En caso de no realizarlos el Gobierno de Canarias, advierte, los llevaría a cabo el Cabildo a través del Consorcio del Agua o del Consejo Insular de Aguas



San Ginés garantiza que se harán los sondeos para averiguar si realmente hay agua en el subsuelo de Timanfaya

Los sondeos se realizarían "no para determinar la cantidad y calidad del agua encontrada, según expone Podemos, sino para determinar si realmente existe agua y se produce el hasta ahora inexistente hallazgo”, puntualiza el presidente del Cabildo de Lanzarote Crónicas · 5 de junio de 2017

Compartir | | Aun más “No existe ningún interés por parte del grupo de gobierno en evitar conocer si hay agua, y si en su caso resultaría aconsejable su aprovechamiento, al contrario; pero sí que pedimos mayor rigor a Podemos en sus triunfalistas conclusiones”, matiza El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, garantiza que se harán los sondeos para averiguar si realmente hay agua en el subsuelo de Timanfaya. Ante el anuncio del supuesto hallazgo de una gran bolsa de agua en el subsuelo de Timanfaya que supondría “la segunda revolución del agua en Lanzarote”, según afirma el grupo político Podemos, que ha presentado una moción al Pleno del Cabildo para instar al Gobierno de Canarias a que realice los estudios “para determinar la cantidad y la calidad de aguas del acuífero de Timanfaya”; y ante las manifestaciones del propio director del estudio, el catedrático de Prospección Geofísica y decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, Albert Casas, señalando que dicha afirmación es una “interpretación subjetiva” porque de su estudio no se desprende que haya agua y que, además de prematura, la misma responde a una “euforia exagerada”; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, anuncia que “como quiera que de dicho estudio sí se desprende que hay indicios suficientes para llevar a cabo sondeos en la zona, respaldaremos solicitar al Gobierno de Canarias que sufrague dichos sondeos no para determinar la cantidad y calidad del agua encontrada, según expone Podemos, sino para determinar si realmente existe agua y se produce el hasta ahora inexistente hallazgo”. No obstante, advierte San Ginés este lunes en un comunicado de prensa del Cabildo, al margen de cuál sea la decisión del Ejecutivo autonómico, el Cabildo de Lanzarote garantiza la ejecución de los citados sondeos, “pues de no llevarlos a cabo el Gobierno, los haría el propio Cabildo bien a través del Consorcio del Agua de Lanzarote o bien a través del Consejo Insular de Aguas”. En este contexto, el presidente de la Primera Corporación insular matiza que “no existe ningún interés por parte del grupo de gobierno en evitar conocer si hay agua, y si en su caso resultaría aconsejable su aprovechamiento, al contrario; pero sí que pedimos mayor rigor a Podemos en sus triunfalistas conclusiones”. Versión imprimir



