Sección > Lanzarote



El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas responde a las "infundadas acusaciones" realizadas por Podemos contra el gerente del Consejo



San Ginés asegura que el Consejo Insular de Aguas se ha limitado a cumplir la Ley al publicar el anuncio de solicitud de instalación de una depuradora por parte de la bodega Stratvs

Anuncia la comparecencia en el pleno del Cabildo del gerente y de los servicios jurídicos del Consejo “para aclarar el procedimiento seguido tras la presentación de la solicitud y desenmascarar las obsesivas fijaciones del portavoz de Podemos”, Carlos Meca Crónicas · 27 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Considera que en el caso de Stratvs “no sólo no ha habido trato de favor por parte del gerente del Consejo sino, al contrario, exceso de celo y prudencia al solicitar un informe jurídico externo para conocer la situación legal de la bodega, antes de iniciar el trámite de solicitud y someter el expediente a exposición pública” El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Pedro San Ginés, asegura este viernes que el Consejo Insular de Aguas se ha limitado a cumplir la Ley al publicar el anuncio de solicitud de instalación de una depuradora por parte de la bodega Stratvs, en el entorno de La Geria. El presidente del Cabildo responde así, mediante un comunicado facilitado a Crónicas, a las "infundadas acusaciones" realizadas por Podemos contra el gerente del Consejo. Además, San Ginés anuncia la comparecencia en el pleno del Cabildo del gerente y de los servicios jurídicos del Consejo “para aclarar el procedimiento seguido tras la presentación de la solicitud y desenmascarar las obsesivas fijaciones del portavoz de Podemos”, Carlos Meca. El máximo responsable de la Primera Corporación insular y del Consejo Insular de Aguas afirma al respecto que considera que en el caso de Stratvs “no sólo no ha habido trato de favor por parte del gerente del Consejo sino, al contrario, exceso de celo y prudencia al solicitar un informe jurídico externo para conocer la situación legal de la bodega, antes de iniciar el trámite de solicitud y someter el expediente a exposición pública”. Ante la nota de prensa emitida por Podemos en la que se acusa "de manera" infundada al gerente del Consejo Insular de Aguas, Erik Martín, de querer favorecer a la sociedad mercantil BTL Lanzarote S.L. por publicar en el BOC el anuncio de solicitud de autorización de un planta depuradora de aguas residuales en las instalaciones de Bodegas Stratvs, el presidente del Cabildo de Lanzarote y a su vez presidente del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, expresa lo siguiente en un comunicado de prensa trasladado a este periódico: "1) Como es sabido, porque así se explicó con absoluta transparencia a la asamblea de esta entidad, el Consejo Insular de Aguas, atendiendo al interés general, requirió a las bodegas ubicadas en La Geria iniciar el procedimiento de regularización de sus vertidos en virtud de un informe jurídico que reflejaba que carecían no sólo de autorización de vertidos sino que ni siquiera habían tramitado solicitud para llevarlos a cabo. 2) Una vez las bodegas presentaron las correspondientes solicitudes de autorización para la emisión de vertidos, el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote procedió a someter a exposición pública estos expedientes, tal como marca la Ley, sin exigir a ninguna de ellas, como tampoco se exige a ninguna otra industria de la naturaleza que sea, licencia de apertura, de actividades clasificadas o cualesquiera otras autorizaciones pertinentes para la puesta en funcionamiento de la actividad de que se trate, al no ser esta cuestión competencia del Consejo ni requisito exigible en la tramitación de un expediente de autorización de vertidos. 3) Sin embargo, y a sabiendas de la enorme controversia que ha provocado la clausura de estas instalaciones, en el caso de la solicitud presentada por la propiedad de Bodegas Stratvs, el gerente del Consejo Insular de Aguas, acaso en un exceso de celo y prudencia, solicitó un informe jurídico externo para conocer la situación legal de la bodega antes de iniciar el trámite de solicitud y someter el expediente a exposición pública. 4) Con esta medida, el gerente del Consejo Insular de Aguas no sólo no daba un trato de favor a la propiedad de Bodegas Stratvs sino que, atendiendo al informe jurídico voluntariamente solicitado, relacionaba la tramitación del expediente a la vigencia o no de la orden de clausura cuando esta cuestión, como se ha expuesto, no es vinculante, y en todo caso resultaría paradójico que se impidiese a la instalación obtener autorización precisamente para aquello por lo que fue clausurada, es decir por carecer de autorización de vertidos. Distinto es que para la puesta en funcionamiento efectiva de la bodega ésta precise de títulos habilitantes que nada tienen que ver con el procedimiento que en este caso compete al Consejo. 5) En todo caso el anuncio publicado el pasado 9 de enero por el Consejo Insular de Aguas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Yaiza (municipio donde se ubica la bodega) y en el del Consejo Insular de Aguas, sólo supone el inicio del trámite de exposición pública, de obligado cumplimiento según establece la Ley. 6) No obstante, y en mi facultad de presidente de la Institución, anuncio la comparecencia en el pleno del Cabildo de Lanzarote tanto del gerente como de los servicios jurídicos del Consejo Insular de Aguas, para que expliquen el procedimiento seguido tras la presentación de la solicitud de autorización de vertidos por parte de BTL S.L. y desenmascarar las obsesivas fijaciones del portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, así como las de determinado grupo mediático empecinado en vincular la bodega Stratvs a mi persona, cuando dicha bodega fue autorizada, construida y puesta en funcionamiento estando en la Oposición del Cabildo quien ocupa ahora su Presidencia. 7) Resulta deleznable que una vez más el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, arremeta contra personal de la administración, en este caso contra Erik Martín cuya profesionalidad hoy al frente de la gerencia del Consejo Insular de Aguas y desde mucho antes de ostentar este puesto como asistente técnico del Consejo puede ser contrastada por la mayoría de los miembros de esta entidad que cuenta con una amplia representación social, con el único fin de tratar de infligir daño político al grupo de gobierno del Cabildo y especialmente a esta Presidencia". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :