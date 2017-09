Sección > Lanzarote



Tras consultar con los servicios jurídicos del Cabildo, el presidente insiste en que no va a permitir una "subida de salarios ilegal", ni una medida con la que también "se pretende dirigir la empresa pública desde la oposición"



San Ginés asegura que no adelantará los pasos para celebrar el segundo pleno de los Centros Turísticos porque la convocatoria "encierra una moción de censura encubierta"

Crónicas · 8 de septiembre de 2017

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha asegurado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzaote que no tiene previsto adelantar los pasos para celebrar el segundo pleno de los Centros Turísticos porque la convocatoria que han presentado los partidos de la oposición encierra "una moción de censura encubierta". Tras consultar con los servicios jurídicos del Cabildo, el presidente ha dejado claro en la entrevista concedida al programa 'A buena hora' que no va a permitir "una ilegalidad" con la que "se pretende dirigir la empresa pública de los Centros desde la oposición" cabildicia. "Todos los grupos, incluido el PSOE, respaldaron a la dirección de los Centros Turísticos en el Consejo de Administración para después arrepentirse y firmar una moción, alineándose no solo en contra de la dirección sino también de la propuesta del Tribunal laboral Canario que medió y, lo que es peor, retratándose de manera muy clara y aprovechando como pretexto la huelga para, en el pleno extraordinario, introducir una moción de censura encubierta a los Centros Turísticos, pretendiendo cambiar los estatutos incluso del Ente Público para sustraer el control del Consejo de Administración de los Centros Turísticos al Gobierno y que quedase en manos de la oposición", ha denunciado San Ginés. En un tono muy crítico, el presidente ha destacado que "es realmente descarado el carácter político de la huelga, especialmente por esto último, que deja retratado a cada uno con mucha claridad", ha dicho San Ginés. A juicio del presidente, que ha vuelto a acusar al Comité de Empresa de los Centros de mantener en "secuestro informativo" a la plantilla de los trabajadores, "lo que se solicita en el pleno extraordinario es una moción de censura encubierta que, como comprenderán, no tengo ninguna prisa en ejecutar y, además, una propuesta de acuerdo que supondrá cambiar el sentido del voto de todos los grupos, incluido Somos Lanzarote, que se abstuvo frente al voto a favor de la propuesta de la empresa". Según San Ginés, "los servicios jurídicos del Cabildo entienden que lo que se pretende es ilegal, una subida salarial imposible de acuerdo con la ley General de los Presupuestos del Estado. Terminarían ganando más de lo que ganaban antes de la firma del convenio y eso está muy claro que ni se puede hacer ni es lo que se pactó". "La sentencia está ejecutada y, además, les hemos ofrecido más de lo que dictaba la sentencia", ha añadido. "Es un pleno que no tenemos mayor interés en celebrar, entre otras cosas", ha argumentado el presidente, "porque antes se celebrará, si podemos, el pleno extraordinario que los grupos de la oposición impidieron debatir al rechazar la urgencia, y que fue convocado antes que este para abordar exclusivamente el problema de la huelga".



