haciendo si no nos queda otra hasta el final de legislatura, porque tenemos una responsabilidad para con Lanzarote, con o sin el respaldo del PSOE o del Partido Popular".

El PSOE acusa a San Ginés de perseguir un "cambio de cromos"

Respecto a lo dicho este jueves por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que ha augurado que finalmente el PSOE terminará apoyando a CC en la Corporación insular en vista de que los gobiernos presididos por los socialistas en Arrecife y San Bartolomé dependen del apoyo de los nacionalistas, la consejera socialista en el Cabildo, Ariagona González, ha dejado claro en Cope Lanzarote que “nosotros siempre vamos a hablar con todas las formaciones políticas, con Coalición Canaria y con cualquiera.

En aquellas medidas que el PSOE haya recogido o no en su programa electoral pero sean positivas para la Isla y para sus ciudadanos, el PSOE es responsable y apoyará aquello que sea positivo”.

Sin embargo, la consejera del PSOE ha hablado de “cambio de cromos” al referirse a las declaraciones del presidente. "¿Que tendremos que apoyar en el Cabildo porque si no, no nos apoyarán en San Bartolomé y en el Ayuntamiento de Arrecife? La verdad es que el apoyo de CC en el Ayuntamiento de Arrecife deja mucho que desear”, ha dicho. “Yo me sigo preguntando cuándo se van a ir del Gobierno y si van a tener dignidad en lo que queda de mandato”, ha señalado, tras recordar que “eso lo tienen que decidir ellos” y destacar “las constantes declaraciones contra el PSOE, partido con el que gobiernan. Si no quieren estar con el PSOE en Arrecife, váyanse a su casa; es tan simple como eso, igual que hizo el PSOE con CC en el Cabildo. No se puede estar y no estar al mismo tiempo”, ha advertido.

CACT´s: "No hay otra salida al conflicto que esperar a las sentencias"

Con respecto a la última asamblea de los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de esta semana y la opción de que puedan volver a organizar una huelga como la que ya protagonizaron en agosto pasado, el presidente, Pedro San Ginés afirma que "ya hay acuerdo" en los Centros Turísticos y que "lo han establecido los informes de Intervención y de Recursos Humanos, que dicen que quien haga lo que el Pleno aprobó estaría cometiendo una ilegalidad, y debe ser por eso que quienes lo aprobaron son incapaces de asumir su responsabilidad y ejecutarlo, como les hemos ofrecido en el Consejo de Administración". "Echedey Eugenio lo ha explicado muy bien", ha dicho, tras acusar a la oposición de "falta de valentía y gallardía" pues "una cosa es hacer política a costa de Lanzarote, a costa de engañar y manipular a los trabajadores, que son las primeras víctimas de este proceso, y otra cosa es asumir responsabilidades en un Consejo de Administración personales y patrimoniales", ha criticado el presidente.

En palabras de San Ginés, "estoy totalmente convencido de que los trabajadores, a la vista del engaño al que fueron sometidos, no van a ir a ninguna huelga pues aquí no queda sino esperar por las sentencias, como indica la Intervención del Cabildo. "Y nadie va a hacer nada distinto, ni el Gobierno ni la oposición", ha advertido, tras denunciar que "de cara a la galería les ha quedado muy bien, la Isla lo sufrió, los trabajadores lo sufrieron, pero ahora serán las sentencias las que determinen la solución a un asunto para el que no hay ninguna otra posibilidad de llegar a ningún acuerdo como no sea ese", ha afirmado, "el que marca la Ley".