El presidente del Cabildo de Lanzarote subraya la recuperación del ciclo integral del agua, la viabilidad económica de los Centros Turísticos, el modelo de gestión de residuos o la implantación de energías renovables en la Isla. Destaca que "hemos ejecutado más de 700 millones de euros de unos 900 millones"



San Ginés califica los ocho años de su Presidencia en el Cabildo como "la etapa más prolífera en inversiones de toda la historia de Lanzarote"

"Nuestros técnicos no tienen afiliación política ni quieren quedarse, como ocurre con algún ex director insular", manifiesta en referencia a la demanda interpuesta por el socialista Tomás Silvera contra el Cabildo Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha calificado este miércoles sus ocho años en la Presidencia de la Primera Corporación insular como "la etapa más prolífera en inversiones de toda la historia de Lanzarote". Acompañado de los vicepresidentes del Cabildo en el actual Gobierno en minoría al que ha vuelto la Institución tras comenzar el mandato también en minoría, en ambos casos por decisión del Partido Socialista (PSOE) San Ginés ha ofrecido en el salón insular de plenos una comparecencia pública y abierta a medios de comunicación y ciudadanos en la que ha realizado un amplio balance de la gestión realizada por esta Institución en las dos últimas legislaturas, un período en el que, como ha remarcado el presidente, "hemos sufrido una crisis en cinco de estos ocho años". Y es que, según ha apuntado el dirigente de Coalición Canaria (CC), en este tiempo "hemos ejecutado más de 700 millones de euros de unos 900 millones, con lo que el nivel de ejecución presupuestaria no ha sido tan bajo". El presidente ha destacado además la óptima gestión de las arcas insulares, que en 2013 arrastraban una deuda de 52 millones de euros y que se prevé terminen el ejercicio con una deuda de unos 10 millones. La solución para el ciclo integral del agua en Lanzarote, la vuelta a la viabilidad económica de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el modelo más puntero en la gestión de residuos, la implantación de energías renovables o los cuatro ambiciosos y solidarios planes de cooperación municipal llevados a cabo hasta ahora son algunos los logros que San Ginés ha destacado en una rueda de prensa repleta de ciudadanos, colectivos, pero también medios de comunicación y cargos públicos y orgánicos de la Isla. San Ginés ha realizado también autocrítica especialmente sobre un elemento, la ordenación territorial, área de gobierno que ha venido copando en los últimos años el PSOE como socio de gobierno de CC y PIL en el Cabildo, y que ha registrado hasta ahora escasos avances. Antes de abordar un amplísimo dossier con decenas de inversiones y gestiones en frentes como los servicios socio-sanitarios, el deporte, el sector primario, la Cultura o las aguas pluviales, entre otros, el presidente ha tenido palabras de reconocimiento para toda la plantilla del Cabildo insular, señalando que "salvo el caso de Domingo Cejas, ninguno de nuestros técnicos tiene afiliación política ni quieren quedarse, como ocurre con algún ex director insular", en clara referencia a la demanda interpuesta por el ex director insular de Bienestar Social, el socialista Tomás Silvera, que ha demandado por despido nulo o improcedente a la Institución al entender que fue destituido por cuestiones ideológicas tras la marcha del PSOE del Gobierno insular. San Ginés ha tenido también palabras muy críticas para la mesa de partidos que lleva semanas tratando de consensuar una fórmula aritmética para censurarle y retirarle de la Presidencia. "De esperpento, espectáculo lamentable y juego de tronos en los medios de comunicación". Así ha valorado el presidente la actuación de estos partidos que, según ha advertido, "pretenden evitar logros e hitos tan importantes para esta isla, no promesas grandilocuentes, sino verdades como puños y que serán realidades en 2018, como la integración del Hospital insular en el Servicio Canario de Salud". AVANCE INFORMATIVO PENDIENTE DE AMPLIACIÓN. Versión imprimir



