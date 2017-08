Sección > Lanzarote



El presidente del Cabildo asegura que para evitar la huelga la entidad pública ya ha pagado casi 300.00 euros por 13 meses de pluses con carácter retroactivo. Expone que al Comité de Empresa ya se le ofreció el plan de pagos que ahora reclama, "pero también la rechazaron pidiendo adicionalmente, para evitar el acuerdo, en torno a un millón de euros más, una subida salarial ilegal"



San Ginés califica de "política" la huelga de los Centros Turísticos y respalda la gestión del consejero de Turismo

Crónicas · 21 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha calificado de "política" la huelga que protagonizan los trabajadores de los Centros Turísticos desde el pasado 15 de agosto y ha respaldado la gestión del consejero de Turismo de la Isla, Echedey Eugenio. San Ginés, que hasta ahora había delegado la tarea de solventar la huelga a su compañero de filas, el también nacionalista Echedey Eugenio, ha criticado en un visitado artículo de opinión en la red social Facebook la actitud del Comité de Empresa, al que acusa de pretender únicamente "el Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo". "Afirmo que ésta es una huelga exclusivamente política sin motivo alguno (aunque dudo que la mayoría de trabajadores lo sepa) y abusiva para toda Lanzarote, que solo persigue tumbar a una parte del actual gobierno del Cabildo", expone el presidente en el citado artículo. El máximo responsable de la primera Corporación insular, que aporta en su perfil en las redes sociales todos los documentos que acreditan "la sin razón y el motivo de una huelga política", asegura que la entidad pública incluso ha abonado ya con 300.000 euros a los trabajadores de los Centros el pago de los pluses salariales (por lavado de uniforme, transporte y disponibilidad) de trece meses de pluses. Además, San Ginés asegura que ha sido la propia dirección de la entidad pública la que ha ofertado hace tiempo un plan de pagos al Comité de Empresa. "Por supuesto es cierto que pidieron una contraprestación económica que supondría una subida salarial muy por encima de lo que obliga la sentencia y por supuesto por encima de lo pactado en su convenio, por tanto ilegal", sostiene el presidente, para el que "la sentencia ya está cumplida y a los nuevos trabajadores se les pagan los 12 meses de los 3 pluses reclamados (lavado uniformes, transporte y disponibilidad) en lugar de los 11 que se pactaron en convenio. Además", agrega, "fue correcto detraer a los antiguos lo que ya se les había pagado vía complemento personal, porque de lo contrario cobrarían dichos pluses 13 meses y el año solo tiene 12". "No obstante lo anterior y sin tener derecho a ello, para evitar la huelga la empresa accedió a pagarles los 13 meses con carácter retroactivo (casi 300.00 €) y ya se les ofreció el plan de pagos que ahora reclaman, pero también la rechazaron pidiendo adicionalmente, para evitar el acuerdo, en torno a un millón de euros más, lo cual supondría una subida salarial ilegal y debe ser por eso que niegan haberla reclamado y no la han formulado por escrito. Es más, ayer sábado efectivamente exigieron su abono por anticipado como condición para suspender la huelga, a sabiendas de que no podemos acceder a eso", advierte el presidente. Respaldo al consejero de Turismo y críticas al Comité de Empresa San Ginés ha mostrado su respaldo y apoyo al actual consejero de los CACTs, Echedey Eugenio, de quien, asegura, "no está solo. "Prepararé un comunicado oficial de Presidencia por si alguno se ha llamado a engaño y piensa que el consejero está solo en esto. Tal vez CC lo esté, pero el consejero no y estamos determinados a no traicionar a Lanzarote ni dar la espalda a la responsabilidad que tenemos", advierte San Ginés. El presidente acusa al Comité de Empresa de estar politizado "antes por Alternativa Ciudadana y ahora por Podemos, o ambos, para lo que todo lo que no sea claudicar por completo y acceder íntegramente a sus peticiones, como ocurría en el pasado con los gobiernos bajo los que accedieron a la empresa, es síntoma de soberbia y prepotencia de la dirección", recoge San Ginés en su artículo. "Por todo eso y más, afirmo que ésta es una huelga exclusivamente política sin motivo alguno (aunque dudo que la mayoría de trabajadores lo sepa) y abusiva para toda Lanzarote, que solo persigue tumbar a una parte del actual gobierno del Cabildo. Ni siquiera en el Hospital Insular o los trabajadores del ciclo integral del agua -con verdaderos motivos- se han atrevido a una huelga brutal como esta, de 24 horas e indefinida, afirma Pedro San Ginés. Documentos adjuntos 1- Sentencia. https://pedrosangines.files.wordpress.com/…/sentencia-tsj.p…; 2- Comunicación a los trabajadores explicando en su día como se acataba la sentencia.

Documentos adjuntos 1- Sentencia. https://pedrosangines.files.wordpress.com/…/sentencia-tsj.p…; 2- Comunicación a los trabajadores explicando en su día como se acataba la sentencia.
https://pedrosangines.files.wordpress.com/…/comunicado-trab…; 3- Último ofrecimiento con el PLAN DE PAGOS para los antiguos trabajadores incluyendo las 13 mensualidades, es decir, devolviendo el plus justamente descontado y reclamado por el comité aunque la sentencia no obliga a ello. https://pedrosangines.files.wordpress.com/…/img-20170820-wa…;



